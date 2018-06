DHA YURT BÜLTENİ - 23

'KRİZ YENİ PAZARLAR ORTAYA ÇIKARDI' Turizmin bu sene rekora doğru gittiğini ve Antalya'nın 2023 hedefinin 20 milyon turist olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, turizmin geliştirilmesi için Ukrayna ile pasaportsuz kimlikle seyahatin önünün açılmasının, Çin'le etiket vize gibi yeni uygulamaların sektöre olumlu yansıdığını anlattı. Rusya krizinin, sektörün yeni pazarlara açılmasına vesile olduğunu da dile getiren Çavuşoğlu, "Bir Rusya veya Almanya'ya bağlı kalmamamıza neden oldu. Şimdi görüyorum Antalya'da Arabistan, Körfez ülkelerinden ciddi akım var. Her milletin farklı zevkleri, önceliklerini görür ve buna göre kendimizi nasıl hazırlayabiliriz. Önümüzdeki süreçte artış olacak ülkeler var. Örneğin Çin, geçen sene 300 bin küsurdü ve böyle giderse 700 bine çıkar" diye konuştu.

ABD Maslahatgüzarı Kosnett: Ülkelerimizin hükümetleri ve halklarına güveniyorum

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Türkiye ile ABD hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve her iki ülkenin yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güvendiğini söyledi.

ABD'nin Adana Konsolosluğu, bağımsızlığının 242'nci yılı dolayısıyla kentteki bir otelde resepsiyon verdi. 'Bağımsızlık Günü' resepsiyonuna ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ve ABD Maslahatgüzarı Kosnett ile kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kentte yaşayan ABD vatandaşları, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli ABD'li askerler katıldı. Specht, burada yaptığı konuşmada Adana’daki görev süresinin dolduğunu belirterek davetlilere veda etti.

İki ülkenin milli marşlarının okunduğu ve bayrak töreninin yapıldığı resepsiyonda Specht’in ardından konuşan ABD Maslahatgüzarı Philip c, devrimci liderlerin demokratik hayallerini kalıcı gerçeğe dönüştürme mücadelesinin nesiller boyunca Amerikalıların ve Türklerin ortak problemi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu, birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Amerika gibi, Türkiye de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. 30 yıldan daha fazla önce Ankara’daki ilk görevimden bu yana, inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının kendi ‘daha mükemmel birlik’lerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu. Haklarımızın ortak amacımıza ulaşma konusundaki yeteneklerine inancım hiç değişmedi. Aynı şekilde, ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum.ö

Kosnett, sözlerini George Washington’ın “Demokratik devletler karar vermeden önce mutlaka konunun her yönünü değerlendirmelidir. Bu, onların hükümetini yavaşlatır ama sonuçta insanlar için doğru olan karar alınmış olurö ve ölümsüz olarak nitelendirdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulhö aforizmalarıyla tamamladı.