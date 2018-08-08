DHA YURT BÜLTENİ - 21

İş sağlığı ve güvenlik danışmanlığı merkezinde yangın
KARABÜK'te, bir işhanında iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Fevzi Fırat Caddesi'ndeki 6 katlı işhanının 4'üncü katındaki iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş hanında bulunanlar binayı terk ederken, yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla binaya yaklaşarak alevlere müdahale etti. Polis caddeyi güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya geçişlerine kapattı. Meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapmaları ise dikkat çekti. Yangın söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Binadan yükselen dumanlar
-Söndürme çalışması
-Vatandaşların cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalışması
-Polisin vatandaşları uzaklaştırması
SÜRE: (02.27) - BOYUTU: (271 MB)
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
KARAMAN’da, tali yoldan ana yola çıkan otomobile başka otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Karaman-Mut Karayolu’nun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin istikametinden gelen Hollanda plakalı, içerisinde gurbetçilerin bulunduğu Bilal Üstünel (29) yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Aksoy (27) yönetimindeki 70 AP 315 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu 60 metre sürüklenen iki otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle camdan fırlayan sürücü Mehmet Aksoy ile otomobilde sıkışan Emine Kayserli olay yerinde hayatını kaybetti. Gurbetçiler sürücü Bilal Üstünel, Selman Üstünel, Murat Sütçü ve Turan Emdirme ise yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Aksoy ile Emine Kayserli de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin sıkışan cesedi çıkarma çalışması
-çarpışan otomobillerden görüntüler
-genel detaylar
Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)
Afyonkarahisar'da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı, küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Bolvadin ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saat 17.30 sıralarında başlayan yağış, yaklaşık bir saat etkili oldu. Yağış nedeniyle rögarlar taşarken, birçok iş yeri ve evi de su bastı. Ondan fazla küçükbaş hayvan ise telef oldu. Sokak ve caddelerdeki su birikintisi nedeniyle pek çok araç yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını su birikintilerinden çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Bolvadin Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri ev ve iş yerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Yollarda biriken suyun çekilmesinin ardından geride kalan balçık, ağaç dalları ve çakıl karayollarına ait iş makineleriyle temizledi.
FOTOĞRAFLI
Haber: Satılmış AKKAŞ / BOLVADİN(Afyonkarahisar),(DHA)
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