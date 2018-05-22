DHA YURT BÜLTENİ - 23

BAKAN ZEYBEKCİ, ADAY LİSTESİNDE OLMAMASINI DEĞERLENDİRDİ EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Büyükşehir Belediyesi'nin 13 milyon 600 bin liraya mal ettiği 700 araç kapasiteli 15 Mayıs Katlı Otoparkı'nın açılış törenine katıldı. Törende açıklama yapan Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili aday listesinde olmamasıyla ilgili olarak, "Denizli olarak yeni hizmet döneminde yeni arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Onlarla birlikte yenilenmiş, güçlenmiş bir kadroyla 24 Haziran'da Denizli AK Parti olarak büyük bir zaferle taçlandıracağız" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kent içindeki trafik akışını rahatlatmak ve sokaklarda araç parkını azaltmak amacıyla 15 Mayıs Mahallesi'nde yaptırdığı 700 araç kapasiteli katlı otoparkı törenle açıldı. Katlı otoparkta düzenlenen açılış öncesi düzenlenen iftar yemeğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve vatandaşlar katıldı.

ZEYBEKCİ ADAY LİSTESİNDE OLMAMASINI DEĞERLENDİRDİ Bakan Zeybekci, milletvekili aday listesinde isminin olmamasının taktik mi olduğu sorusu üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada, "Denizli olarak bundan sonraki hizmet döneminde yeni arkadaşlarımızla devam edeceğiz. 6 yeni arkadaşımızla birlikte yenilenmiş, güçlenmiş bir kadroyla 24 Haziran'da Denizli AK Parti olarak büyük bir zaferle çalışmaları taçlandıracağız. Hayırlı olsun, bizim sloganımız devam" diye konuştu. 15 Mayıs Katlı Otoparkı'nın açılış töreni Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği iftar yemeğiyle başladı. Yemek sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı konuşmada, otoparkın 13 milyon 600 bin liraya mal olduğunu belirterek, "Kent içindeki trafiği rahatlatmak ve sokak aralarındaki araç parklarını en aza indirmek için bu katlı otoparkı yaptık. Çevre mahallelerde oturan vatandaşlarımız araçlarını yürüme mesafesindeki bu otoparkımıza koysunlar. Uygun bir rakam olacak. Sokaklarda kaldırımlardaki araçlar buraya park ederse bölgedeki araç parkları da azalır. Burası geleceğimize güzellik katsın ve trafik rahatlasın" dedi.

'İKTİDARDAKİ DEVAMLILIĞIN TÜRKİYE'Yİ NEREYE GETİRDİĞİ AÇIKTIR' Açılışta konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, otoparkın yapımında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Bizim 'Devam' diye söylediğimiz o sözün vücut bulduğu nokta burasıdır. Belediye başkanlığı dönemimde tespit edilen plan ve kamulaştırma çalışmalarını aynı zihniyet ve aynı ahlak içinde devam ettirilmesi böyle bir şey. 15 yıldan beri iktidardaki devamlılığın Türkiye'yi nereye getirdiği açıktır. Denizli'deki devamlılıkla kazandırılan eserler ortadadır. Denizli hakettiğini aldı, vizyon şehir oldu. Parmakla gösterilen şehir oldu. Durmak yok hizmete devam" diye konuştu. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan katlı otoparkın açılış kurdelasını Bakan Zeybekci, Vali Karahan, milletvekilleri ve Başkan Zolan tarafından birlikte kesildi. Görüntü Dökümü

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- Bakan Zeybekci'nin aday listesinde olmamasıyla ilgili açıklaması

- Başkan Osman Zolan'ın konuşması

- Bakan Zeybekci'nin törendeki konuşması

- Otoparkın açılışından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera : Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ==================================================== OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SURİYELİ GENÇ ÖLDÜ SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 17 yaşındaki Ela Hellak yaşamını yitirdi. Kaza saat 19.45 sıralarında, Sapanca İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Rehni B. (59) yönetimindeki 54 DZ 518 plakalı otomobil, iddiaya göre yola bir anda çıkan Suriye uyruklu Ela Hellak'a çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Ela Hellak'a ilk müdahalede bulundu. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ela Hellak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Ela Hellak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Rehni B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü, yaralının ambulansa taşınması

- Hastane önünde, ölen gencin yakınlarından görüntü

- Ölen gencin kimliğinden görüntü Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)

==================================================== MANİSA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 12 YARALI MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 3'ü çocuk toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, bugün gündüz saatlerinde Salihli-Gölmarmara Karayolu Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Gölmarmara yönüne giden Feridun Tan yönetimindeki 27 ALC 81 yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Tan ile minibüste bulunan Murat Güler (24), Azize Güler(27), Nazlı Tan, Mazlum Demir, Vedat Altınten, Semih Karageçi (22), Necla Elen (41), Sedef Karageçi (18) ile Gülmekke K. (12), Hasret E. (16) ve Ümmühan S. (15) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.