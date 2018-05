DHA YURT BÜLTENİ-3

Konya'nın Meram ilçesinde Uluırmak Ali Hoca Mahallesi Muhtarı Mustafa Çıbuk, 'Giymediğin elbise varsa getir, ihtiyacın varsa bedava götür' adı altında düzenlediği kampanyayla, kendisine getirilen giyecekleri muhtarlık binası önüne sererek, ihtiyaç sahiplerinin almasını sağlıyor. Yaklaşık 7 yıldır bu projeyi sürdürdüğünü belirten Çıbuk, "Herkes memnun kalıyor. İnsanlar ihtiyaç fazlasını bize getiriyor, bizde ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" dedi. 9 yıldır muhtarlık yapan Mustafa Çıbuk, yıl önce 'Giymediğin elbise varsa getir, ihtiyacın varsa bedava götür' adı altında kampanya başlattı. Bu kampanyanın ardından mahalleliler, kullanmadığı yeni veya eski kıyafetlerini getirip muhtarlık binasına bıraktı. Muhtar Çıbuk da, muhtarlık binası önünde kıyafetleri serip, ihtiyaç sahiplerinin istediği kıyafeti almasını sağladı.Kampanyanın ilgi görmesi üzerine aralıksız devam ettirdiğini ifade eden Çıbuk, "İhtiyaç fazlası olan kişiler giymedikleri elbiseleri bana getiriyorlar. Renk solması olsun, daralma olsun, küçük gelme olsun bu elbiseleri bize getiriyorlar. Bizde buraya bırakıyoruz. İhtiyaç sahipleri bakıp, seçip kendilerine göre olanları alıp gidiyorlar. Getirirken para vermiyoruz, teslim ederken de para almıyoruz. Sadece burada bekliyoruz. Bizim içinde güzel bir çalışma." dedi. HERKES MEMNUN Projeden herkesin memnun olduğunu belirten Mustafa Çıbuk, "Yaklaşık 7 yıldır bu projeyi yapıyoruz. Gelen herkes memnun oluyor. Her taraftan gelenler var. Türk olsun, Suriyeli olsun gelip ihtiyaçlarını karşılıyor. Neye ihtiyaçları varsa alıp gidiyorlar. İstediklerini alabilirler. Biz karışmıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız memnun olmuştur. Burada ayakkabı, gömlek, pantolon olsun her şey var. Ayrıca kap kacaklarda var. İhtiyaç olması halinde onları da vatandaşlarımıza veriyoruz." diye konuştu.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA) bu yıl 10 Şubat- 30 Ekim tarihleri arasında 'Doğaya Saygı' temasıyla gerçekleştirilecek olan, 8'inci Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında, Türkiye'de ilk kez üç boyutlu mozaik eserler çalıştayı düzenlendi. Türkiye'nin değişik illerinden, 10 günlük bir ortak çalışma için Datça'ya gelen 14 mozaik sanatçısı, UKKSA bünyesindeki açık hava atölyesinde her biri birbirinden ilginç, üç boyutlu mozaik eserler yaparak, bu sanata yeni bir anlayış kazandırdı. Proje koordinatörü mozaik sanatçısı Gamze Er, UKKSA'da bu yıl 'Doğaya Saygı' temasıyla sekizincisi düzenlenen festival kapsamında, Türkiye'de ilk kez, üç boyutlu mozaik çalıştayının yapılıyor olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Mozaik sanatçılarına böyle bir ortam hazırladığı için, UKKSA'ya teşekkür eden Er, burada yapılan eserlerin, dünya çapında ses getireceğine inandığını söyledi. Ressam Hasan Mutlu ise konuşmasında, mozaik eserlere, özelikle Roma Dönemi'nde ilk kez, belki de halı ve kilim amaçlı olarak, düz zeminlerde rastlandığına dikkat çekti. Mutlu, "Mozaik eserler, o dönemde yerlere ve duvarlara yapılan süslerden ibaret iken, şimdi biz mozaik sanatını Türkiye'de ilk defa üç boyutlu olarak yapıyoruz. Yani yapılan eserlerin eni, boyu ve yüksekliği bulunuyor. Sanatçıların her biri kendi anlayışına göre birbirinden güzel sanat eserler yaptı. Soyut ve somut formlarda eserler ortaya çıktı. Doğal taşlar ve seramik parçaları kullanılarak yapılan bu eserler, UKKSA açık hava müzesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak" dedi. Çalıştaya katılan sanatçılar şunlar:"Hasan Mutlu, Gamze Er, Gülçin Sökücü, Nedret Yıldırımdemir, Selda Özhan Alp, Osman Tüfekçi, Zehra Şahiner, Füsun Yetkil, Metin Katırcı, Emine Madran, Rabia Alagöz, Bahriye Marti Güler, Sultan Kemikkıran ve Noyan Yayla."

Serik'te Aleyna Tilki konseri

Antalya'nın Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park'ta şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends Theme Park'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Aleyna Tilki konseri düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği açık hava konserinde sahneye çıkan Aleyna Tilki, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri Kemer'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması'na katılan 28 ülkenin güzelleri de izledi.

