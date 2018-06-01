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DHA YURT BÜLTENİ - 22

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 02:30 | Son Güncelleme

Metruk binada çıkan yangında bir kişi öldü   BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, metruk binada çıkan yangında Nazmi Yıldız (30), hayatını kaybetti.

Metruk binada çıkan yangında bir kişi öldü

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, metruk binada çıkan yangında Nazmi Yıldız (30), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir kullanılmayan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından soğutma ve tespit çalışmaları için binaya giren ekipler, Nazmi Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden detaylar
-İtfaiye ve ambulans ekiplerinden görüntüler

SÜRE: 1 DK 7 SN - BOYUT: 127 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

AYDIN'ın Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, Osmanlı, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde bazı kişilerin tarihi eserle satmaya kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kaçak kazılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 dedektör ve 2 kazma ile, Osmanlı, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait çok sayıda sikke, kandil, küpe ve mızrak ucu gibi tarihi eserler ele geçirdi. Söz konusu tarihi eserler muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)
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