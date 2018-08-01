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DHA YURT BÜLTENİ-21

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 23:54 | Son Güncelleme

100 Bin Lira Dolandıran 2 Şüpheli Yakalandı(2) TUTUKLANDILAR Zonguldak’ta kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K.

100 Bin Lira Dolandıran 2 Şüpheli Yakalandı(2)
TUTUKLANDILAR

Zonguldak’ta kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve İ.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler mahkemede verdikleri ifadenin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK (DHA)

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ÖĞRETMEN, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

ISPARTA’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mustafa Tüzün (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şarkikaraağaç-Beyşehir karayolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Mustafa Tüzün yönetimindeki 34 AK 0568 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Bülbül (68) yönetimindeki 32 SL 772 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Mustafa Tüzün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Osman Bülbül ise Isparta’ya sevk edildi.

Mustafa Tüzün’ün Şırnak’ta din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Vatandaş cep telefonu kamerası)
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- Kaza yerinden görüntü
- Ekiplerin yaralılara müdahalesi

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)

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DÖVÜLÜP DERE YATAĞINA ATILAN BİSİKLETLİ YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Murat T. ve Halis Y., bisikletiyle evine giderken önünü kestikleri İsrafil Ç.'yi (40), tekme dokat dövüp dere yatağına attı. Yaralanan İsrafil Ç., hastanede tedaviye alınırken, kaçan 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Murat T. ve Halis Y., Bedre Deresi yanındaki sanayi yolu üzerinden bisikletiyle evine gitmek isteyen İsrafil Ç.'nin önünü kesti. 2 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları İsrafil Ç.'yi tekme tokat dövüp dere yatağına attı. Daha sonra Murat T., İsrafil Ç.'nin arkasından pompalı tüfekle ateş edip arkadaşıyla birlikte kaçtı.
Yaralanan; ancak şans eseri kurşun isabet etmeyen İsrafil Ç., kendi imkanlarıyla yola çıktı. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği İsrafil Ç., daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan 2 kişi ise polis ekipleri tarfından yakalanarak gözlatına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yaralının hastaneye kaldırılması
-Şüphelilerden görüntü
-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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