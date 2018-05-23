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DHA YURT BÜLTENİ - 24

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 01:35 | Son Güncelleme

ERCİYES 2018 TATBİKATI'NDA KOMANDOLAR GECE ATLAYIŞI YAPTI   KAYSERİ'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği Erciyes 2018 tatbikatı, Gece Hava Kılavuzu Harekatı, tugayının yarasaları olarak adlandırılan paraşüt komandolarının atlayışı başladı.

ERCİYES 2018 TATBİKATI'NDA KOMANDOLAR GECE ATLAYIŞI YAPTI

KAYSERİ'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği Erciyes 2018 tatbikatı, Gece Hava Kılavuzu Harekatı, tugayının yarasaları olarak adlandırılan paraşüt komandolarının atlayışı başladı.

Komando tugayları içinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilen Erciyes 2018 tatbikatı, gece saat 22.00 sıralarında başladı. 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli 9 paraşütçü asker, Casa CN 235 nakliye uçağından yaklaşık 9 bin fit yükseklikten atladı. başarıyla atlama sahasına iniş yaptı. Hava kılavuzu indirme harekatı, komandoların atlama sahasında hedeflenen bölgeye başarılı iniş yaptı. Serbest düşüşün ardından askerler, sızma harekatını başarı ile gerçekleştirdi.
Hava Kılavuzu Harekatı'nı 4'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de izledi.
Tatbikatın ikinci gününde ise, 4 adet C 130 tipi askeri uçakla 120 komando, hava başı tesisi için paraşütle iniş yapacak.

Görüntü Dökümü
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-Atlayışı gerçekleştiren askerlerden görüntü
-Uçaktan atlayan askerlerden görüntü
-4. Kolordu Komutanı Ali Sivri'nin askerlerle konuşması
-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA)

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PAMUKKALE'DE ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI (3)

100 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki bir tarlada yakılan anızdan başladığı belirtilen, rüzgarın etkisiyle de ormanlık alana yayılan orman yangını tamamen söndürüldü. Yangında 100 hektarlık alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi.
Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, ekiplerin, rüzgarın şiddeti nedeniyle zor anlar yaşadığını belirterek, "Yangın yaklaşık olarak 100 hektarlık alanda etkili oldu. Alan büyük gibi görünüyor ancak yanan alanlar parçalı. Bir de yangının etkilediği bölge bizim iyi orman olarak nitelendirmediğimiz yer. Genellikle çalılıklarla kaplı ve erozyon önleme bölgesi. Nitelikli orman olarak kaybımız fazla değil" dedi.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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CHP’Lİ PARLAR, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

HATAY'da CHP’nin ilk listede kendisine yer vermediği ve sonrasında yapılan değişiklikte 6'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşım ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP Genel Merkezi tarafından Hatay Milletvekilliği aday listesinde son dakikada yapılan değişikliğin yankıları sürüyor. CHP'nin ilk açıkladığı listede adı yer almayan ancak son değişiklikte 6'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, bu durumun liste dışı kalan ya da sırası değiştirilen isimler açısından üzücü ve onur kırıcı olduğu ve siyaset etiği açısından onaylamadığı gerekçesiyle milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Parlar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hatay ve birkaç ilin listelerinde yapılan değişiklikleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin saygınlığı ve güvenilirliği ile siyaset etiği ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir bulmuyorumö ifadelerine yer verdi.

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

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