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DHA YURT BÜLTENİ-22

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 03:59 | Son Güncelleme

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı   ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Murat K.'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada sokakta bulunan Zerrin K.

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Murat K.'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada sokakta bulunan Zerrin K. ile Abdulkadir E. isimli çocuğa isabet etti. Maganda ateşi ile yaralanan kadın ve çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57142 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, silahlarla ateş açıldı. Murat K.'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar, markete gitmek için evden çıkan Zerrin K.'ya ve sokakta bulunan Abdulkadir E.'ye isabet etti. İki kişinin yaralanmasının ardından kavgaya karışanlar ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Başından yaralanan Zerrin K. ile sırtından yaralanan Abdulkadir E. ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerin devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

150 METRE UZAKTA BULUNDU
Olayın ardından şüphelileri yakalamak için bölgeyi ablukaya alan polis, Murat K.'nın olayda kullandığı av tüfeğini olay yerinin yaklaşık 150 metre uzağındaki metruk bir binada buldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Olay yerindeki polislerden görüntü
- Polisin metruk bir binada ele geçirdiği olayda kullanılan av tüfeğinden görüntü
- Polis araçlarından görüntü
- Yaralı Zerrin K.'nın bulunduğu ambulanstan görüntü
- Yaralı Zerrin K.'nın ambulanstan indirilmesi
- Üzeri çarşafla örtülü Zerrin K.'nın sedye ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nin aciline taşınması
- Hastanenin tabelası ve acil girişinden görüntü

SÜRE: 01'33" - BOYUT: 95 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza

MALATYA'da bir kahveye düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 77 kişiye, toplam 19 bin 943 lira para cezası uygulandı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi'nde bir kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin baskın yaptığı kahvedeki masaların üzerinde tombala pulları, tombala makinesi, 2 televizyon ve oyun kartları ele geçirildi. Tombala oynadığı tespit edilen 77 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 258'şer liradan toplam 19 bin 943 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)
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