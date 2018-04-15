DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın (28) cenazesi, memleketi Yozgat'a uğurlandı. Doğubayazıt ilçesinde, güvenlik güçleri bir bölümü İran sınırında olan Küçük Ağrı Dağı bölgesinde Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı teröristle dün, sıcak temas sağladı. Çatışmada, 2 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Şehitlerden Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın (27) cenazesi dün akşam saatlerinde düzenlen törenin ardından memleketi Sakarya'ya uğurlandı.Şehit Uzman Çavuş Dursun Pampal için ise bu sabah Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Merve Pampal da törene 2 yaşındaki kızı Elif ile katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okundu. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal’ın cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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- Şehit uğurlama töreni Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

3.21 DK/ 510 MB ===================================================== 2)BÜFEDEN İÇKİ ÇALAN GENÇ, TUTUKLANDI ADANA'da, büfeden 5 şişe içki çalan Güven D. (26), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki büfede meydana geldi. Sülhan Şimşir, iş yerinde sayım yaptığı sırada 5 şişe içkisinin eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Şimşir, müşterilerden birinin montunun önünde şişlik olduğunu ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu görünce polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık'tan sabıkası olan şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen Güven D., sorgusunda, "5 şişe içki çaldım, isimini bilmediğim bir markete 500 lira karşılığında sattım. Parayı ihtiyaçlarım için kullandım. Pişmanım, param olursa zararı karşılamak isterim" dedi.

Güven D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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- Zanlının iş yerine girmesi

- Kasada görüntüsü

- Zanlının işyerinden çıkması

- Farklı bir gün tekrar aynı işyerine girmesi

- Gazete alması

-İşyerinden çıkması

- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 03'24" BOYUT: 207 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA ,(DHA) ======================================================== 3)BAHARDA 3 METRE KARLA MÜCADELE RİZE ile Erzurum illerini birbirine bağlayan ve yılın 4 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 2640 rakımlı Ovit Dağı geçidinde çığ düşen bölgelerde 3 ile 10 metreyi bulan kar kalınlığı ile mücadele eden ekipler, 1 aylık çalışma ile geçidi ulaşıma açtı.

İkizdere İlçesi’ndeki 2640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, 4 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu yıl yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve tek şeridi ulaşıma açılan 14.3 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli'nden trafik akışı verilerek tarihte ilk kez kışın Ovit Dağı geçilmiş oldu. İnşaatı süren ve elektromekanik ve diğer işlemleri nedeniyle yazın Ovit Tünelinin trafiğe kapatılacak olması nedeniyle ulaşım yeniden Ovit dağı geçidinden verilecek. Karayolları ekipleri de kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Ovit dağında trafiğe kapalı 22 kilometrelik yolu ulaşıma açma çalışması gerçekleştirdi. Çığ düşmesi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 3 ila 10 metreyi aştığı yolda iş makineleri güçlükle ilerledi. Bir ay süren çalışmanın ardından Ovit Dağı geçidi bu sabah tamamen ulaşıma açılmış oldu. Yoldaki bakım ve onarım çalışmalarının ardından bir kaç gün içerisinde trafik akışı Ovit Dağı geçidinden verilecek.

Karayolları çalışanları bir aydır sürdürdükleri çalışma ile yer yer 10 metreyi aşan çığ kütlelerini aşarak yolu ulaşıma açtıklarını söyledi.

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-Ovit Dağı detayı

-Karla mücadele detayları

-Karayolları çalışanları ile röp.

-Karayolu detayları Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ======================================================= 4)TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HALI VE KİLİM MÜZESİNE YOĞUN İLGİ ISPARTA Belediyesi'nin 2013 yılında hizmete açtığı Türkiye'nin en büyük halı ve kilim müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Çoğunluğu el dokuması 3 bin 500'ün üzerinde halı ve kilim bulunan müze, bu yönüyle Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Müzenin dış cephesinde ise 52 ton ağırlığında dünyanın en büyük 3 gül heykeli yer alıyor. Isparta'nın terası olarak bilinen Gökçay Mesirelik Alanı girişinde 2013 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açılışı yapılan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi, büyük ilgi görüyor. 11 katlı kuleden oluşan müzede çoğunluğu el dokuması 3 bin 500 halı ve kilim sergileniyor. Müze 11 katlı bir kuleden oluşuyor. Müzenin kule olmayan bölümünün üzerine, dünyanın en büyük gül heykelleri monte edildi. Isparta Belediyesi'nin yapraklarıyla birlikte 28 metre yüksekliğinde 52 ton ağırlığında yaptırdığı 3 gül heykeli, müzeyi ihtişamlı hale getiriyor. Müzenin giriş kapısı, Isparta'yı simgeleyen gül, ahşapla buluşturuldu. Belediye Ahşap Ağaç Oymacılığı Sanat Merkezi'nde 32 usta tarafından yapılan kapı, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

TARİHİMİZİ YANSITIYORUZ Projenin mimarı Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, bu müzenin kent tarihi ve kültürüne ışık tuttuğunu söyledi. Türk tarihini kökten anlatan bir müze inşa ettiklerini kaydeden Başkan Günaydın, "Türk milleti yüce duyguları olan bir millettir. Burada dünyanın başka bir yerinde bulamayacağınız el dokuması kilimler var. Çoğunluğu da Torosların kilimleri. Burası Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kilim müzesidir. Isparta gül ve halısıyla bilinir. Hem gülü hem de halıyı anlatan çok şeyi ziyaretçilerimiz bu müzede bulabilecek. Gülün yolculuğu da halının yolculuğu da bu müzede. Sadece halı ve kilim koymadık müzeye. Ahşap palangalar, çeşitli yabalar, düvenler, kap, kacak, antikalar, gül imbikleri, halı tezgahları, halı dokuyan kadın görselleri, bu tezgahlara ait kirkitler ve modellere kadar her şeyi topladık" dedi. 'ISPARTA'NIN TAMAMINI KUŞBAKIŞI GÖREBİLİYOR' Müzeye etnografya araştırmacısı İsmail Ateş ile halı imalatçısı Hasan Büyükçam ve Türkiye'nin tek halı portre sanatçısı merhum Ahmet Aksakal'ın halı ve kilim bağışında bulunduğunu hatırlatan Başkan Günaydın, "Her birinin emeği bu müzede büyüktür. Bizim tarihimiz ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarma noktasında büyük eserler bağışladılar. Müzenin katlarına onların isimlerini verdik. Müzeyi yerli yabancı çok sayıda turist ziyaret ediyor. Isparta'nın el dokuma halı ve kilimleriyle birlikte çok sayıda farklı eseri bir arada gören turistler müzenin mimarisini de beğeniyor. 11 katlı müzenin son katı seyir terası olarak inşa edildi. Müzeye gelen ziyaretçiler kulenin son katından Isparta'nın tamamını kuşbakışı görebiliyor. Müze hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sürekli ziyarete açık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Müzenin girişinden drone görüntüsü

- Müzenin içinden detaylar

- Müze dışından drone görüntüsü

- Müze içinden detay

- Sergilenen eserlerden detay

- Müzeyi ziyaret edenlerden

- Ziyaretçilerle röportajlar

- RÖP: Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın 632 MB /// 05.39ö

Haber Kamera Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA) ========================================================== 5)POPÜLER DİYETLER, HASTALIK RİSKİ TAŞIYAN KİŞİLERDE HAYATİ SORUN TEŞKİL EDİYOR MERSİN'de diyetisyen Evin Yananer, internetteki popüler diyetlerin hastalık riski taşıyan kişilerde ciddi sağlık sorunları yaratabileceğini söyledi. Diyet hazırlarken kişinin yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve psikolojik durumunu ele aldıklarını belirten Yananer, yanlış diyetin riskli olduğunu belirtti. İnternetteki Yoyo ve Dukan diyeti gibi popüler diyetlerin kilonun hızlı bir şekilde verilmesini sağlayan programlar olduğunu ifade eden Yananer, "Kişinin yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı göz önüne alınmadan düzenlenen spontan bir program. Rahatsızlığa neden olur diye bir şey iddia edemeyiz ama hastalık riski olanlar için ciddi bir sorun olabilir. Örneğin uygulanan protein ağırlıklı bir diyetse, hasta olan kişide böbrek kanallarında kanamaya kadar gidebilir. Bir tansiyon hastasıysa, diüretik içerikli bir beslenme programıysa kişiyi riske koyacak durumlar söz konusu olabilir. Diyabet hastası için, lif oranından kısıtlı, sadece protein ağırlıklı bir diyet söz konusu olursa, hem kolesterolün kısa sürede yükselmesine hem de böbrek fonksiyonları ile ilgili rahatsızlıkların da oluşabileceğinden söz edebiliriz" dedi.

Popüler diyetler ve genel geçer diyetlerin herkese uygulanabilir diyetler olamayacağına vurgu yapan Yananer, "Böyle bir şey mümkün değil. Kişinin kalp damar rahatsızlığı varsa, tansiyon hastasıysa, insülin bağımlı diyabet hastasıysa, popüler yada genel geçer bir diyetten söz edemeyiz. Karaciğer fonksiyonu ile ilgili bir sıkıntı yaşanılıyorsa, burada resveratrol ağırlıklı beslenme programı uygulamaktayız. Örneğin pankrean sorunu söz konusuysa, biraz daha likopen ağırlıklı beslenme programı hazırlıyoruz. Bu, kişiye özel, kendi yaşam tarzıyla beraber oluşturmuş olduğumuz beslenme programı ortaya çıkmakta. Herkes hızlı kilo vermek istiyor ama kas kaybı olmadan beyaz yağ dokusundan kaybı gerçekleştirmek önemli" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Evin Yananer çalışırken

-Danışanların bilgilerini bilgisayarda sisteme girerken

-Yananer'den görüntüler

-Yananer'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler SÜRE: 03:28 BOYUT: 262.06 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) ================================================================= 6)KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ İLK BUZ SPORLARI SALONU 23 NİSAN'DA HİZMETE GİRECEK SAMSUN'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Karadeniz Bölgesi'nin ilk Buz Sporları Salonu'nun inşaatının tamamlandığı, tesisin 23 Nisanda hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'da yapılan Karadeniz Bölgesi'nin ilk Buz Sporları Salonu'nun inşaatı tamamlandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ile Buz Pateni İl Temsilcisi Davut Numanoğlu tesise giderek incelemelerde bulundu. Karayılmaz, tesisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. Tesisin 4 bin metrekare alan içine kurulduğunu dile getiren Karayılmaz, "Karadeniz Bölgesi'nin ilk buz sporları salonunun yapımı tamamlandı. Karadeniz Bölgesi'ne buz sporlarını taşımanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Buzu yaptık kontrol ettik hizmete gireceği günden önce tekrar buzu zeminde yapıp tesisi faaliyete sokacağız. Burası uluslararası buz sporlarının yapılabileceği ciddi bir tesis. Burada her türlü farklı buz sporları yapılabilecek. İlimizde buz pateni ile ilgili planlamaları yaptık öncelikle takımlarımızı oluşturup çalışmaları başlatacağız. Ayrıca küçük yaştaki çocuklarımıza da burada buz sporları ile ilgili eğitimler de vereceğiz. Samsun bir spor kenti. Samsun önüne sunulan fırsatları en yüksek derece değerlendirmeye alışmış bir kent. Dolayısıyla en kısa zamanda çok büyük bir ilgi göreceğini düşünüyoruz" dedi.