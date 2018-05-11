DHA YURT BÜLTENİ-23

Ankara’da mahkumları taşıyan askeri araç takla attı

3 ASKER VE 2 MAHKUM YARALANDI ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde mahkum taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait askeri araç yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 2’si rütbeli 1 er ve 2 mahkum yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde Beypazarı-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Beypazarı’nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan adları belirlenemeyen 2 mahkum Beypazarı Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından 06 JAA 243 plakalı jandarma aracıyla Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Beypazarı-Ankara Karayolu 13’ncü kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü Mevkii’nde yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda askeri araç takla attı. Çevreden geçen vatandaşların 112 Acil Servis ambulansı ekipleri yaralanan ve adları öğrenilemeyen 2 uzman, bir er ve 2 mahkuma olay yerinde ilk tedavileri yaptı. Hafif yaralandığı belirtilen 5 kişi daha sonra ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne nakledildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerindeki takla atan askeri araçtan görüntü

BEYPAZARI, (Ankara) (DHA) ======================================= Bölüm birincisi engelli öğrenciye büyük alkış TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini bölüm birincisi olarak bitiren bedensel engelli Sare Aydın (26), tekerlekli sandalyesi ile mezuniyet belgesi almak için geldiği kürsüde büyük alkış aldı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla 'mezuniyet töreni' düzenlendi. Taşlıçiftlik Yerleşkesi Stadyumu'nda yapılan törene Tokat Valisi Cevdet Can, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, il protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Rektör Prof.Dr. Mustafa Şahin yaptı. Üniversite hakkında bilgiler veren Prof.Dr. Şahin, 26 yılda 70 bin öğrencinin mezun olduğunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise 5 bin öğrencinin mezun olduğunu söyledi. Şahin, mezun olan öğrencileri tebrik ederek hayatlarında başarılar diledi. Daha sonra bulundukları fakülteleri ve yüksek okulları dereceyle bitiren öğrenciler, il prokolü tarafından ödüllendirildi.

SAHNEDE BÜYÜK ALKIŞ Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Anadolu Lisesi'nden 2012 yılında mezun olan doğuştan bedensel engelli Sare Aydın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 6 yıllık eğitim ve öğretim dönemini birincilikle bitirdi. Düzenlenen mezuniyet törenine katılan Aydın’ın sahneye çıkması için engelli rampası hazırlandı. Birincilik ödülünü almak için sahneye çıktığı anda Aydın törene katılanlar ve öğreniler tarafından büyük alkış aldı. Mezuniyet belgesini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu’ndan alan Aydın, çok mutlu olduğunu söyledi. Program sonrası ise öğrenciler müzik eşliğinde havaya keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Konuşmalar

-Engelli öğrencinin sahneye çıkışı ve alkışlanması

-Belgesini alması

-Öğrencilerin kep atması Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) =========================================== Tüfekle vurulan şahin artık uçamayacak KARABÜK'te, tüfekle ateş açılması sonucu kanadından vurulan şahin, veterinere götürüldü. Şahinin sağ kanadı ameliyatla alınırken, bakımı için hayvanat bahçesine götürüldü.

Geçen hafta Karabük Aydınlıkevler Mahallesi'nde ağaçlık alanda yürüyen bir kişi, sağ kanadını kaldıramayan şahini bularak, veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde şahinin tüfekle ateş açılması sonucu sağ kanadından yaralandığı belirlendi. Veteriner İlker Başdağ şahinin kanadını kurtarabilmek için tedaviye başladı. Ancak, doku ölümleri nedeniyle şahinin sağ kanadı ameliyatla alındı. Şahin daha sonra bakımı için Zonguldak'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi. Veteriner İlker Başdağ, "Baktığımda sağ kanadında delikler olduğunu gördüm. Silahlı ateş sonucu yaralandığını düşünüyorum. Çünkü başka bir şekilde yaralanma ihtimali yok" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı şahinin görüntüsü

-Veteriner hekim İlker Başdağ'ın açıklaması Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) ===================================== Kavşağa ters giren otomobil trafiği tehlikeye soktu KAHRAMANMARAŞ'ta, köprülü kavşakta alt geçide ters yönden giren bir otomobil trafiği tehlikeye soktu. MOBESE kameralarına yakalanan araca 108 TL para cezası kesildi.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Abdülhamidhan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezinden Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne doğru giden sürücüler, köprülü kavşakta alt geçide girdiklerinde karşı yönden gelen bir otomobili görünce şoke oldu. 11 plakalı otomobili gören sürücüler selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Plakasından dolayı şehre yabancı olduğu değerlendirilen sürücü yoluna devam etmeye çalışırken, tüm bu anlar kavşaktaki MOBESE kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin incelenmesi üzerine plakası tespit edilen otomobile, 108 TL para cezası kesildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobil kavşağa girişi

- Karşı yönden gelen otomobiller

- Otomobillerin selektör yapması

- Otomobilin kavşaktan çıkışı Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA) ==================================== Aydın'da çilek festivali başladı AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, 49'uncu Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali Kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve protokol üyeleri ile yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri katıldı. Festival, ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın Belediye Meydanı'ndaki Atatürk anıtına festival çelengini sunması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan top atışı ile başladı. Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya Sultanhisar ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'e festivale yaptığı katkılarından dolayı plaket verdi. Festivalin açılış konuşmasını yapan CHP'li Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, "49'uncu Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali'ne hoş geldiniz. Uluslararası olması nedeniyle festivalimize yurt dışından katılan Ukrayna, Gürcistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan halkoyunları ekiplerimiz ile yurt içinden katılım sağlayan tüm halkoyunları ekiplerimize de hoş geldiniz diyorum. İlçemizde 1940 yılında portakal panayırı olarak başlayıp, sonraları portakal bayramı olarak düzenlenen etkinliğimiz, ilerleyen yıllarda daha da büyüyüp gelişen bir festival olarak 2014 yılına kadar Nysa Kültür ve Sanat Festivali adı altında süre gelmiştir. Malumunuzdur ki; daha önce Sultanhisar'la birlikte Atça'da da ayrı ayrı düzenlenen festivalimiz, idari birleşmeden sonra Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali adını almış ve 2014 yılından itibaren tek festival olarak düzenlenmeye başlanmıştır. Etkinlikler, kentsel büyüklüğü göz önünde tutularak ilçe merkezimizle birlikte Atça'da da gerçekleştirilmektedir. Değerli ses sanatçıları ile yerli ve yabancı folklor ekiplerinin gösterileri halkımızın seyir zevkine hitap etmektedir. Görsel şölenin yanı sıra düzenlenen panayırlar, kültürel faaliyetler, zarafet güzeli, çilek güzeli ve diğer sosyal etkinliklerle de festivalimiz dolu dolu yaşanmaktadır. Festivalimiz; her zaman olduğu gibi kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, kültürel ve dostane paylaşımlarla bölgemizin kültür, sanat, tarım ve turizm alanlarında gelişimini sağlamaya yöneliktir. Dolayısıyla festivalimiz kent ve ülke tanıtımımıza katkı sağlamak, büyük emeklerle yetiştirilen yerli ürünlerimizin hak ettiği şekilde değerlendirilebilmesi amacını gütmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kortej yürüyüşünden görüntü

- Atatürk Anıtına Festival çelenginin sunulmasından görüntü

- Belediye Başkanının ilçe Kaymakamına plaket sunuşundan görüntü

- Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın konuşmasından görüntü

- Halk Oyunları ekiplerinin gösterilerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) ========================================= 3 araca çarpan ehliyetsiz ve alkolü sürücü ihbarla yakalandı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobiliyle park halindeki 3 araca çarpan ve vatandaşın ihbarıyla polis tarafından yakalanan sürücü Salim H.'nin (66) ehliyetsiz ve 271 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Salim H. yönetimindeki 22 FH 405 plakalı otomobil, Anafartalar Caddesi üzerinde park halindeki 22 RF 256 plakalı minibüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar Salim H.'nin hareketlerinden şüphelenerek, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, ayakta durmakta güçlük çeken Salim H.'nin otomobiliyle aynı caddede bulunan Anafartalar Ortaokulu önünde ve Büyük Cami Mahallesi Ova Sokak üzerinde park halinde bulunan 2 araca daha çarparak, olay yerinde ayrıldığını tespit etti. Ayrıca Salim H.'nin 271 promil alkollü olduğu, usulsüzlük nedeniyle kapatılan bir sürücü kursundan aldığı ehliyetinin de iptal edildiği belirlendi. Salim H., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Otomobil ise polisin incelemesinden sonra trafikten men edilerek, otoparka çekildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan otomobil

-Polisin incelemesi

-Polis aracı

-Otomobilin çekiciye yüklenmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- (SÜRE: 01.01 - BOYUT: 118 MB) ================================ Otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti BALIKESİR'de otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı trafik kazasında aynı aileden biri çocuk, üç kişi hayatını kaybetti. Kaza bugün saat 18.30 sıralarında Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Savaştepe ilçesine seyir halinde olan Recep Koç (37) yönetimindeki 10 L 5879 plakalı otomobil, Soğucak Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ait Serhat Sarı (31) idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan araç şoförü Recep Koç, eşi Zehra Koç (36) ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç hayatını kaybetti. Kaza sonrası Balıkesir-Savaştepe yolu bir süre ulaşıma kapandı. Jandarma Olay yYeri ve Savaştepe Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Recep Koç, eşi Zehra Koç ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç'un cenazeleri Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından iş makinesi sürücüsü Serhat Sarı gözaltına alındı.