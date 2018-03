DHA YURT BÜLTENİ - 3

================================================

Maya 4 yaşında 6 dil biliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Maya Yıldız, 6 dil konuşuyor. Türkçe, Lehçe, Almanya, İngilizce, Rusça ve Fransızca'yı ana dili gibi konuşan küçük Maya yeteneğiyle görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Dilbilimci Ferhat Yıldız ile tercümanlık yapan eşi Malgorzata Yıldız'ın 4 yaşındaki kızı Maya, küçük yaşına rağmen 6 dil biliyor. Henüz kreşe dahi gitmeyen, evde anne ve babasından aldığı eğitimle 6 ay gibi kısa bir süre de 6 dil konuşmaya başlayan Maya'nın yeteneği şaşkınlık yaratıyor. Anne ve babasıyla evde oyunlar oynayan Maya, oyun sırasında sohbet ederken, diller arasında zorlanmadan geçişler yapabiliyor. Kendisinin ve eşinin mesleklerinden dolayı çok sayıda dili konuşabildikleri belirten anne Malgorzata Yıldız, "Maya, 3.5 yaşındayken, dil eğitimine 6 ay önce başladık. Ben de 6 dil biliyorum. Eşim biraz daha fazla biliyor. Aynı şeyi çocuklarımız içinde istedik. Bu yüzden böyle bir karar verdik. Aktif bir şekilde dilleri öğretmeye başladık. Benim ana dilim Lehçe olduğu için evde daha çok lehçe konuşuyoruz. Eşimle beraber Almanca konuşuyoruz. Sonra üç dil daha ekledik. Bir iki ay sonra Maya'ya iki dil daha öğretmeye çalışacağız" dedi. Çocuklarının eğitiminin aile içinde en önemli olgu olduğunu belirten ve 10 dil konuşabilen baba Ferhat Yıldız ise, çocuklarına verebileceği en güzel hediyenin dil olduğunu söyledi. Maya ve 2 yaşındaki diğer kızı Lara'yı sadece dil konusunda değil, her alanda donanımlı şekilde yetiştirmek istediklerini ifade eden Yıldız şunları söyledi: "Maya şu an 6 dil konuşuyor. Çocuklarım olduğunda onlara çok dil öğretmek hedeflerimden bir tanesiydi. Türkiye'de ve dünyada dil öğrenimi şu an çok önemli şeylerden bir tanesi. Benim çocuklarıma verebileceğim en büyük hediye onlara öğretebileceğim diller. Bu konuda çok fazla kuruluş var. Tabii ben sistemi bildiğim için çocuklarımı bir kreşe göndermek yerine kendi ofisimin üst katında çocuklarım için özel bir oda hazırladım. Kendi öğretmenlerim var. Öncelikle öğretmenleri kendim yetiştiriyorum. Arkasından çocuklarımla beraber derslere sokuyorum. Eşimde bir eğitimci kendisi de 6 dil konuşuyor. Burada çocukların dil öğrenimi üzerine araştırma yapıyoruz. Çocuklar nelere ne gibi tepki veriyor dil eğitiminde nelerin olması nelerin olmaması lazım bunları araştırıyoruz. Ekim ayı başında Maya ile aktif bir şekilde dil öğrenimine başladık. Üç buçuk yaşında başladık ocak ayında 6 dili konuşmaya başladı, şu an mart ayına geldik akıcı şekilde konuşuyor. Maya, Lehçe, Türkçe, Rusça, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşuyor şu anda. Olay sadece dil eğitmek değil çocukların zekalarını geliştirmek aynı zamanda mutlaka bir spor aktivitesini yapacaklar. Bunun yanında da çocukların çocuk olarak yaşamasını istiyoruz."