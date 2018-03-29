DHA YURT BÜLTENİ - 3

Minibüs, TIR'a arkadan çarptı: 13 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüsün, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Konya- Adana Karayolu Ereğli ilçesi yakınlarındaki Türkmen Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Zeki Tunca yönetimindeki 33 CVF 77 plakalı TIR'ı, kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 45 NA 068 plakalı minibüs, yolun yağmur nedeniyle kayganlaşmasının da etkisiyle ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve yanında bulunan aralarında kadın ve çocuklarında olduğu Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan minibüs sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Tunca ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada yaralananların Ereğli'nin Zengen Mahallesi'nde oturan bir yakınlarının cenazesine geldikleri ve Manisa'ya geri dönmek üzere yol çıktıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü :

-----------------------

-Kaza yerinden detay

-Sıkışan yaralının kurtarma çalışması

-Genel ve detay Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,(DHA) ============================================ Kavgayı ayırmak istedi, katil oldu Adana'da 5 kişinin saldırısına uğrayıp av tüfeğiyle öldürülen Yakup Botan'nın (30), kavgayı ayırmaya gelen 20 yaşındaki Özcan Özdemir tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 25 Mart'ta akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Botan, kız arkadaşı G.E. (17) ile sokak içerisinde konuşmaya başladı. Bu sırada, G.E'nin dayısının oğlu olan Ali Güzel, Botan'a, " Bu kızla neden konuşuyorsun, senin bu kızla ne işin var" dedi. Botan'ın, G.E. ile evlenmek istediğini söylemesi üzerine Güzel, " O zaman gel bu kızı babasından iste" dedi. Motosikletle G.E'nin evine gelen Botan ve Güzel burada da tartışmaya başladı. Çıkan kavgaya R.A. (17), S.E. (17), S.B. (17) ve Ö.B. (17) karıştı. 5 kişinin saldırısına uğrayan Botan'ı gören Özcan Özdemir ise, kavgayı ayırmak istedi.

KÜFÜR EDİNCE KATİL OLDU

Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen Botan, kendisinin yanına gelen Özmedir'e , "Sen bu işe karışma" deyip küfür etti. İddiaya göre, Özmedir ise yakındaki evinden av tüfeğini alıp havaya 2 el ateş etti. Botan'ın tekrar küfür etmesine öfkelenen Özdemir, Botan'a ateş etti. Kanlar içinde kalan ve Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Botan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Ekipler ilk olarak Ali Güzel'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Güzel, cinayeti kendisinin işlemediğini, av tüfeğini Özcan Özdemir'in kullandığı söyledi. Bu ifadenin ardından ekipler, firari zanlıyı yakalamak için mahalleyi ablukaya aldı. Tüm sokakların giriş ve çıkışlarında bekleyeme başlayan polisler, Özdemir'i yakaladı. Şüpheliler, R.A, S.E., S.B., Ö.B. ve Ali Güzel çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çaptırılırken, cinayet zanlısı Özcan Özdemir tutuklandı. Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının emniyetten çıkışı

- Zanlının polis aracına binişi

- Polis aracının gidişi

SÜRE: 00'38" BOYUT:39,1 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) =========================================== Sahte rakı imalathanesine baskın Adana'da 5 bin 235 litre 'boğma' olarak bilinen sahte rakı ele geçirildi.

Merkez Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesi'nde bir evde sahte boğma rakı üretildiği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanan variller içine doldurulmuş ve bir kısmı şişelenmiş 5 bin 235 litre sahte rakı bulundu. Polis, sahte rakıyı imha etti. Ayrıca depoda anason damıtmada kullanılan bir düzenek de bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis ekiplerinin rakı üretilen depoya girmesi

- Rakı imalatında kullanılan bidonlar

- Rakı imalatında kullanılan düzenek

- Şişelere doldurulmuş rakılar SÜRE: 00'57" BOYUT:58,04 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera/ADANA,(DHA) =============================================== 16 yıl önce İstanbul'da çalınan otomobil Adana'da bulundu

Adana'da polis, kayıp ve çalıntı otomobillere yönelik yaptığı çalışmada 2002 yılında İstanbul'dan çalınan bir otomobili de buldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği çalıntı, motor ve şase numarası değiştirilmiş otomobillere yönelik kent genelinde çalışma yaptı. Ekipler, yaptıkları araştırmada motor ve şase numarası değişitirilmiş 8 otomobili buldu. Ayrıca 2002 yılında İstanbul'dan çalınan ve 55 yaşındaki Vicdan Zaimoğlu'na ait olduğu tespit edilen otomobil de yakalandı. Polis üzerinde sahte plaka olan aracın sahibine telefonla ulaştı. 16 yıl sonra aracının bulunduğunu öğrenen Zaimoğlu ise, " Şakamı yapıyorsunuz, aradan o kadar uzun zaman geçtiki, ben arabamın çalındığını bile unuttum" dedi. Zaimoğlu daha sonra aracını almak için yola çıkacağını söyledi. Görüntü Dökümü

------------------------

- Çalınan arabalardan genel ve detay görüntüler

- Polis ekiplerinin arabaları incelemesi SÜRE: 01'25" BOYUT:86,9 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

================================================ Maya 4 yaşında 6 dil biliyor İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Maya Yıldız, 6 dil konuşuyor. Türkçe, Lehçe, Almanya, İngilizce, Rusça ve Fransızca'yı ana dili gibi konuşan küçük Maya yeteneğiyle görenleri hayretler içinde bırakıyor. Dilbilimci Ferhat Yıldız ile tercümanlık yapan eşi Malgorzata Yıldız'ın 4 yaşındaki kızı Maya, küçük yaşına rağmen 6 dil biliyor. Henüz kreşe dahi gitmeyen, evde anne ve babasından aldığı eğitimle 6 ay gibi kısa bir süre de 6 dil konuşmaya başlayan Maya'nın yeteneği şaşkınlık yaratıyor. Anne ve babasıyla evde oyunlar oynayan Maya, oyun sırasında sohbet ederken, diller arasında zorlanmadan geçişler yapabiliyor. Kendisinin ve eşinin mesleklerinden dolayı çok sayıda dili konuşabildikleri belirten anne Malgorzata Yıldız, "Maya, 3.5 yaşındayken, dil eğitimine 6 ay önce başladık. Ben de 6 dil biliyorum. Eşim biraz daha fazla biliyor. Aynı şeyi çocuklarımız içinde istedik. Bu yüzden böyle bir karar verdik. Aktif bir şekilde dilleri öğretmeye başladık. Benim ana dilim Lehçe olduğu için evde daha çok lehçe konuşuyoruz. Eşimle beraber Almanca konuşuyoruz. Sonra üç dil daha ekledik. Bir iki ay sonra Maya'ya iki dil daha öğretmeye çalışacağız" dedi. Çocuklarının eğitiminin aile içinde en önemli olgu olduğunu belirten ve 10 dil konuşabilen baba Ferhat Yıldız ise, çocuklarına verebileceği en güzel hediyenin dil olduğunu söyledi. Maya ve 2 yaşındaki diğer kızı Lara'yı sadece dil konusunda değil, her alanda donanımlı şekilde yetiştirmek istediklerini ifade eden Yıldız şunları söyledi: "Maya şu an 6 dil konuşuyor. Çocuklarım olduğunda onlara çok dil öğretmek hedeflerimden bir tanesiydi. Türkiye'de ve dünyada dil öğrenimi şu an çok önemli şeylerden bir tanesi. Benim çocuklarıma verebileceğim en büyük hediye onlara öğretebileceğim diller. Bu konuda çok fazla kuruluş var. Tabii ben sistemi bildiğim için çocuklarımı bir kreşe göndermek yerine kendi ofisimin üst katında çocuklarım için özel bir oda hazırladım. Kendi öğretmenlerim var. Öncelikle öğretmenleri kendim yetiştiriyorum. Arkasından çocuklarımla beraber derslere sokuyorum. Eşimde bir eğitimci kendisi de 6 dil konuşuyor. Burada çocukların dil öğrenimi üzerine araştırma yapıyoruz. Çocuklar nelere ne gibi tepki veriyor dil eğitiminde nelerin olması nelerin olmaması lazım bunları araştırıyoruz. Ekim ayı başında Maya ile aktif bir şekilde dil öğrenimine başladık. Üç buçuk yaşında başladık ocak ayında 6 dili konuşmaya başladı, şu an mart ayına geldik akıcı şekilde konuşuyor. Maya, Lehçe, Türkçe, Rusça, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşuyor şu anda. Olay sadece dil eğitmek değil çocukların zekalarını geliştirmek aynı zamanda mutlaka bir spor aktivitesini yapacaklar. Bunun yanında da çocukların çocuk olarak yaşamasını istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Baba ile röportaj

- Anne ile röportaj

- Maya'dan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mehmet CANDAN-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ================================================== (Özel)-Çirkin binaya 'estetik' dokunuş Sivas'ın Suşehri ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Cabbar Yüzüak(47), futbol sahası dışında çirkin görüntü oluşturan su deposu binasını Türk bayrağı deseniyle boyayarak estetik görünüm kazandırdı.

Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışan evli, 2 çocuk babası, Cabbar Yüzüak, ilçedeki futbol sahası yanında kullanılmayan ve görüntü kirliliği oluşturan eski su deposunu kendi imkanları ile boyamaya karar verdi. 150 lira harcayarak temin ettiği boyalarla futbol sahasının kenarındaki kullanılmayan su deposunu kırmızıya boyayarak üzerine Türk Bayrağı deseni verdi. Ardından da duvar üzerine Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözlerini yazdı. Yüzüak, binayı spor yapılan alana uygun ve görsel açıdan düzgün bir hale getirdi.

Yüzüak, ilçedeki futbol sahasında yenileme çalışması yapıldığını ancak kullanım dışı kalan su deposunun çevrede görüntü kirliliği arz ettiğini belirterek, "Ben de Gençlik Spor Müdürlüğünde çalışan bir işçi olarak bu durumdan rahatsızlık duymaya başladım. Müdürümüz Suat Yüksel'den izin alarak kendi imkanlarımla bir çalışma yaptım. Boya alarak atıl vaziyetteki su deposunu önce kırmızıya boyadım. Daha sonra üzerine Türk Bayrağı çizip Atatürk’ün sporcular için söylediği sözlerini yazarak sahamıza uygun hale getirdim. Buraya spor yapmaya gelen vatandaşlarımız ise görüntü kirliliğini ortadan kaldırdığım için bana teşekkür etti. Bu durum beni mutlu etti" dedi. Bölgede sor yapan ilçe sakinleri de, eskiden görüntü kirliliği oluşturan binanın, bu hali ile çok güzel olduğunu belirterek emeği geçen Yüzüak'a teşekkür etti.