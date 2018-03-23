DHA YURT BÜLTENİ-21 (Yeniden)

Naaşı bulunan uzman çavuş yarın toprağa verilecek TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşı bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı şehit uzman çavuşun bulunan naaşının saat 23.00 sıralarında Kayseri'ye getirileceğini ve yarın Garnizon şehitliğinde toprağa verileceğini açıkladı. Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin'e giden ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmet Muratdağı'nın ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta naaşı teröristler tarafından gömülmüştü. Kayseri'deki Muratdağı ailesinin günlerdir beklediği haber bu akşam geldi. Şehidin naşının bulunduğu kendilerine bildirildi. Vali Süleyman Kamçı, şehidin naaşının bulunarak Kayseri'ye getirileceğini doğruladı. Vali Kamçı, "Şehidimizin cenazesi bu gece 23.00 sıralarında kentimize getirilecek. Yarın da askeri ve dini törenle Garnizon şehitliğinde toprağa verilecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresine Kayseri'ye bir süre önce geldiğinde şehidin annesi Sibel Muratdağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte görüşmüş, şehidin cenazesinin bulunması konusunda kendisine söz vermişti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fotoğraflar Haber-Kamera: KAYSERİ, (DHA) =================================== ŞEHİT ÜSTEĞMEN USTA'NIN CENAZESİ 2 AY SONRA ANKARA'YA GETİRİLDİ TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek. 23 Ocak'ta Afrin'de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak