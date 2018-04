DHA YURT BÜLTENİ-3

Görüntü Dökümü

3)KORKTUĞU KARANLIK DÜNYADA MADALYAYA KULAÇ ATTI

ANTALYA'da doğuştan görme engelli Halim Can Temirci (16), ailesinin su korkusunu yenmesi için gönderdiği kursta yüzmeyi öğrendikten sonra 6 yıldır katıldığı şampiyonalarda sırt üstü ve kurbağalama stillerinde 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Antalya'da oturan Temirci ailesi, doğuştan görme engelli çocukları Halim Can'ı yüzme öğrenmesi için 8 yaşında kursa gönderdi. Deniz ve havuza girmeye korkan Halim Can, su fobisini aşamadığı için yüzme kursuna gitmek istemedi. 2 yıl sonra ailesinin yönlendirmesiyle yeniden kursa katılan Halim Can, yüzme öğrenerek su fobisini aşıp, denizde ve havuzda severek kulaç atmaya başladı. Ailesinin sosyalleşmesi ve yüzme öğrenmesi amacıyla gönderdiği kursta su korkusunu aşan Halim Can'ın havuzdaki yeteneği, antrenörlerinin dikkatini çekti. 10 yaşında şampiyonalara katılmaya başlayan Halim Can, korktuğu karanlık dünyada kulaç atarak engelleri aşıp madalyaya uzandı.

FOBİSİ YÜZMEYİ HOBİ OLARAK SÜRDÜRECEK

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonalara B1 (hiç görmeyen) kategorisinde kurbağalama ve sırt üstü stillerinde yarışan Halim Can, 6 yılda 10'dan fazla altın madalya kazandı. Antrenörü Semra Karayılanoğlu ile Kepez Belediyesi'nin Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 4 günü antrenman yapan Halim Can, kazandığı madalya sayısını artırmayı istediğini söyledi. Gelecekte bilgisayar programcısı olmak istediğini anlatan Halim Can, çocukluğundaki fobisi yüzmeyi de hobi olarak sürdürmek istediğini belirtti.

Yüzmeyi öğrendiği ilk günlerde yaşadıklarını anlatan Halim Can, şöyle konuştu:

"10 yaşında ilk yüzmeye başladığımda doğuştan görme engelli olarak sudan korkuyordum. Su dibine batamıyordum. Bu korkularımı yüzmeyle, sporla yendim. Şimdi 10 şampiyonluğum var. Madalya sayısını artırmayı hedefliyorum. Gelecekte bilgisayar programcısı olmak istiyorum. Görme engelli olarak yüzmeyi ve diğer sporları, bütün engellilere tavsiye ederim. Evde kapalı kalıp asosyal olmaktansa, sporla sosyalleşmelerini ve görme engellilerin azmederse başarabileceğini tüm insanlara göstermelerini tavsiye ediyorum."