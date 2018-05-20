DHA YURT BÜLTENİ-22

Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Denizli'deki Galatasaray taraftarları da ellerinde takımlarının bayraklarıyla sokaklara ve meydanlara döküldü. Vatandaşlar, kutlama yapmak için Gazi Bulvarı ve Çamlık Bulvarı'nda araçlarıyla şehit turu attı. Meydanları dolduran Galatasaray taraftarları yaktıkları meşaleler ve marşlarla şampiyonluk kutlaması yaptı. Yolu kapatan taraftarlardan biri motosikletli trafik polisinin telsizini alıp, taraftara sarı kırmızı diyerek tezahürat yaptırdı. Ardından motosikletli trafik polisi taraftara istediklerini yaptığını söyleyip yolun trafiğe açılmasını istedi. Taraftarlar polisin isteğini kırmayarak kaldırıma çıkıp kutlamaya devam etti.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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BODRUM'DA 'FENER ALAYI' COŞKUSU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Fener Alayı’na binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü nedeniyle Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında 'Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi. Neyzen Tevfik Caddesi'nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Belediye Meydanı'na doğru ellerinde meşalelerle yürümeye başladı. 'Fener 'Alayı'na Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Bodrum'daki özel okulların bando ekipleri de yürüyüşe destek verdi. Vatandaşlar ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve özdeyişlerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Kutlamalara eğlence mekanları ve restoranlar da 10'uncu Yıl Marşı çalarak destek verdi. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Belediye Meydanı'ndaki kutlamalarda yaptığı konuşmada "Türkiye'nin her yerinde meydanlarda toplanabilme özgürlüğümüzü Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Fener alayından görüntü

- Marşların söylenmesinden görüntü

- Başkan Kocadon'un konuşmasından görüntü

Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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