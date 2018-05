DHA YURT BÜLTENİ-3

Muharrem İnce'den Demirtaş açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını eleştirerek, "Adayın biri hapiste, diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil. Demirtaş Kürt diye, 'bırak ona ne olursa olsun mu' diyeceğiz. Böyle bir şey olmaz, bunları doğru bulmuyorum" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gazeteci Uğur Dündar'ın dün akşam Antalya'da Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirdiği canlı yayın programının konuğu oldu. Canlı yayın programını izlemek için çok sayıda vatandaş alanı doldurdu. Antalya'da sabah saatlerinde de bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Muharrem İnce, soruları yanıtladı. Bazı konulara değinmedikleri için eleştireler aldıklarını belirten İnce, konuların hepsinin program dahilinde yürüdüğünü söyledi. Her konuya bir çözüm önerisi getireceklerini dile getiren Muharrem İnce, başka adayların ileri sürdüğü projelerden beğendikleri varsa onları destekleyeceklerini, bu konuda bir komplekse girmeyeceklerini aktardı.

'BAŞKA BİR ADAY İKİNCİ TURA KALIRSA DESTEKLERİM'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ve başka bir adayın tura çıkması halinde onun yardımcısı olabileceğini söylediğini hatırlatan İnce, aynı durumu kendisi için de istediğini aktardı. Muharrem İnce, "Arkadaşların da bana yardımcı olmalarını isterim. Bu beni mutlu eder. Bu birinci tur öncesi centilmenlik anlaşmasıdır aynı zamanda. Benim sözüm söz. Herkesin bu konuda söz vermesi milletimizin yararınadır" dedi.

'DEĞİŞİKLİĞİ YAPSIN DA GÖREYİM'

Görünen havada bu seçimlerin ikinci tura kalmayacak olduğunu kaydeden İnce, "Çok güvendiğim bir anket firması 4 Mayıs'ta adaylığım açıklandıktan sonra grafiğimin çok yüksek çıktığını söyledi" dedi. KHK ile verilen yetki konusuna da değinen Muharrem İnce, "Seçimi kaybetse dahi yeni seçilecek olan cumhurbaşkanına yetki devredilene kadar her türlü değişikliği yapabilecek. Ben 24 Haziran'da seçimi kazanayım, o da görevi devredene kadar her türlü değişikliği yapsın da göreyim. Merak etmeyin, yurttaşlarımızın canını sıkmasını istemem. Yeter ki seçimi kazanalım" diye konuştu.

HDP'NİN İTTİFAKTA YER ALMAMASI

Bir gazetecinin HDP'nin ittifakta yer almamasının kendisini nasıl etkilediği sorusuna ise İnce, "Siyaset ileriye dönük bir iştir. Önümüze bakmamız lazım. O günkü görüşmelerde olmamış olabilir, önümüzdeki günlerde siyasetin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz. Bütün siyasi partilere eşit mesafede davranacak bir kişi olarak gönüllerde ittifakı bu millet kuracaktır" yanıtını verdi.

'ISLAK İMZA OYLARIN ÇALINMASININ ÖNÜNE GEÇER'

Bir gazetecinin oyların çalınma şüphesi yaşayıp yaşamadığı yönündeki soruya ise İnce, şöyle yanıt verdi:

"Bunun tek çaresi ıslak imzalı tutanak. Türkiye'de kaç sandık varsa her sandıktan ıslak imzalı tutanak gelirse, bilgisayarlarda değiştirmeleri bir işe yaramaz. Islak imzalı tutanak dışında gerisi palavradır. Yalova'da bir oy bile çalınmamıştır, çünkü hiç ıslak imzalı tutanak eksik değil ki. Kurulacak 170 bin sandık için 170 bin asker bulamıyorsak dükkanı kapatalım. Yüksek Seçim Kurulu'nda da bir şey olmayacak, ona da canınızı sıkmayın. Avukatlara sürekli çağrıda bulunuyorum. Cübbeleriniz arabanızda olsun, bir şey olursa 100 bin avukatla YSK'nın önüne gideriz. Güvenin ve gidin oyunuzu kullanın."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN HAPİSTE OLMASI

Tutuklu olan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ilişkin soru üzerine ise Muharrem İnce, şunları kaydetti:"Ben rakiplerimin bir kolunu bağlayarak güreş yapmak istemem. Kim olursa olsun adil yarışmak ve güreşmek isterim. Diğer adayların benimle eşit şartlarda yarışmasını isterim. Adayın biri hapiste, diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil. Bu bir süre vicdanları karartır. Erdoğan sarayında yaşayacak, devletin uçağına, helikopterine binecek, devletin örtülü ödeneğini kullanacak, biz kendi imkanlarımızla politika yapacağız, bir başka aday hapiste olacak, bu doğru değil. Bu demokrasiye, hakkaniyete, eşitliğe uygun değil. Demirtaş Kürt diye 'bırak ona ne olursa olsun mu' diyeceğiz. Böyle bir şey olmaz, bunları doğru bulmuyorum."Muharrem İnce, basın toplantısının ardından karayoluyla Afyonkarihisar'ın Dinar ilçesine gitmek için Antalya'dan ayrıldı.