DHA YURT BÜLTENİ-3

- Hırsızlık şüphelisinin sağlık kontrolü için adli tabipliğe getirilişi

- Sağlık kontrolü sonrası polis otosuna bindirilmesi

- Diğer detay görüntüler

5)5 YAŞINDAKİ CAN'DAN FOTOĞRAF SERGİSİ

MERSİN'de 5 yaşındaki Can Çınar Tuncel’in çektiği fotoğraflar, karma sergide yer buldu. Doktor olan ve aynı zamanda fotoğraf sanatıyla ilgilenen dedesi Nizamettin Düzgün'ün hediye ettiği makineyle fotoğraf çekmeye başlayan Can Çınar Tuncel'in eserleri ilgi gördü.

Mersin'de aile hekimi doktoru olan aynı zamanda fotoğraf sanatıyla ilgilenen dedesi Nizamettin Düzgün, torunu Can Çınar'a, geçen yıl yaş gününde bir fotoğraf makinesi hediye etti. Fotoğrafçılığa merak salan küçük Can Çınar, dedesiyle çıktığı gezilerde fotoğraf çekmeye başladı. Küçük Can Çınar’ın çektiği fotoğraflar geçen ay açılan karma sergilerde de yer aldı. Mersin Fotoğraf Derneği’nde ‘Çocuk gözümle çocuklar’ adlı sunumunda da gösterilen Can Çınar’ın fotoğrafları, usta fotoğrafçılardan tam not aldı. Can Çınar, fotoğraf çekerken dedesi ile daha fazla zaman geçirdiğini ifade ederek, çocukların yaşamını belgelediğini dile getirdi.

Dede Nizamettin Düzgün, 4’ncü yaş gününde bir fotoğraf makinesi hediye etmesi ile torununun fotoğrafçılık serüveninin başladığını belirterek, "Çınar benim ilk göz ağrım. Bir gün gittiğim bir fotoğraf gezisine giderken Çınar, kendisinin de gelmek istediğini söyledi. Ben de ‘Sen orada sıkılırsın. Ne yapacaksın orada? Biz orada fotoğraf çekiyoruz’ dedim. O da bana ‘Beni de götür, olsun’ dedi. Ben de, 'senin fotoğraf makinen yok' dedim. O da bana, ‘Bana da bir fotoğraf makinesi alırsan hiç sıkılmam’ dedi. Bunu söylediğinde 3 yaşındaydı. Çınar’ın parmaklarının gelişmesini bekledim. 4’ncü yaş günün de Çınar’a bir fotoğraf makinesi hediye ettim. Çınar’ın fotoğraf serüveni bu şekilde başladı. Aslında benim serüvenim Çınar ile birlikte olmak, gezip bir şeyler paylaşmaktı. Fakat benimle beraberken çektiği fotoğraflarla çocuklarla iletişime geçmesi, güzel fotoğraflar çıkartması bir proje hazırlamamıza sebep oldu. Bugün bu proje ile Mersin Fotoğraf Derneği’nde fotoğraf severlerin huzuruna çıktık" diye konuştu.