DHA YURT BÜLTENİ-3

3) SIK SIK KAZA OLAN BULVARDA ÖNLEM ALINMASI İSTENİYOR

İZMİR'de, br süredir Alsancak'tan Konak'a tek yön olarak kullanılan Cumhuriyet Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen ve yol ortasındaki refüj sebebiyle trafiğin çift yönlü aktığını düşünen yayalar, araçların çarpmasıyla yaralanıyor. Bölgede aynı sebeple meydana gelen kazalardan üçü, bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülenirken, çevredeki esnaf bu duruma önlem alınmazsa başka kazaların da yaşanacağını söyledi.

Konak Tramvayı nedeniyle yapılan trafik güzergahı düzenlemesi kapsamında bir süredir Alsancak'tan Konak'a tek yön kullanılan Cumhuriyet Bulvarı'nın ortasında bulunan refüj sebebiyle trafiğin çift yönlü aktığı yanılgısına kapılan birçok yaya, yolun karşısına geçerken sağdan gelen araçları göz ardı edip, soluna bakmakla yetiniyor. Özellikle Pasaport İskelesi'ne çıkan mevkide, birçok yaya araçların çarpmasıyla yaralanıyor. Onlarca kazanın önüne ise sürücülerin ya da yayaların son anda gösterdikleri refleks sayesinde geçiliyor.

Yayaların yaklaşık 50 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmaları için asılan tabelaların yetersiz olduğunu dile getiren çevre esnafı, trafik ışığı ya da kasis gibi önemler alınmadığı sürece yayaların direkt hedef olduğunu söyledi. Esnaf, son olarak geçen perşembe günü meydana gelen ve otomobilin çarpması sonucu bir kadının yaralanıp hastaneye kaldırılmasına sebep olan kazanın ardından, söz konusu tehlikeye dikkat çekmek için kalabalık bir grup halinde kısa süreliğine yolu kapattı.

Av malzemeleri ticaretiyle uğraşan Suat Can Tokgöz, insanları sürekli sağ tarafa bakmaları konusunda uyardıklarını belirterek, "Buradaki tüm esnaf panik atak oldu. Her hafta muhakkak bir kaza oluyor ve bir o kadar da son anda atlatılıyor. Buraya ya trafik ışığı konulması ya da kasis yapılması gerektiğini dile getirmemize rağmen hiç kimes bu yolla ilgilenmiyor" dedi.

Giyim eşyası satan bir diğer esnaf Bayram Çınar ise, her hafta şahit oldukları kazaların kendilerini üzdüğünü ve can güvenliğinin olmadığını vurgulayarak, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istediklerini söyledi.

Öte yandan, geçen cuma günü ve dün aynı sebeplerden ötürü meydana gelen ve üç kişinin yaralanmasına neden olan üç farklı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.