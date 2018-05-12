DHA YURT BÜLTENİ - 25

2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram'ın kemikleri bulundu (3)

ANNE, BASIN MENSUPLARINA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tokat Valisi Ömer Toraman’dan acı haberi alan Bayram Erol’un ailesinin yaşadığı evde büyük üzüntü yaşanıyor. 2,5 yıl sonra kaybolan oğlunun acı haberini alan anne Adile Erol "Yavrumu balıklar mı yedi. İki buçuk sene oldu. O günden beri haber yaptım dedim ki 'Ne olursunuz çocuğumu bulun' dedim. Çocuğumu ırmakta buldular, yavrum, aslan oğlum" diyerek göz yaşı döktü. Anne Adile Erol daha sonra evinin önündeki basın mensuplarına sarıldı. Acılı aileyi yakınları ve ilçe halkı da yalnız bırakmadı.

Kelkit Çayı içerisinde yarın sabahtan itibaren kayıp diğer çocuk Dursun Kağan Taşçı için de arama çalışması yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocuğun ailesinin evinden görüntüler

-Annesinin üzüntüsü

-Konuşmaları

-Basın mensuplarına sarılması

-Ev önünde bekleyenler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

Bursa'da otomobil takla attı: 2 ölü

BURSA'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, Bursa-İstanbul otobanı Gemlik serbest bölge girişinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (40) yönetimindeki 34 J 7303 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet Yılmaz ve yanında bulunan Murat Yıldız (40) araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, otomobilden çıkartılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı