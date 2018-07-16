DHA YURT BÜLTENİ 21

AK PARTİ'Lİ KILIÇ: TBMM'DEKİ MİLLETVEKİLLERİ DARBE GECESİ SALİSELERLE KURTULDU AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan mecliste yer alan 107 milletvekilinden biri olduğunu belirterek, "Tümgeneral rütbesinde F-16 pilotu bir arkadaşımız, 'Eğer, bu meclise saldıran pilot saliselerle daha erken davransaydı hemen genel kurulun 10 metre ilerisine düşen bu en büyük bomba genel kurulun tam ortasına düşer ve milletvekillerinden hiç kimse sağ kalmazdı' diyor. Bu, Allah'ın bize bir yardımıdır" dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kahramanmaraş'ta Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla Müftülük Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla devam eden programda İl Müftüsü Celal Sürgeç dua yaptırdı. 'O GECE ALLAH BİZE YARDIM ETTİ' Özkan'dan sonra bir konuşma yapan Milletvekili İmran Kılıç, düşmanların dahi bombalamadığı TBMM'nin 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından bombalandığını hatırlatarak o gece mecliste 107 milletvekilinin olduğunu söyledi. Kendisinin de o gece mecliste olduğunu ifade eden Kılıç, "Kendisi de bir milletvekili olan, o gün mecliste bulunamayan tümgeneral rütbesinde F-16 pilotu bir arkadaşımız daha sonra şunu söyledi. 'Eğer, bu meclise saldıran pilot saliselerle, yani saniyenin 3'te 1'i kadar bir vakit daha erken davransaydı hemen genel kurulun 10 metre ilerisine düşen bu en büyük bomba genel kurulun tam ortasına düşer ve milletvekillerinden hiç kimse sağ kalmazdı' diyor. Bu, Allah'ın bize bir yardımıdır tarih boyunca olduğu gibi. Sayın Cumhurbaşkanımızın suikasttan kurtulması, gazi meclisimizin ve orada bulunan milletvekillerimizin Allah'ın yardımıyla suikasttan kurtulmuş olmaları belki de bu ihanet girişiminin, işgal girişiminin başka türlü gelişmesinin önünde en büyük engel olmuştur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilahiler söylenip, mehter takımı konser verdi. Bir 15 Temmuz Gazisinin de yaşadıklarını anlattığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması da canlı yayınlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama etkinlikleri, 00.13'te tüm camilerden okunan salaların ardından sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüşün başlaması

- Yürüyüşten detay

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Kur'an-ı Kerim okunması

- Dua edilmesi

- İmran Kılıç'ın konuşması

- Mehter takımı konseri

- İlahi okunması Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ============================================== BODRUM'DA VATANDAŞLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA MEYDANA KOŞTU MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma etkinliğine Kaymakam Bekir Yılmaz, eşi Cihan Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatan videoların gösterimi yapıldı. Kalabalık, gösterimler sırasında zaman zaman 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı, tekbir getirdi. Etkinliğe katılan Bodrumlular çalan marşlara bayrak sallayarak eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmanın canlı olarak meydanda yayınlanmasının ardından, İzmir Yıldırımlar Mehter ve Bando Takımı marşlar çalıp söyledi. Etkinlikler kapsamında ilçe camilerinde saat 00.15'te eş zamanlı olarak sala okutuldu. 15 Temmuz Şehitleri için okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, Bodrum İlçe Müftüsü Ali Ünal dua etti.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler sahneye çıkarak eserlerini okudu. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptığı konuşmada, "Halkın seçtiğini ancak halkın iradesi gönderir, darbeler değil. Ben de başkanlık dönemimde tutuklanmıştım ve Bodrum halkımız buna karşı sokaklara dökülmüştü, demokrasi aramıştı. Bunu en iyi bize 15 Temmuz'da yaşananlar gösterdi. Türk halkı bize demokrasiyi kazandırdı. Bugün burada konuşmamızı sağlayan geçmişten günümüze tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor ve gazilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, "2 yıl önce şan ve şerefle dolu tarihimizde daha önce böylesini hiç yaşamadığımız bir şekilde alçakça, haince, şerefsizce bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Arkasına hepimizin bildiği emperyalist güçleri alan ve adı FETÖ olan şerefsiz satılmış köpekler; vatanımızı bölme, parçalama ve yönetme projesinin bir piyonu olarak asrın ihaneti diyebileceğimiz bir girişimde bulundu. Maalesef bu gözü dönmüş din istismarcısı şerefsizlerin; kendi meclisini, polisini, jandarmasını, istihbaratını bombaladığı, silahsız vatandaşlarımıza çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden uçakla, helikopterle, tankla, tüfekle saldırdığı hayasızca bir ihanetini yaşadık. Bu ihanet ve ülkemizi bölme parçalama oyunlarını başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere aziz milletimizin cesareti, kararlılığı, vatan sevgisi ve iman gücüyle 251 şehit ve 2200 gazimizin canları ve kanları pahasına fedakarlıkları ile bertaraf etmeyi başardık. Bugün dünden daha güçlüyüz" dedi.

Konuşmaların ardından anma töreni sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Meydanda toplananlardan görüntü

- Mehter ve bando grubundan görüntü

- Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un konuşmasından görüntü

- Kaymakam Bekir Yılmaz'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) ============================================= BALIKESİR’DE 15 TEMMUZ İKİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI BALIKESİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Binlerce Balıkesirlinin katıldığı programda, 2 yıl önce yaşanan darbe girişiminde şehit olanlar anılırken, kalkışmaya karşı kazanılan zafer kutlandı. Balıkesir Valiliği önündeki Milli İrada Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, İl Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve bazı partilerin il başkanları katıldı. İlk olarak meydanda toplanan vatandaşlar ile protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmayı canlı olarak izledi. Ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Sala okundu ve 15 Temmuz 2016'daki bazı görüntüler izletildi. Daha sonra AK Parti milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkanları birer konuşma yaptı.

‘MESELE BAYRAK OLDUĞUNDA BALIKESİR HEP ÖN SAFLARDA OLDU’ Etkinlikte AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşma yaptı. Balıkesir’in Kuvayi Milliye şehri olduğunu söyleyen Kafaoğlu, Balıkesir’in, mesele bayrak olduğunda her zaman ön saflarda yeraldığını belirtti. Kurtuluş Savaşı döneminde henüz Balıkesir işgal edilmemişken, Balıkesirlilerin Alaca Mescid’de bir araya gelerek milli mücadele kararı aldığını hatırlatan Kafaoğlu, şunları söyledi: "Balıkesir, Çanakkale Savaşı'nda en fazla şehit veren ildir. Balıkesir Lisesi, Çanakkale Savaşı'nda 3 dönem mezun vermemiştir. Henüz bıyığı terlememiş gençlerin bir daha geri dönmeyi düşünmediği bir şehirdir. İşte böyle bir memleketin, böyle bir şehrin mensubu olmaktan da onur duyuyorum. Balıkesirliler mesele vatansa gerisi teferruattır diyen insanlardır. İşte 15 Temmuz'da da böyle yaptınız. Bütün meydanları doldurdunuz. Bir ay boyunca burada nöbet tuttuk. Demokrasimize ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için nöbet tuttuk. Balıkesir üzerine düşeni yaptı ve yapmaya devam edecek. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Tarih boyunca da ödemeye devam edeceğiz. 15 Temmuz’da bu milletin iradesi rüzgâr gibi esti. Bu millet artık dirildi şahlandı. Bu millete artık özgüven geldi 15 Temmuz’da bayrağımız uğruna 250 kardeşimizi şehit verdik. 2196 kardeşimiz gazi oldu. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. O hainler başarılı olsalardı bugün burada toplanamazdık. Çanakkale Ruhu'nu dimdik ayakta tuttuğunuz için hepinize teşekkür ediyorum."

VALİ YAZICI, 15 TEMMUZ GECESİ YAŞADIKLARINI ANLATTI Daha sonra Vali Ersin Yazıcı yaptığı konuşmada; öncelikle 2 yıl önce yine aynı meydanı dolduran Balıkesirlilere teşekkür etti. Balıkesirlilerden aldığı güç sayesinde o gün hainlere karşı dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Yazıcı, 15 Temmuz günü yaşananları şöyle özetledi: "O gece yaşananlardan haberdar olduğumda bu güzel şehirdeki insanları arkamda olduğun hissettiğim için, Kuvay-i Milliye şehri insanlarından güç aldığım için emniyet, jandarma ve tüm askeri birliklerin başındaki kişileri aramaya başladım. Çok basit bir soru sordum. Telefonu açtığım kişiye 'Kimin yanındasın kardeşim' dedim. Emniyet Müdürü, 'Sayın Valim, ben sonuna kadar, kanımın son damlasına kadar bu milletin yanındayım' dedi. İl Jandarma Komutanı telefonuma çıkmadı. Ama yardımcısı olan arkadaşımız şu an bir ilin jandarma komutanı 'Sayın valim bize gelen bir talimat var. Onu ilçelere dahi göndermiyorum. Sizin talimatınız nedir. Ben milletimin yanındayım.' dedi. Sonra 'Kimin yanındasın paşa' diye sordum, ilimizdeki paşalara. 'Sayın Valim biz devletin komutanlarıyız. Ben şu komutanlığa bağlıyım' falan. Ben bu soruları size güvenerek sordum. Şimdi siz bu meydanları doldurdunuz, 2 yıl önceki gibi buradasınız. O paşa Kepsut Cezaevi'nde tutuklu. Ben bugün buraya tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiir ve yazıların okunmasıyla etkinlik sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ömer Halisdemir Anıtı'ndan ve şehit ailelerine verilen yemekten hava görüntüleri

- Milli İrade Meydanı’ndan görüntüler.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın konuşması dinlenirken görüntüler.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşması

- Meydandan görüntüler

- Vali Ersin Yazıcı konuşması. Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) =========================================== MERSİN '15 TEMMUZ'DA TEK YÜREK OLDU MERSİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' ile 'Demokrasi Mitingi'ne katılan binlerce kişi tek yürek olup, 'Millet iradesine darbe vurulamaz' mesajı verdi. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndan başlayıp Silifke Caddesi'ni takiben devam eden yürüyüşün en ön sırasında Kalkınma eski Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizan Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız başta olmak üzere kentin diğer milletvekilleri ile STK temsilcileri yer aldı. Korteje, çevredeki esnaflar ve yürüyüşü evlerinin pencere ile balkonlarından izleyenler de alkışlarla destek verdi.

Kalabalık kısa sürede Cumhuriyet Alanı'na ulaşırken, burada da Demokrasi Mitingi heyecanı yaşandı. Türk Milleti'nin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlık örneğiyle önemli mesajlar verdiğini belirten Lütfi Elvan, "Bir millet nasıl ayağa kalkar, sizler gösterdiniz. Bir millet nasıl demokrasiye sahip çıkar, yine bunu sizler gösterdiniz. Bir millet nasıl milli iradeye sahip çıkar, yine bunu sizler gösterdiniz. Bir millet nasıl istiklalini kanı pahasına çiğnetmez, bunu sizler gösterdiniz. 15 Temmuz milletimizin adeta 2'nci İstiklal mücadelesi olmuştur" dedi. Girişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonucu bertaraf edildiğini dile getiren Vali Ali İhsan Su ise şunları söyledi: "Milletimizi bölüp parçalamak, demokrasimizi ortadan kaldırmak için bir darbe teşebbüsünde bulundular. Yüca milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun çağrısıyla meydanlara indi, vatanına, milletine, ülkesine sahip çıktı, darbe girişimini bertaraf etti." Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise, 15 Temmuz gecesi büyük bir sınavdan geçildiğinin altını çizerek, "Silahlı kuvvetlerimiz içinde yuvalanan bir grup ihanet şebekesinin suikastine uğradık. Hiçbir kişi, kurum, cemaat yada siyasi oluşum, memnun olmadığı bir siyasi tabloyu demokrasi dışı yol ve yöntemlerle değiştirme hakkına sahip değildir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisi izlenirken, alanda 'millet iradesine darbe vurulamaz' mesajları verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gençlik Yürüyüşü'nden görüntü

- Protokolün görüntüsü

- Yürüyüşe katılan küçük bir kız çocuğunun görüntüsü

- Vatandaşların korteji alkışlarla selamlaması

- Kortejden genel görüntü

- Alandaki vatandaşların görüntüleri

- Alanın genel görüntüsü

- AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın konuşması

- Vali Ali İhsan Su'nun konuşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın konuşması Süre: 02'32" Boyut: 263 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ========================================== NİĞDE'DE, HALK DEMOKRASİ NÖBETİ İÇİN MEYDANA AKIN ETTİ NİĞDE’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin bastırılmasının 2'nci yılında demokrasi nöbeti tutmak için Ömer Halisdemir Meydanı’na akın etti. Niğde Valiliği tarafından organize edilen etkinlikte ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrası Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleşen Demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi gazileri, vatandaşları selamladı. Konuşmalar sonrasında ise Sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.