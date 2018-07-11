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DHA YURT BÜLTENİ-22

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 01:58 | Son Güncelleme

BURSA'DA YOL KAPATMA KAVGASI : 2 YARALI   BURSA'da komşular arasında kamyonetle yol kapatma gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

BURSA'DA YOL KAPATMA KAVGASI : 2 YARALI

BURSA'da komşular arasında kamyonetle yol kapatma gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kamyonetle evlerine eşya taşıyan Mehmet Kayacan (50) ve yeğeni Endercan Sevinç (28), yolu kapattıkları gerekçesiyle komşularıyla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kamyonetin yolu kapatmasından rahatsız olan henüz kimliği belirlenmeyen kişiler, Kayacan ve Sevinç'i bıçakla yaraladı. Yaralanan Kayacan ve Sevinç'in yakınları da saldırganlara ait olduğu belirtilen 11 AJ 275 plakalı aracın camlarını kırarak zarar verdi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaralıdan görüntüler
-Annenin sinir krizi geçirmesi
-Olay yerinden detaylar
-Suç aletinden görüntü

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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POLİS İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİĞİ GENCİ SIRTINDA TAŞIDI

ADIYAMAN'da, binanın çatısına çıkan ve intihar etmek isteyen genci polis önce kurtardı, ardından yürüme güçlüğü yaşadığı için sırtında taşıdı.

Olay, akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısına çıkan Emrullah G’yi (16) görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından binanın önünde önlem alındı. Polis, çatı katına çıkarak yaklaşık yarım saat süren konuşma sonunda genci ikna etti. İkna edilen Emrullah G., daha sonra yürümekte zorlanınca sivil polis memuru Mehmet Gökdemir tarafından sırtına alınarak 4 katlı binadan aşağı indirilerek hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sırtında Emrullah G’yi taşıdığını gören kalabalık polisi alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri
- Emrullah G'nin çatıda ayaklarını sarkıtması
- Polis ve itfaiye ekiplerinin önlem alması
- Polis kurtarması
- Vatandaşların alkış çalması
- Polisin Güven'i sırtında indirmesi
- Sağlık görevlilerine teslim etmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)

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