DHA YURT BÜLTENİ 21

Merkez Çırtık Deresi bölgesinde bugün sabah saatlerinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava saldırısında 5 teröristin etkisiz hale getirildi. Hava harekatının ardından bölgeye karadan ve yine havadan operasyon düzenlendi. Çırtık Deresi'nin iç kesimlerinde öldürülen PKK'lıların bulunduğu alanda arama tarama faaliyeti için bölgeye intikal eden JÖH timleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Akşam saatlerinde yaşanan ve 2 kadın teröristtin öldürüldüğü çatışmada, 2 asker de yaralandı.

Kaza bu ak şaatlerinde Uludağ yolunda meydana geldi. Uludağ'dan İnkaya mevkiine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı öğrencileri taşıyan otobüs, Dobruca Mevkii'nde dik rampada kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, merkez Çırtık Deresi Bölgesinde MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "İki kahraman JÖH’ümüz yaralanmıştır. Yaralı iki kahramanımızın tedavisi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışmada İki BTÖ mensubu kadın terörist de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Çanakkale'de, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20'nci yılında ilan edilen 'Troya Yılı' kapsamında, iki gün sürecek olan 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları, Troya Ören Yerinde bulunan Truva Atı anıtı önünde başladı. Etkinliğe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Dünya Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Friedrich Schröder, Türkiye Körler Federasyon Başkanı Turhan İçli, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şube Başkanı İbrahim Batdal, 250 görme engelli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, yaptığı konuşmada, "Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluştuğu dünyanın bir çok imparatorluğuna ilham veren üst üste 9 şehrin kurulduğu 5 bin yıllık bir kültür mirasının bulunduğu destanların, aşk öykülerinin, mücadelelerin yaşandığı dostluk ve kardeşliklerin kurulduğu bu topraklarda bugün yine çok anlamlı ve çok değerli bir organizasyona bir edebiyat şölenine ev sahipliği yapıyoruz hep birlikte. Destanlarda Troya'ya zenginliği rüzgarların getirdiği söylenir. Bereketin zenginliğin, dostluğun rüzgarla taşındığı kültürlerinde destanlarla nesilden nesle aktarıldığı bu topraklarda bugünde burada kendiside bir görme engelli olan ancak dünya tarihinin en önemli destanlarından İlyada ve Odesa destanını kaleme alan İzmirli ozan Homeros’un destanını okumak üzere dünyanın farklı ülkelerinden ilimize teşrif ederek Çanakkale’de bir araya gelerek bereketi ve zenginliği Troya'ya tekrar sizler getirmiş bulunuyorsunuz" dedi.

Konuşmaların ardından 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarına geçildi. Yarın panelle devam edecek olan 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarında, 20'yi aşkın ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından etkinliğe katılan 250 görme engelli, Homeros'un Troya Efsanesi'ni anlattığı, dünya edebiyatının en önde gelen eserleri arasında gösterilen İlyada Destanı'ndan bölümler okuyarak, dünyaya barış mesajı verdi.