DHA YURT BÜLTENİ 23

ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI: BUNU DEĞİŞTİRECEĞİZ, BU İŞİN LAMI CİMİ YOK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Bölgesi sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldiği yemekte yüksek faiz oranlarına ilişkin, "Faizin böyle olduğu bir ülkede siz yatırım yapabilir misiniz? Arkadaşlar bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok. Bir anda üç puan, arkadan bir buçuk puan daha. Şimdi bazıları diyor ki 'Başkanım tam seçim arifesinde bunları kullanmayın, konuşmayın.' Neyi konuşmayacağım? Hakikat neyse, doğru neyse biz bunu konuşacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Bölgesi sanayici ve iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Yüksek faiz oranlarına değinen Erdoğan, "Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Bu toplantıda açıkça söylüyorum yüksek faizle biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Biz eğer yatırımcıyı güçlü kılacaksak burada düşük faizle bu adımı atmak zorundayız. Çünkü girişimci yüksek faizle neyin yatırımını yapacak? 'Efendim işte bankalar da kazanacak.' Tamam da elin bankaları kazanmıyor mu? Japonya eksi faizle çalışıyor. Amerika'ya geliyorsun ikilerde, bilemedin üçte. Avrupa ikilerde. İsrail sıfır-bir buralarda. Onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor? Şu anda 20'lerde, 25'lere kadar çıkıyor. Faizin böyle olduğu bir ülkede siz yatırım yapabilir misiniz? Arkadaşlar bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok. Bir anda üç puan, arkadan bir buçuk puan daha. Şimdi bazıları diyor ki 'Başkanım tam seçim arifesinde bunları kullanmayın, konuşmayın.' Neyi konuşmayacağım? Hakikat neyse, doğru neyse biz bunu konuşacağız. Doğruyu, hakikati konuşacağız ki sonunda ulaşmak istediğimiz yere ulaşalım. Faizi yüzde 63'ten aldık. O zaman enflasyon yüzde 30'du. İndirdik, indirdik, 4,6'ya kadar indi ve Batı çıldırdı. İşte Gezi olayları öyle başladı. Niye? Türkiye faizi buraya düşürdü, enflasyon buralara düştü. Çılgın Türkler bir şeyler yapıyor. Biz de onlara prim vermedik ama istedik ki burayı iyi tutalım" açıklamasında bulundu.

"GEZİ OLAYLARIYLA BİRLİKTE FAİZ VE ENFLASYON BİR ANDA ÇİFT HANELİ RAKAMLARA ÇIKTI"

Gezi olaylarıyla birlikte faiz ve enflasyon oranının bir anda çift haneli rakamlara çıktığını belirten Erdoğan, "Her zaman söylüyorum ama biz tabii birçoklarıyla bu konuda anlaşamıyoruz. İnşallah 24 Haziran ile birlikte bu işin nasıl olacağını yerlisine de yabancısına da gösterme şansını yakalayacağız. Çünkü bizim ekonomi modelimizin merkezinde özel sektörümüz var" dedi. "BAKTIM, FELAKET BİR ŞEY. NİYE? BANKALAR DA KREDİ VERMİYOR. ÇOK ENTERESAN"

Programa katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun,Türkiye'de gıda sektöründeki bir firmanın durumunu kendisine anlattığına değinen Erdoğan, "Baktım, felaket bir şey. Niye? Bankalar da kredi vermiyor. Çok enteresan. Adamın kredi alacak hali yok. Niye? O şartlarda kredi alamazsın ki ama öyle bir noktaya gelmiş ki yüzde 20, yüzde 25 ile de olsa gene alacak. Niye? Çünkü devasa fabrikaya kilit vurma noktasına gelmiş. Yani bunlar ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyorlar. Böyle şey olabilir mi? Ben haber gönderdim, yardımcı ol ve bu devlet bankası. Özel sektör zaten kıl aldırmıyor. Böyle bir noktada. Ben en sonunda Rifat Bey'e dedim ki arkadaş siz kendi üyeleriniz arasında bir seferberlik yapın da bu adamcağızı kurtarın. Çünkü sıradan bir firma değil, marka bir firma. Şimdi buna yazık değil mi? Onun için ben milli seferberlik diyorum. Onun için bu milli seferberlik noktasında yerli ve bunun yanında da kamu bankalarının bu işe yardımcı olması lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar Haber: ADANA (DHA) ======================================= BAŞBAKAN YILDIRIM: ONLAR KONUŞUR, AK PARTİ YAPAR Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere geldiği İzmir'in Karabağlar ilçesinde miting düzenledi. Eski İzmir Pazar yerindeki mitingde ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuştu, kentsel dönüşüm ve imar barışı hakkında bilgi verdi. Mehmet Özhaseki, Türkiye'de kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu söyledi. Ardından kürsüye Başbakan Binali Yıldırım, çıktı. "Bu coşku heyecan 24 Haziran'ı müjdeliyor Karabağlar" diyen Başbakan Yıldırım, "İzmir ufuk şehir İzmir, bin bir güzellikler şehri İzmir, efeler diyarı İzmir, Ege'nin kalbi İzmir. Sizlere her zaman yanımızda oldunuz. Bütün engelleri sizin desteğinizle aşa aşa geldik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bu günlere geldik. 15 Temmuz'da Karabağlar ayaktaydı. Cumhurbaşkanına, başbakanına, ay yıldızlı bayrağına sahip çıktı. Demokrasiden hukuk devletinden vazgeçmediniz. Demokrasimiz büyüdükçe ekonomimiz büyüdü, refahımızı arttı. İhracatta rekor kırdı, muhalefete sorarsanız 16 yıldır AK Parti bir şey yapmadı. Böyle söylüyorlar, inanıyor musunuz? Buradan soruyorum ey CHP ey muhalefet Konak tünelini kim yaptı? Çevre yolunu kim yaptı? Adnan Menderes Havalimanını kim yaptı? Onlara konuşur ak parti yapar. Bunlarda hiç utanma kalmamış milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar. Millete sormaz mı kardeşim AK Parti Türkiye'nin her köşesini imar edip kalkındırırken siz ne yaptınız? 16 senede yan gelip yattınız. Bol bol konuştunuz. Bunlar yaptıklarımızı inkar ediyor. Milletimizi ise AK partiyi 16 yıldır iktidar ediyor. Siz bunlara 24 Haziran'da hak ettikleri dilden cevap verecek misiniz? Sorunları torunlara bırakmayan parti kimse bu milletin hafızası zayıf diye düşünmesin. Bu milletin hafızası saat gibi işliyor" dedi.

REKOR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK AK Parti'nin iktidarında her alanda atılım gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, "Hayal bile edilemeyen bir çok projeyi gerçeğe dönüştürdük. İçine kapalı Türkiye'yi dünyaya açtık. Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. İhracatta rekorlar kırdık. Bu yıl 4 aylık büyüme yüzde 7.4 gibi rekor büyümeyle gerçekleştirdik. Bu dünyada bir numara. İşsizlik rakamları da açıklandı sonuçlar ümit verici. Bir önceki yılın Mart ayına göre işsizlik yüzde 1.6 azaldı. 430 bin vatandaşımıza yeni iş bulduk ama işimiz bitmedi. İş bulmak için daha çok çalışacağız. Kalem tutması gereken ellerin terörün tuzağına düşmemesi için yapacak daha çok işimiz var" dedi. BUNLARIN TEK PROESİ VAR Muhalefetin tek ortak projesinin olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Şimdi Karabağlar sizlere soruyorum. Muhalefet adaylarının Türkiye'si nasıl bir Türkiye? Bir vizyonu görüşü var mı? Ülke yararına bir düşüncesi, söylediği güzel söz var mı? Projeleri var mı? Hayalleri var mı? Haklarını yemeyelim. Bir tane projeleri var hepsinin ortak projesi Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Buna güçleri yeter mi? Karabağlar buna izin verir mi? Bunlar yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. Yıkım ekibinin enkazını Pazar günü kaldıralım mı? Biz Türkiye'yi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Onlar geriye götürmeye çalışıyorlar. Ne diyorlar. 'Türkiye'yi eski sisteme dönüştüreceğiz'. Eski sistem kriz demek, darbe demek vesayet, kumpas demek" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMADIK Terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'de Irak'ta Kandil'de yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ, PKK, DAEŞ örgütlerine göz açtırmadık. Göz açtırmayacağız şimdi terör mahallinde bitirmek için Münbiç'teyiz. Fırat Kalkanı'ndayız, Afrin'deyiz. Terör nereye kaçarsa ensesindeyiz. Orada bitireceğiz Türkiye'yi tehdit eden şer odaklarını bitirmek bizim boynumuzun borcudur. Terör illetini bu milletin yakasından söküp atacağız. Mehmetçik canı pahasına mücadele ederken bu muhalefet adayları nerede? O nerede biliyor musunuz? Edirne'de terörü destekleyen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor bunun hesabını soracak mıyız? Bunlarını ağızlarından FETÖ, PKK terör örgütüne karşı nasıl mücadele edeceğini söyleyeni duydunuz mu? Aklınızı başınıza alın, Karabağların sillesi ağır olur ha, bunları unutmayın. Bunların tek planları vara Recep Tayyip Erdogan'ı indirmek. Uğraşmayın boşuna o milletin adamı" ifadelerini kullandı.

İLÇE İÇİN İKİ MÜJDESİNİ AÇIKLADI Başbakan Binali Yıldırım, Karabağlar için müjdelerinin de olduğunu söyledikten sonra "İki tane müjdem var. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kampüsünü Karabağlar'da kuruyoruz. Bu iş için 650 dönüm araziyi ayarladık. Askeriyenin kullandığı 450 dönüm araziyi de askeriyeden alıyoruz. Karabağlar'a Millet Bahçesi yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Salih Omurtak Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü başlattık bundan sonra yerinde dönüşüm diğer mahalleler içinde birer birer yapılacak" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting alanından detaylar

- Başbakan'ın konuşması Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA) =============================================== KAMYON, BOYA YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI: 1 YARALI SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, boya yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Hendek Akçaylar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Erdal Karaman idaresindeki 34 HR 9989 plakalı kamyon önünde giden Salih Cebeci idaresindeki 28 K 6114 plakalı boya yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kabini parçalanırken sürücü Erdal Karaman araçta sıkıştı. Erdal Karaman itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdal Karaman tedavi altına alındı.

Kaza sırasında kamyonun kasasında bulunan boyalardan bir miktarı karayoluna döküldü. Kontrollu şekilde sağlanan trafik akışı, itfaiye görevlilerinin yolu yıkayarak temizlenmesi ile normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin kamyonda inceleme yapması

- Asfalta dökülen boyaların görüntüsü

- Kaza yapan araçların görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/HENDEK(Sakarya), (DHA) ============================================= ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ 'İMAR BARIŞI'NI ANLATTI İZMİR'in Bornova ilçesinde vatandaşlarla buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, milyonlarca insanı ilgilendiren 'İmar Barışı'nı vatandaşlara anlattı. Bakan Özhaseki, "Yapı Kayıt Belgesi iskan yerine geçiyor. Bir daha belediyelere gitmenize gerek yok. 'Elime düşsün de canına okuyayım' diyen çok belediye var. Sakın ha kanmayın bunlara" dedi. 'TEMBEL ADAMLAR KADER DİYOR' Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğanlar Mahallesi'nde buluştuğu vatandaşlara 'İmar Barışı'nı anlattı. Son yüzyıl içerisinde 56 tane 6 ve üzeri büyüklüğünde deprem olduğunu ve bu depremlerde ölen insan sayısının 83 bin, maliyetin ise 100 milyar doların üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Deprem olduktan sonra tembel adamlar 'kader' diyorlar. Böyle kader olmaz. Bizim neyimiz eksik. 50 ve 60'lı yıllarda göçler olmuş, gelmişiz hepimiz bir yerden. Allah'ın takdiri başımızın üzerine ama oturduğumuz yerleri sağlam yapmak bizim elimizde. 50- 60-70'li yıllarda rastgele yaptığımız evlerin bize mezar olmaması için kentsel dönüşüme bir an önce girmeliyiz. Bu amaçla hem evlerimizi sağlıklı hale getirmek hem de emin vaziyete evimizde oturabilmek amacıyla uzun bir yasa zinciri hazırladık. Kentsel dönüşümü hızlandıracak teşvikler, kira yardımları dahil olmak üzere yapı kayıt belgesi hazırladık ve çıkardık" DEDİ.

BİNAYLARIN YÜZDE 25'İ YASAYA UYGUN Bakan Özhaseki, Türkiye'de 26 buçuk milyon civarında ev ve işyeri bulunduğunu belirterek, "Bunların yasaya uygun olanı yüzde 25 civarında. Geriye kalanlarda aykırılıklar var. Nasıl var? Hazine üzerinde oturuyor bu sıkıntı. Kaçak durumuna düşüyor. İkincisi, arsayı almış, üzerine bir şey yapmış ama ruhsat yok. Ruhsat olmayınca iskan da yok. Kendi parasıyla almış adam. Belediyelere düşen yol göstermekti, yapmamışlar. Belediye başkanlığımda sabredin 3 aya kadar ben size arsa çıkaracağım dedim. 150 bin liraya herkese arsa verdim. Sonra yollarını, parkalarını, camisini yaptım. Zorda olanların hepsine yardım ettim. Binlerce konut yapıldı ama bir tane gecekondu yapılmadı" diye konuştu. 'YAPI KAYIT BELGESİ İSKAN YERİNE GEÇİYOR' 80 milyon vatandaşın 50 milyonun devletle ihtilaflı olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Ya para cezası var ya elektrik su bağlatamıyorlar. Mülkiyetine geçememiş. Yapı kayıt belgesi adı altında yasa çıkardık. Vatandaş kendi rızasıyla gelir, imara aykırı olduğunu söyler, değeri tespit eder. Yüzde 3 devlete verir, devletle helalleşir. 100 metrelik gecekonduda oturan kardeşimiz 600 lira ile çarpacak metrekaresini. E-devlet şifresiyle girecek, adını soyadı yazdıktan sonra ada, parsel numaralarını yazacak ve yapı sınıfını seçecek. Bunu kendisi bildirecek. Sonra senenin sonuna kadar bu para yatabilir. 6 ay var. Bunu yatırdığında devlet kendisine yapı kayıt belgesi verecek. Bunun için kimsenin kapısına, mühendis bürolarına gitmeye gerek yok. Yapı kayıt belgesi iskan yerine geçiyor. Elektrik, su bağlanabilir. Bir daha belediyelere gitmenize gerek yok. 'Elime düşsün de canına okuyayım' diyen çok belediye var. Sakın ha kanmayın bunlara. Kat mülkiyetine de geçmek istiyorsanız kendi aranızda anlaşıp kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Kat mülkiyeti aldığınızda ev tapusu almış oluyorsunuz, ev olarak satabiliyorsunuz. Size karşı açılan dava varsa düşüyor, para cezası varsa düşüyor" dedi.

'HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM 500 BİN KONUTU YIKIP YENİDEN YAPMAK' Birçok yerde kentsel dönüşüme belediyelerin girmediğini ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, "Belediyeler girmiyor, 'riskli bu iş' diyor. 'Vatandaşı kim dinleyecek' diyor. Böyle bir işe girmediklerinden vazifelerini yapmıyorlar. Sonra diyorlar ki 'Kentsel dönüşüm değil ranstal dönüşüm yapıyorlar' Allah seni ıslah etsin. Belediye başkanlarının birinci görevi kentsel dönüşüm yapmak, evlerimizi depreme hazırlamak. Allah korusun deprem geldiği zaman sevdiklerimizi alıp götürüyor. Ülkemizi depreme hazır hale getirmemiz lazım. Gece gündüz bu yasaları bu yüzden yaptık. Hedefimiz önümüzdeki dönem için yılda 500 bin konutu Türkiye'de yıkıp yeniden yapmak. Buna gücümüz yeter, imkanımız var. Belediyelerimiz proje getirdiklerinde bir tek şart istiyoruz; bütün malzemeleri yerli kullanacaklarına dair söz verecekler. Lambaları Çin'den, Kore'den getirmeyecekler. İnşaatta en iyi ülkelerin başında geliyoruz" dedi. 'KARARLI DAVRANDIK VE O KATİLLER SÜRÜSÜNÜ TEMİZLEDİK'

Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Son 2-3 yıl içinde PKK tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Aslında 50 yıldır vardı. Geçtiğimiz haziran seçimlerinde bunlara akıl verdiler. Bunlara dediler ki 'Siz çukurlar kazın, sonra arkasına geçin askeri polisi sokmayın. Öz yönetim ilan edin' Türkiye'den, Irak'tan, Suriye'den koparacakları parçalarla terör devleti kuracaklardı. Biz kararlı davrandık ve o katiller sürüsünü temizledik. Ülkemizin dört köşesinde güvenlik var, rahatça sokaklarda gezilebiliyor. İçişleri Bakanlığı terör örgütüne katılanları 45 kişi olarak açıkladı, bir önceki senelerde daha fazlaydı. Artık katılanlar olmuyor. Artık bomba atamayacaklar, sızma yapıp suikastlar düzenlemeyecekler" dedi. 'ANA MUHALEFET BUNLARA DESTEK VERMEKTE BEİS GÖRMÜYOR' Konuşmasının sonunda muhalefeti de eleştiren Bakan Özhaseki, "Batının tavrını anlıyorum değerlerimize düşmanlar, oyun oynuyorlar. Ama içimizdeki insanların bunlara destek vermesini anlamıyorum. PKK gibi katil örgüt var mı var. Gelin görün ki ana muhalefet bunlara destek vermekte beis görmüyor. FETÖ'ye bir cümle söylemeyenleri yadırgıyorum, 'Ben Öcalan'ın heykelini dikerim' diyen birini 'Cumhurbaşkanlığı yardımcısı yapacağız' diyen insanları yadırgıyorum. Böyle katiller sürüsene yüz vermek eski Türkiye'ye dönmek demektir" diye konuştu.