DHA YURT BÜLTENİ-3

Hakkari'de çatışma: 1 PKK'lı terörist öldürüldü Hakkari'de güvenlik güçleri, çıkan çatışmada 1 PKK'lı teröristi öldürdü, 1 teröristi de yaralı olarak ele geçirdi.

Hakkari ve çevresinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonlar sürerken, dün Hakkari'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı ve Ördekli bölgelerinde, jandarma ekipleri bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı olarak yakalandı. Kaçan 3 PKK'lının yakalanması için bölgede hava destekli operasyon sürüyor. Haber: HAKKARİ, (DHA) ============================================ Çeşme'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen pazartesi günü, bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan operasyonda, 21 Suriyeli'yi Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçırmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda bir lastik bot ile bir de bot motoru ele geçirildi. Suriyeliler, işlemleri sonrası İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 3 zanlı ise işlemleri tamamlanınca sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber:Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) ============================================ FETÖ'den gözaltına alınan 41 askerin sorgusu sürüyor Aksaray merkezli 25 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 askerin sorgusu sürüyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine dün 25 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 41 asker, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolden çıkartılması Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA) ============================================== FETÖ elebaşının 'Bahçevan'ı: Artık beni aramayın Adana'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, örügütün üst düzey askeri imamı olduğu ve elebaşı Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakapı verildiği belirtilen Kamuran E.'nin ailesine, "Ben ailemi ve çocuklarımı bile kaybetmeye göze aldım. Artık beni aramayın" dediği öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde örgütün 'gaybubet' evi olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. 11 Nisan'da yapılan baskında, Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istedikleri öne sürüldü. Ayrıca Kamuran E.'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği iddia edildi. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı. Ayrıca zanlılardan Kamuran E., H.S. ve Ç.C.'nin kimlik bilgilerine ulaştıkları kişiler adına hat alıp örgütün gizli haberleşme programı olan 2 ayrı 'ByLock' kullandıkları ortaya çıktı. Hat sahiplerine ulaşan polis ise bu vatandaşların FETÖ ilgisinin olmadığını saptadı. Kamuran E.'nin ise gaybubet evinde saklanmadan önce ailesine, "Ben ailemi ve çocuklarımı bile kaybetmeye göze aldım. Artık beni aramayın" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracının gelişi

- Zanlıların polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi SÜRE:01'38" BOYUT:100 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) ============================================== Otomobiliyle kanala uçtu Antalya'nın Manavgat ilçesinde asker eğlencesinden dönen Burak B., otomobiliyle sulama kanalına uçtu. İtfaiye ve çevredekilerin çabalarıyla kurtarılan sürücü hastaneye götürüldü.

Manavgat'ta asker eğlencesinden dönen Burak B.'nin kullandığı 07 LH 218 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şelale ile Yukarı Pazarcı mahalleleri arasındaki DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 dakika kadar otomobilin içinde kalan Burak B., vatandaş ve itfaiyenin çabalarıyla otomobilden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Burak B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çevredekilerin otomobilde bir kişi daha olabileceğini söylemesi üzerine olay yerine dalgıç ekibi geldi. Yapılan araştırmada otomobil çevresinde başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.Çevredekiler kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, kimileri de cep telefonlarıyla çalışmaların fotoğraf ve videosunu çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kanalın etrafında bekleyen vatandaşlar

- Kazayı gören bir vatandaşın olayı anlatması

- Otomobilin vinçle kanaldan çıkarılması 336 MB /// 03.00"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ============================================== Eşi dövdü, çocuğuyla polise sığındı Adana'da 2 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde eşi tarafından dövülen Özlem A. polise sığındı.

Olay, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A., tartıştığı eşi Özlem A.'yı 2 yaşındaki çocuklarının yanında dövdü. Bunun üzerine Özlem A., çocuğuyla birlikte evden kaçarak polise sığındı. Vücudundaki morlukları polise gösteren kadın eşinden şikayetçi oldu. Adli Tıp Birimine getirilen Özlem A. darp raporu aldı. Şikayetçi olduğu Ömer A. da karakola götürülerek ifadesi alındı. Görüntü Dökümü

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- Kadının kucağında çocuğu ile Adli Tıp Birimi'nden çıkarken

- Polis aracına binmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

SÜRE:41" BOYUT:42 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) =============================================== Bisiklet hırsızını koşarak kovaladılar Adana'da müstakil evin bahçesindeki bisikleti çalan Fırat T.'yi (33) fark eden ev sahipleri hırsızın peşinde koşarak yakalamaya çalıştı.

Olay, Yüreğir ileçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde sokakta dolaşan Fırat T., iki katlı evin bahçe kapısından girip bisikleti alarak uzaklaştı. Gelen sesleri duyan ev sahipleri ise hırsızın peşinden koştu. Panik halde sokakta hırsız arayan ev sahiplerinin görüntüsü ise güvenlik kameralarına yansıdı.Hırsızı yakalamayan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri görüntülerde zanlının kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Fırat T., sorgusunda bisikleti tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi.Mahkemeye çıkarılan Fırat T. serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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- Hırsızın Evin etrafında dolaşması

- Hırsızın kapıyı açıp bisikleti çalması

- Ev sahiplerinin hırsızın peşinden koşması

SÜRE: 02'26" BOYUT:148 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA) ================================================= Düz Dünya Derneği kurucusundan 'hakaret' şikayeti Adana'da Düz Dünya Derneği kurup, dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayana 50 bin lira vereceğini söyleyince gündeme gelen Doğukan Özkan (34), bir televizyon programına katılan sinema oyuncusu Hakan Ural ve akademisyen Mustafa Karataş hakkında, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Doğukan Özkan, dünyayı küre biçiminde gösteren görsel ve görüntülerin sahte olduğunu iddia ederek şubat ayında Düz Dünya Derneği'ni kurdu. Bilgisayar yazılımcılığıyla ilgili 2 yıllık bir üniversiteden mezun olan ancak ailesine ait lokantada çalışan Doğukan Özkan, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayana 50 bin lira vereceğini söyledi. 2 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ

Bu girişimiyle çeşitli tartışmalara konu olan Doğukan Özkan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na bazı televizyon programlarında kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Söz konusu televizyon programlarında oyuncu Hakan Ural ve akademisyen Mustafa Karataş'ın kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne süren Doğukan Özkan, her iki kişinin de 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi. Adliye çıkışında açıklama yapan Doğukan Özkan, "Ben Hakan Ural veya Mustafa Karataş'ı tanımam. Ama böyle beni ve dernek üyelerimi küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadelerin ve hakaretlerin cezasız kalmamasını istiyorum" dedi.