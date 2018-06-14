DHA YURT BÜLTENİ - 22

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak içki yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Kaçak içki yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda saksılara ekili halde uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda saksılara ekili hint keneviri ele geçirirken, narkotik köpeği Molly de çeşitli yerlerde saklanan satışa hazır haldeki esrarı buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği aldıkları ihbar üzerine Ortakent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. M.G., E.N.H. ve E.A.'in birlikte yaşadığı eve düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait 172 boş şişe, 1710 sahte bandrol ve yaklaşık 1 ton sahte içki yapımında kullanılan alkole el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alkolün evden çıkarılarak araçlara yüklenmesinden görüntü

- 3 kişinin gözaltına alınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA)

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OTOMOBİL BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin, polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarpması sonucu araç sürücüsü Hasret Güler (25), sıkışarak yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Güler'i itfaiye erleri kurtardı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hasret Güler'in kullandığı 66 AS 892 plakalı otomobil, polis kontrol noktasına yaklaştığı sırada kontrolden çıkıp, refüjdeki beton bariyere çarptı. Kontrol noktasındaki polislerin anonsu üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Güler'i çıkartamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istendi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü mahallinde sıkışan Güler'i yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı. İtfaiye erleri ve sağlık ekibi tarafından ambulansa taşınan Güler, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.