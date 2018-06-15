DHA YURT BÜLTENİ-23

BAKAN DEMİRCAN: SURUÇ'TA YARALANAN 6 KİŞİ ANKARA'YA NAKLEDİLDİ

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, dün Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralananlardan 6 kişinin Ankara'ya nakledildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bayram namazını Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Tepeşehir Sebati-Saadet Bilim Camisi'nde kıldı. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Demircan, namaz sonrası yaptığı açıklamada "Ramazan ayını idrak ettik. Oruçlarımızı tuttuk. Ve bayramı hep birlikte kutluyoruz. Namazımızı eda ettik. Tekrar milletimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

"TERÖRE PİRİM VERİLMEYECEK"

Bakan Demircan, Şanlıurfa Suruç'ta yaşanan silahlı kavgayla ilgili de bir değerlendirme yaptı. Bakan Demircan, "6 yaralı Ankara'ya nakledildi. Tedavileri devam ediyor. Elbet de çok elim bir hadise. Tüm milletimizi üzdü. Hepimizi üzdü. Terörün nerelere, hangi boyutlara geldiğinin göstergesi. Milletimiz sukûnetini muhafaza edecek, elbette ki teröre pirim verilmeyecek. Bu suçlular kimse, neyse ortaya çıkarılacak. Yargı gerekeni yapacak. Devletimiz görevinin başında ve oradaki terör hadisesine asla amacına ulaşmasına fırsat verilmeyecek" diye konuştu.