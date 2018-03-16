 DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ÇEVİK KUVVET POLİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 5 YARALI ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çevik kuvvet minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak derildi. Kazada, 5 polis memuru yaralandı. Kaza, saat 10:00 sıralarında Artvin-Yusufeli karayolu Demirkent köyü yakınlarındaki tünel içerisinde meydana geldi. Hopa ilçesinden Yusufeli ilçesine göreve giden 11 polis memurunun içinde bulunduğu çevik kuvvete ait minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüs içerisindeki 5 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri detayları

Haber-Kamera: Nusret DURUR DHA ====================================================== KIZILIRMAK NEHRİNE ATLAYAN GENÇLER SUDA KAYBOLDU(EK)

2)GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki gençten Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren nehirde arama yapan ekipler, saat 10.00 sıralarında Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkardı. Genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin'in aşk yaşadıkları, kavuşamadıkları için birlikte intihar ettikleri iddia edildi.

Öte yandan Osman Ertekin'i eşi Nuray Ertekin ise kızlık soyadını kullanarak olaydan sonra sosyal medyadan 'Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum' notunu yazması dikkat çekti.

Ayrıca Osman Ertekin'in Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na vatani görevinin çıktığı ve 2 gün önce de teslim olması gerektiği belirlendi. Osman Ertekin'i arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü :

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- Arama kurtarma çalışmaları

- Genç kızın cesedinin çıkarılması

- Detaylar

Haber-Kamera : Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA)

================================================== İzmir'de nevruz öncesi ikinci operasyon: 36 gözaltı (EK)

3)PKK OPERASYONUNDA ARANAN FETÖ'CÜ ÇIKTI İzmir'de polisin nevruz öncesi düzenlediği ve bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin gözaltına alındığı operasyonda, önemli bir detay da ortaya çıktı. Polisin operasyon düzenlediği apartmanda oturanlardan bir kişi, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda yakalanan ve PKK üyeleriyle aynı apartmanda oturan kişinin FETÖ üyeliğinden ihraç edilen öğretmenlerden Z.A. olduğu belirlendi. Karısı da FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Z.A.'nın da arandığı öğrenildi. SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ Bu arada Nevruz öncesinde kentte her önlemi en ince ayrıntısına kadar düşünüp aldıklarını söyleyen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Hangi örgüt olursa olsun. Son terörist temizleninceye kadar, mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi. İZMİR (DHA) ======================================================== 4)TARİHİ MİNAREYE ZARAR VERMEMEK İÇİN HASSAS YIKIM (ÖZEL)

SİVAS'ta okul binası yıkımının, tarihi Ulu Cami'nin, zaman içerisinde yüzde 7 oranında eğilen minaresine zarar vermemesi için sismik cihazlar ile takip yapılıyor. Sarsıntılar dikkate alınarak, yakım çalışmaları yönlendiriliyor. 1967 yılında yapılan Selçuk Orta Okulu binasının, Sivas Belediyesinin Kale Projesi kapsamında yıkımına karar verildi. Okulun başka bir binaya taşınmasıyla yıkım çalışmalarına başlandı. Ancak, okulun 50 metre karşısında bulunan ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırıldığı bilinen Vakıflar genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Ulu Cami'nin, zaman içerisinde yüzde 7 oranında eğilen ve hareketi anlık takip edilen minaresinin zarar görmemesi için hassasiyet gösterilmesi istendi. Yıkım esnasında ortaya çıkan titreşimlerin, minareye etkileri sismik cihazlar ile yakın takibe alındı. Yıkım çalışmaları üstlenen firmanın çalışmalarını da bu doğrultuda titizlikle yapması sağlandı. Yıkım ve hafriyat çalışmalarında oluşan sarsıntılar tek tek ölçüldü.

Yıkım alanında incelemelerde bulunan Sivas Valisi Davut Gül, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Davut Gül, eski Selçuk Ortaokulunun yıkılmasının bir kaç nedeni olduğuna vurgu yaparak, "Bunlardan birincisi Ulu Cami'nin etrafını açmak istiyoruz. Ulu Cami, Sivas'ın en önemli değerlerinden biri, tescilli bir yapı. Ulu Cami'nin etrafını açarken karşısında bir başka Selçuklu eseri Gökmedrese var. Ulu Cami ile Gökmedrese arasındaki binaları da ortadan kaldırmak istiyoruz. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamıştı eski Selçuk Ortaokulu. Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ın talimatı ile Selçuk Ortaokulunu, Kongre Lisesinin yan tarafında yapılan 24 derslikli yeni binaya taşıdık. Bu alanda herhangi bir yapı olmayacak, altı otopark olacak. Gökmedrese'nin onarımı, restorasyonu bitmek üzere. Gökmedrese bittiğinde, Ulu Cami ile Gökmedrese arası açıldığında ve bittiğinde, belediyemizin de Tarihi Kale ile ilgili projesi var. Bunlar da bittiğinde bu alan ayrı bir çekim alanı olacak" dedi.

'HER HAREKETİ ÖLÇTÜK'

Çalışmaların çok titiz ve hassas yürütüldüğünü belirten Vali Gül, şöyle konuştu:

"Ulu Cami ile eğri minaresi başta olmak üzere camiye zarar vermememiz gerekiyordu. Bununla ilgili de adeta deprem ölçer gibi sismik hareketleri ölçen bir alet alındı. Bu alete göre her kepçenin hareketini ölçtük, bunun zarar vermeyecek sarsıntılar altında kalabilecek bir noktada çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Yıkıma buna göre dikkat ediyoruz, ayrıştırmayı da buna göre yapacağız. Yüklü bir araç geçtiğinde evimizde hissettiğimiz sarsıntı gibi bir sarsıntı dahi olmasın istedik. Elektrik şirketinin de bölgede bir trafosu var. O da ortadan kalktığında bu alan tamamen açılmış olacak." Görüntü Dökümü:

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-Yıkım alanından görüntüler

-İş makinesinin çalışmaları

-Tarihi cami ve minaresinin görüntüsü

-Minarenin içinde sismik cihazlarla ölçüm

-Vali Gül'ün açıklaması Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ /SİVAS, (DHA) (441 mb- HD) ==========================================================

5)KAZADA YARALAN TARIM İŞÇİLERİN ÇADIRDA YAŞAM SAVAŞI ADANA'da naylon çadırda yaşam mücadelesi veren ve tarım işçiliğiyle geçimini sağlayan 22 kişilik aile, yaşadığı trafik kazasıyla perişan oldu.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde naylon çadırda yaşamını sürdüren En küçüğü 2.5 aylık, 13 çocuk ve 9 yetişkinden oluşan Coşğun Ailesi'nin tarladan dönerken bindikleri minibüs, geçtiğimiz 11 Mart'ta Ceyhan ilçesine bağlı Erikli Köyü'nde

şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralanırken, durumu ağır olan 2 kişinin ise tedavisi hale sürüyor. Kazadan sonra çadıra tekrar dönüş yapan ailede birçok kişi trafik kazası sonrası çalışamaz hale geldi.

ÇOCUKLARIM OKULA AÇ GİDİYOR

Beli ve ayağında kırıklar oluşunca çalışamayan 5 çocuk annesi Ayşe Demir, yaşadıkları kazanın ardından perişan olduklarını söyledi. Demir, "15 yıldır çadırda yaşıyoruz. Çalışmazsak bir gelirimiz, kazancımız yok. Sağlıklı bir işimiz yok. Eşim bakıyor bize 4 aile beraber yaşıyoruz. Görümcemi de eşi bıraktı gitti 5 çocuğuyla o da bizle kalıyor. Çok kötü durumdayız. Çocukları zaman geliyor besleyemiyoruz. Okula çoğu zaman aç karnına gidiyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışsakta zaman zaman aç gitmek zorunda kalıyorlar. Onların ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. 2.5 aylık bebeğim oldu. Süt alamıyorum, sütüm bazen iyi beslenmediğim için gelmiyor, doymayınca ağlıyor. Çocuk bezi dahi alamıyoruz" dedi.

YARDIM ÇAĞRISI Çadırda zor şartlar altında yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Demir, şöyle devam etti:

"Bize bir el uzatmalarını istiyoruz. Çadırda yaşam çok kötü. Biz ayakta kalmaya çalışıyoruz yaşamaya çalışıyoruz. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Bunu yaşayan bilir, yaşayamayan bilemez. Yağmur altında çadırda zaman zaman yiyecek bulamadığımız günler oluyor. Çocuklarımız yağmurda, rüzgarda çığlık çığlığa ağlıyor. Çalışan bir eşim var o da göğsünden rahatsız. 21 kişi eşimin eline bakıyoruz. 6 çocuğumuz okula gidiyor. Cumhurbaşkanımızdan yardımlarını bekliyoruz. Bize bir el uzatmasını istiyoruz. Çocuklarımız temiz bir hayat yaşasın. Biz devlet altında yaşıyoruz. Dışarıdan gelen Suriyelilere destek olunuyor, biz 15 yıldır bu çadırda yaşıyoruz neden bizi kimse görmüyor? Çoğu yerden yardım istiyoruz, bir karton yiyecek gönderiyorlar. Başka bir destek görmüyoruz."

'AYAKKABIM YOK'

Ailenin küçük kızı 4'üncü sınıf öğrencisi Gülbeyaz Demir ise, şunları söyledi:

"Çoğu zaman okula gidemiyorum. Ayağıma giyecek ayakkabı bulamıyorum. Ayakkabısız gidiyorum. Bazen okula aç gidiyorum. Kuzenlerim, ağabeylerim de gidemiyor. Arkadaşlarımız bizimle paramız yok diye dalga geçiyorlar. Biz zenginiz diyorlar. Onlar okula yiyecek getiriyorlar biz götüremiyoruz. Biz okulda aç kalıyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Çadırın dış görüntüsü

- Kadının konuşması

- Çadırın içindeki kadın ve çocuklardan görüntü

- Elma yiyen küçük kızdan detay

- Küçük kızın konuşması

- Çadırın önünde oyun oynayan çocuklar

- Diğer küçük kızın konuşması

- Detay görüntüler

- Ayağında ayakkabısı olmayan çocuklardan görüntü

- Dışarda taş üzerinde yemek yapılması

- Çadırın önünden genel görüntü

- Ağlayan küçük kızdan detay

- Kirli çamaşırlardan görüntü

- Çadırdan detay SÜRE:02'56" BOYUT: 178 MB Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ======================================================== 6)MALAZGİRT KUTLAMALARI İÇİN ÖZEL BASTONLAR HAZIRLANIYOR BİTLİS Ahlat'ta yaşayan ve ilçenin sembolü haline gelen bastonların ustalarından Refa Gökbulak (48), Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklara başladı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'tan başlatılacağını belirten Gökbulak, bugüne kadar birçok lider ve sanatçı için baston ürettiklerini; ancak bu kez misafirler için özel tasarım bastonlar hazırlayacaklarını söyledi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ve her yıl binlerce kişinin katıldığı Malazgirt Zaferi kutlamalarının bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinden başlatılacak olması heyecan yarattı. İlçede hazırlıklara 5 ay önceden başlanırken, kaymakamlık ve belediye tarafından da çalışmalar başlatıldı. En büyük heyecanı ise babasından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdüren, bugüne kadar birçok lider ile sanatçıya baston yaparak, geçimini sağlayan Refa Gökbulak yaşıyor. Yıllanmış ceviz ağaçları ile çeşitli boynuz türlerine Ahlat'ın sembollerini, Selçuklu ve Osmanlı döneminden motifleri işleyip, sanat eserine dönüştüren Gökbulak, 26 Ağustos'ta başlayacak kutlamalar dolayısıyla atölyede yoğun çalışmaya başladı.

'AHLAT BASTONU' HEDİYE EDİLECEK Baston ustası Refa Gökbulak binlerce kişinin katılacağı etkinlikler için hem hediyelik hem de satılık bastonlar hazırladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahlat’a gelmesini büyük şans olarak değerlendiren Gökbulak, "İlçedeki hazırlıkları esnaflar olarak çok yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın Ahlat’a gelmesi ve buradan Malazgirt’e gidecek olması çok önemli. Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Atölyemizde hem çeşitleri artırmak hem de mevcut modellerimizi üretmek için gece- gündüz çalışıyoruz. 26 Ağustos 1071 kapsamında açılacak sergide misafirlerimize 'Ahlat bastonu' hediye edilecek" diye konuştu. Dünyanın birçok yerinden baston siparişi aldıklarını da belirten Refa Gökbulak, "Son zamanlarda Cumhurbaşkanı'na hediye edilen özel tasarımlı bastonumuz ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yapmış olduğumuz özel tasarım kılıçlı bastondan dolayı dünyanın her yerinden siparişler alıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir pazarlama oldu. Bu talepleri karşılamak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Baston atölyesiden detaylar

-Baston imalatından detaylar

-Bastonlardan görüntü

-Figürlü bastonlardan detaylar

-Baston ustalarından detay görüntüler

-Değişik imal edilmiş bastonlardan detaylar

-Baston Ustası Refa Gökbulak ile röportaj

-Detay görüntüler Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - 7)8 YAŞINDA DÜNYA BİRİNCİSİ ANKARA Bilkent Koleji Bale ve Müzik öğrencisi 8 yaşındaki Defne Güngör, Keman Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Çek Cumhuriyeti’nin Prag bölgesinde 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenen 8-10 yaş arası keman çalma yarışmasına Türkiye’yi temsilen katılan Defne Güngör, dünya birinciliğini Türkiye’ye kazandırdı. Defne Güngör’ün başarısı anne Duygu, baba Mustafa’ya gurur verirken, anne akrabalarının bulunduğu Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz Köyünde sevinçle karşılandı. Görüntü Dökümü

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- Keman çalan Defne Güngör'ün görüntüsü SÜRE:01'00" BOYUT:64 MB Haber:Malik GÖDELİNER-Kamera:ULUKISLA,(Niğde),(DHA) =======================================================