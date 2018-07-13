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DHA YURT BÜLTENİ-22

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 04:55 | Son Güncelleme

BURSA'DA İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2'Sİ YANARAK 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ YARALANDI   BURSA'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen iki motosiklet alev aldı.

BURSA'DA İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2'Sİ YANARAK 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ YARALANDI

BURSA'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen iki motosiklet alev aldı. Kazada 2'si yanarak 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İznik ilçesi Yenişehir-İznik Karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız iki motosiklet seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosikletler alev topuna dönüştü. Kazada üzerlerine yakıt sıçrayan motosiklettekilerden Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın kıyafetleri de yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın yanarak, Vedat Samur'un ise çarpışmanın etkisiyle yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurgül Sever, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Motorların yanma anları
-Yanan cesetlerden görüntüler
-Motosikletlerden ve olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa), (DHA)

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KISKANÇLIK TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 2 YARALI

BURSA'da, iki grup arasında kıskançlık nedeniyle başladığı öne sürülen kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi Bursa Valiliği önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir kişinin eski sevgilisini diğer gruptakilerden kıskanması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı kavgaya dönen olayda Murat A. isimli kişi, İsmail Şahin ve Murat Şahin'i bıçakla yaraladı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi ve Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat A. ise yakalanarak emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaralılardan görüntüler
-Yaralılara müdahale ve ambulansa taşınmaları
-Olay yerinden detaylar
-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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