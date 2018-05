DHA YURT BÜLTENİ-3

Afyonkarahisar'da oturan Emin Uçmak (72), tedavi için gittiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kadın doktor H.Ç.'nin kendisini 'Defol' diye odadan kovduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Hastane yönetimi doktor hakkında soruşturma açtı. Afyonkarahisar'da oturan Emin Uçmak, ayaklarındaki rahatsızlık dolayısıyla muayene olmak ve 3 ayda bir raporla aldığı ilaçlarını yazdırmak için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doktor H.Ç.'ye sıra aldı. Geçen 25 Nisan'da muayeneye giden Emin Uçmak, iddiaya göre doktorun tepkisiyle karşılaştı. Muayene için odaya girdiğinde doktorun kapıda bekleyenlerle ilgilendiğini öne süren Emin Uçmak, kendisini 'Defol' diyerek odadan kovduğunu iddia ettiği doktor hakkında şikayetçi oldu. 'DOKTORUN GÖZÜ KAPIDAYDI' Emin Uçmak, 3 yıl önce başka bir doktordan ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı rapor aldığını ve raporun 2 yılda bir yenilendiğini belirterek, muayene için olay günü doktorun odası önünde beklemeye başladığını söyledi. Uçmak, "Muayene olabilmek için numara aldım. Numaram yandı ben de doktorun odasına girdim. Numaranın yer aldığı kağıt ile nüfus cüzdanımı doktora uzattım. Raporumun olduğunu ısrar ettim. Doktor ise raporumun olmadığını söyledi. Ben 'var' dedikçe o 'yok' dedi. Oysa raporum var. Doktorun gözü kapıda olduğu için 5 tane pazarlamacıyı görüyordu, beni görmüyordu. Kapıdakiler ilaç pazarlamacısıydı. Doktorun gözü pazarlamacılarda, beyni benimleydi. Pazarlamacılara takıldıkça bana aksi davranmaya devam etti. Yani 'Bir an önce çık' gibi hali vardı" dedi. 'BANA 'DEFOL' ODAMDAN DEDİ' Kendisinin doktorla tartıştığı esnada başka bir kadın hastanın içeri girdiğini söyleyen Uçmak, şöyle konuştu:"İçeri giren kadındı. Doktora bir şeyler sordu. Doktor, 'Yarın gel' dedi. Kadın da 'Ben köyden geliyorum, yarın nasıl geleceğim' dedi. Doktor ona da bilgi vermedi. 'Kadına çık dışarıya' dedi. Yaşlı kadına doktorun böyle davranması beni rahatsız etti. Bana yaptığı terbiyesizliği ona da yaptı. Daha sonra ilaç yazmasını istedim. 4 kutu yazdı. 'Ben de 3 aylık istiyorum' dedim. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi evime 10 kilometre mesafede, her zaman gidip gelemem ki. Normalde rapora rağmen 3 aylık ilaç yazıyorlar. Toplam 3 aylık 12 ile 13 kutu ilaç yazması lazım. 4 kutu yazdı. Daha sonra 13 kutu yazmasını söylediğimde 4 kutuyu da iptal etti, 'Madem sen böyle istiyorsun' diye. Ondan sonra bana 'Defol' odamdan dedi. Ben de odanın babasının malı olmadığını ve hasta olarak geldiğimi söyledim. 'Defol' diye tekrar bağırdı ve arkamdan geldi. Ben de pazarlamacıları kapının önünde görünce 'Bunları mı bekliyorsun? Çıkarın ne bunlardan? Bunlar için mi bizi çıkarıyorsun?' dedim. Bana daha çok kızdı. O esnada pazarlamacılar ortadan kayboldu. Daha sonra yanıma 3 güvenlik görevlisi geldi. Güvenlik görevlileri bana hiçbir müdahalede bulunmadı." 'BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN' Yaşadığı olayın başka hastaların başına da gelmesini istemediğini söyleyen Uçmak, doktorun hiçbir şekilde laftan anlamadığını iddia etti. Uçmak, "Aslında ben ilgilenmeyerek çekip gidebilirdim. Başka hastaların başına gelmesin diye ben bu şekilde davrandım. İlgilenmezdim. Karşımdaki normalde kadındır. Sertlik de gösteremedim. Erkek bir doktor olsaydı, seyir değişebilirdi. Çünkü o kadar üzerime baskı yaptı. 'Allah rızası için' dedim ama doktor anlamadı. Hala bana 'Defol' diye bağırdı. Başıma gelen başkasının başına gelmesin diye tepki gösterdim" diye konuştu. Olayla ilgili Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimliğinin doktor H.Ç. hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

Şanlıurfa’nın Siverek Belediyesi tarafından kamulaştırılan 21 bin metre karelik Toprak Mahsulleri Ofisinin yeri 'Prof Dr. Mehmet Emin Yılmaz Kültür Parkı' oluyor. Yıkım çalışmaları tamamlanan park alanında molozları temizleyen belediye ekipleri, çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 200 araçlık kapalı otopark için temel kazısı da tamamlandı. Her geçen gün projesi ilerleyen dev kültür parkının 8 ayda tamamlanması planlanıyor. Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye başkan vekili Hamdi Hatipoğlu, "Daha önce Toprak Mahsuller Ofisi olarak tabir edilen alanda yaklaşık 3 bin 500 metre kare kapalı otopark alanı, bin kişilik bir halk kütüphanesi, kafeterya, sosyal alanları, yeşili, süs havuzları, yürüyüş parkurları, bisiklet yollarının yer aldığı büyük bir proje, 7-8 ay içerisinde halkımızın hizmetine sunulacak. Burada emek veren ekip çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ - Park alanında devam eden çalışmalar - Başkan vekilinin konuşması - Genel ve detay görüntüler

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Köy okulundan görüntüler

-Öğrenci ve öğretmenlerinin görüntüsü

-Kitabın görüntüleri

-Öğrenciler ve öğretmenin konuşması

-Köy içinden görüntüler

(392 mb)

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

==============================================

Ortaca'da, temsili askerlik yapacak engelliler için kına gecesi düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, temsili askerlik yapacak 4 engelli için davullu zurnalı kına gecesi yapıldı.

Ortaca'daki özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen kına gecesine Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Evren Ekmekçi, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, temsili askerlik yapacak engelli gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kına gecesi, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar coşkuyu arttırdı. Daha sonra temsili askerlik yapacak gençler Mikail Çepil, İbrahim İnan, Mehmet Can Şahin ve Gökhan Hançerkıran alkışlarla sahneye geldi. Çalan, davul ve zurna eşliğinde askere gidecek olan 4 engelli gence kına yakıldı. Duygu dolu o anları aileleri cep telefonları ile görüntüledi. Daha sonra protokol üyelerinin de katılımıyla engeli dört genç davul, zurna eşliğinde gönüllerince eğlenip, halay çekti. Kaymakam Oktay Erdoğan 1 saat veya 1 gün bile olsa temsilli askerliğin, o onuru yaşamanın, o üniformayı giyebilmenin çok önemli olduğunu belirtip, "Askere gideceklere, ülkesine, milletine kurban olması için kına yakılır. Bugün bu kardeşlerimiz asker olmanın onurunu yaşayacak" dedi. Down sendromlu oğlu Mehmet Can Şahin'in temsili askerlik yapacağını belirten Ayşe Şahin, "Çok mutluyum, aynı zamanda çok da onurluyum. Temsili olarak yapıyor olsa da olsun. Bizler gerektiği zaman hepimiz bu ülke için askeriz. 1 gün de olsa oğlumuza bu mutluluğu yaşamasında emeği olanlara teşekkür ederim. İnşallah askerlik vazifesini yapacak" dedi. Kına gecesi, yemek ikramıyla sona erdi.