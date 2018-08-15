DHA YURT BÜLTENİ 23

Merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde gece geç saatlerde bir grup PKK'lı terörist, kırsalda bulunan mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri bir arata toplayıp örgüt propogandası yapan teröristler daha sonra şantiyedeki iş makinelerini ateşe verip, kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlilerini taşıyan bir askeri araç, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre hasar gören araçtaki 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bursa'da bu akşam meydana gelen 38 kişinin yaralandığı kazada otobüs şöförünün Turgay Y. olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren kişinin ise Uludağ Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Talha Erbil olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane acil servisi önünde ambulanstan indirilen yaralı asker

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)

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YAYLADA DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADIN HELİKOPTERLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında yaylada doğum sancısı çeken bir kadın, Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikoptele Diyarbakır'daki hastaneye getirildi.

Kulp ilçesine bağlı Aygün Mahallesi Küme Evleri yakınındaki bir yaylada, doğum sancısı çeken bir kadın için 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Anne adayının durumunun riskli olması nedeniyle Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait bir helikopter söz konusu bölgeye giderek hamile kadını hastaneye yetiştirdi. Diyarbakır Valiliği'nden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Diyarbakır ili Kulp ilçesi Aygün mahallesi Küme evleri yakınında bulunan yaylada bir kadının 14 Ağustos 2018 günü saat 14.30 sıralarında doğum yapmak üzere olduğu 112 acil çağrı merkezine ihbar edilmiştir. Hastanın durumunun aciliyetine binaen 112 tarafından Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ile havadan sıhhi tahliye talep edilmiştir. Kulp ilçesi Aygün Mahallesi Küme evleri yakınında bulunan yayladaki kadın 14 Ağustos 2018 günü saat 16.00 sıralarında Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ile alınarak Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesine sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."