DHA YURT BÜLTENİ-22

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BURADAYIZ DEDİK BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "AK Parti ve MHP bir araya gelerek milletinin karşısına yerli ve milli duruşlu iki parti olarak çıkmıştır. Biz buradayız dedik. Şimdi milletimiz bunun takdirini verecektir" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nun (BİLDEF) düzenlediği birlik ve beraberlik gecesine katıldı. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "16 Nisan'da bir anayasa değişikliği oldu. Anayasa değişikliği ile beraber Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi ve 24 Haziran'da Cumhur İttifakı dediğimiz bu ülkenin yerli ve milli düşünceye sahip, bir yanda AK Parti, bir yanda Milliyetçi Hareket Partisi seçime gidiyoruz. Evlatlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu ülkenin sahibi değiliz, gelecek kuşaklara emanetçisiyiz. Türkiye bizim neslimizin yaşadığı o durumları yaşamasın istiyoruz. TV ekranlarında ya da haber programlarında Avrupa'da ya da Batı'da bir icadın yansıtıldığı o sahnelerden sonra kendimize dönüp, 'acaba biz bunları görebilecek miyiz?' derdik. Biz görmeye başladık. Özgüvenimizi yeniden kendimize getirdik, biz yapabiliriz, biz başarabiliriz. Yeter ki yerli ve milli özelliklere sahip olup bu ülkeyi büyütme güçlendirme sevdasında olan aktörle devam edelim" dedi.

İstanbul gibi İslam dünyasının sembollerinden medeniyet coğrafyamızın tarih kentinden Bir siyasi partinin buraya il başkanlığı yapan bir ferdi, Ermenistan'a yapılanın katliam olduğunu açık açık söyleyebilir mi?" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Bunların meydana getirdiği bir siyasi teşkilatın bu ülkeyi yönetme hakkı var mı? Bir domuzu bir oturuşla yemekle övünen insanların bu millete vereceği bir şey var mı soruyorum. Hendek çukur siyasetinin yaşandığı dönemde kelle koltukta güvenlik güçlerimiz bu ülke için canını feda ederken, partisinin içerisinde oluşturduğu milletvekillerini bu bölgeye göndererek Türkiye orada insanlara katliam yaptı dedirterek raporlaştıran bir zihniyet bu ülkeye ne verebilir?" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, milletin takdiri vereceğini belirterek "Tek derdi, tek projesi nasıl olur da Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başından atarım olan bir partinin, bu ülkeye verebileceği bir şey yoktur. Terörist cenazesinde ağlayan insanlar, bu milletin temsilcisi olabilir mi? Olamaz. Onun için Türkiye geldiği bu noktadan geri dönemez. Milletimizin eliyle değişen bu sistemi bu defa uygulamak adına ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha güçlü yol var yürümek için Türkiye sevdası. AK Parti ve MHP bir araya gelerek milletinin karşısına yerli ve milli duruşlu bir iki parti olarak çıkmıştır. Biz buradayız dedik. Şimdi milletimiz bunun takdirini verecektir" açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Doğan Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Müdürü Fuat Kars'ı temsilen Doğan Haber Ajansı Bursa Muhabiri Gürkan Dural'a plaket takdim etti. Görüntü Dökümü

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-Salondan detaylar

-Hakan Çavuşoğlu'nun konuşması Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) ======================================= ÖLEN HAYVANLAR İÇİN TEK KİŞİLİK EYLEM AYDIN Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınaklarında, geçen yılın Kasım ayında ölen köpeklerin aylar sonra ortaya çıkan görüntüleri ve fotoğrafları nedeniyle hayvansever Fırat Sert, barınak önünde eylem yapmaya başladı. Barınak çalışanları ise kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek bunu yapan kişinin bulunmasını istedi. Olay, 24 Kasım 2017 tarihinde meydana geldi. O gün '444 40 09' iletişim hattına Aydın merkez ilçeye bağlı Zeybek Mahallesi'ndeki TOKİ evleri civarında sokak hayvanlarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiğine dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerinde zehirlendiği belirlenen 13 köpek, tedavileri için Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen köpeklerden 5'i yaşamını yitirdi. O sırada barınakta çalışmakta olan bir işçi ise ölen köpeklerin fotoğraf ve görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aylar sonra işten çıkarılan işçi, görüntüleri bazı basın mensupları ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Büyükşehir Belediyesi ile bazı hayvanseverler olayla ilgili birbirini suçladı. Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı barınakta çalışanlarda olaya tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU GELENE KADAR EYLEM YAPACAK Aydın Hayvanseverler Derneği Eski Başkanı Fırat Sert, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı önünde dün saat 10.00 itibariyle tek kişilik eyleme başladı. Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyemize ait barınakta bir katliam olmuş ve aylar önce yapılan bu katliam adeta yeni olmuş gibi servis edildi. Ben şunu düşünüyorum. Yapılan bu iş tamamen kumpastır. Eğer barınak bunu gerçekten yapmış olsa, köpeği alır ameliyathanede zehirler ve burada çalışanların bile bundan haberi olmaz. Burada daha önce çalışan bir personel işten çıkarılmadan önce bu işi yapmış. Bir hayvansever eylem yaparken, barınak çalışanları ona destek verebilir mi. Dünden beri ben buradayım ve suyumu her şeyi bana barınak çalışanları getiriyorlar. Onlar da benim yanımda olduklarını söylüyorlar. Peki diğer hayvanseverler nerede. İşin içine siyaset girdimi herkes hayvansever oluyor. Barınakta hayvansever yok. Barınaktaki hayvansever bizleriz. Barınak bizim evimizdir. Özlem Çerçioğlu buraya gelecek. Bir gün, bir hafta veya bir ay bekleyeceğim hiç bir şey fark etmez. Ben burada yatıyor burada kalkıyorum. Bu barınağa kamera sistemi kurulacak. Kim ne yapıyorsa onu herkes görecek. Türkiye'deki tüm barınaklarda hayvanseverler çalışacak. Biz bunu istiyoruz. Bu iş ancak böyle çözülür" dedi.

'ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN ASKERLERİYİZ' Aydın Büyükşehir Belediyesi saha sorumlusu Serdal Güleryüz de, "17 ilçenin sokak hayvanları ile ekip olarak bizler ilgileniyoruz. Yaralısına, hastasına; eşeğinden, atına, köpeğine, kedisine kadar biz bakıyoruz. 24 Kasım'da bize gelen ihbarı değerlendirerek ekip olarak çıktık ve sokakta zehirlenmiş ölmek üzere olan hayvanları toplayarak barınağa getirdik. Durumu çok ağır olanlar vardı. Onları kurtarırız diye düşünürken, bazılarını kurtaramadık. İçimizdeki kötü niyetli nöbetçi arkadaşımızın yapmış olduğundan şüpheleniyoruz. Bu arkadaş böyle bir eyleme kalkışıp hayvanlarında fotoğraflarını çekerek sosyal medyada bundan rant elde edebilecek insanlarla paylaşmışlardır. Bunun bize kurulan bir kumpastır. Ekip olarak bu kumpasın üstesinden gelerek daha iyi şeyler başaracağız. Çünkü biz Özlem Çerçioğlu'nun askerleriyiz. O arkamızda olduğu sürece şu dağlar bile üstümüze gelse sorun yok" dedi. Görüntü Dökümü

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- Hayvan barınağı önünden görüntü

- Fırat Sert'in eyleminden görüntü

- Barınak çalışanlarının Sert'e desteğinden görüntü

- Fırat Sert ve Serdal Güleryüz'ün konuşmasından görüntü

- Hayvan barınağından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ================================================ METRUK EV YANGINDA KÜL OLDU SİVAS'ta kullanılmayan 2 katlı metruk ev, yangında kül oldu. Yangın, saat 20.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi, Uzunyol Sokak’ta bulunan 2 katlı kullanılmayan ahşap metruk evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi kapladı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dar olan sokakta park halinde bulunan araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine girmekte zorlandı. Bunun üzerine Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden (ÇEDAŞ) yardım istendi. Olay yerine gelen ÇEDAŞ’a ait platform aracına çıkan itfaiye erleri yangına müdahale etti. Sivas Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yapılan araştırma sonrasında içeride kimse olmadığı tespit edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yangının kontrol altına alınması