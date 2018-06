DHA YURT BÜLTENİ-3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır'da sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde yaptığı ziyarette, terör örgütü PKK'nın bölgeye yatırım yapılmasını engellediğini ifade ederek, "Terör olduğu için, güvenlik problemi olduğu için yatırımcılar Diyarbakır'a yatırım yapmadı. Bugün, işsiz olan kardeşlerimin müsebbibi terör, teröre çanak tutan ve teröre destek veren partiler, siyasi görüşlerdir" dedi.Diyarbakır 1'inci sıra Milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Kayapınar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya gelen Eker, 24 Haziran seçimlerinin, Diyarbakır'ın kader seçimi olduğunu söyledi, Eker, "Diyarbakır bu seçim sonuçlarında ne kadar güçlü bir şekilde parlamentoda temsil edilirse, o kadar umut olur. Kime umut olur? Diyarbekir'e, gençlere, işsizlere, umut olur. Diyarbakır kalkınır. Kendi kör ideolojilerini Diyarbakır'a dayatmaya, kalkanlar, Diyarbakır'a umutsuzluktan, gözyaşından, terörden başka bir şey vermediler" dedi. 'DİYARBAKIR'IN GERİ KALMASINA SEBEP PKK'DIR' Eker, AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 mahalle muhtarının katılımıyla halk toplantısı düzenledi. Mahallelerde yaşanan sorunları muhtarlar ve mahalle sakinlerinden dinleyen Eker, sorunların çözülmesi için yetkililere talimatlar verdi. Halk toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın, özellikle son 16 yılda AK Parti'nin getirdiği imkanlardan, fırsatlardan bu şehrin faydalanmasını engellediğini belirterek, "Biz, diğer şehirlere şunu yaptık; ekonomik yatırımlar yapılması için, yani fabrika, atölye, yatırım yapılması için, insanların iş bulacakları, çalışacakları tesisler kurulması için hükümet bir takım destekler verdi. Hükümet, yatırımcılara dedi ki, 'Gelin bu şehirlerde yatırım yapın, fabrika kurun, atölye kurun, biz de size destek verelim.' Terör olmayan şehirler yatırımdan faydalandı. Oralarda fabrikalar, atölyeler, tesisler kuruldu. Oralarda gençler çok kolay iş buldu. Ama Diyarbakır'da terör olduğu için, güvenlik problemi olduğu için yatırımcılar gelip Diyarbakır'a yatırım yapmadı. Bugün, işsiz olan kardeşlerimin müsebbibi terör, teröre çanak tutan ve teröre destek veren partiler, siyasi görüşlerdir." 'GENCECİK KÜRT ÇOCUKLARINI KENDİ KÖR İDELOJİLERİ İÇİN HENDEKLERDE KIRDIRDILAR' Terör örgütü PKK'nın bölgedeki yerleşim yerlerinde kazdığı hendek olaylarında yaşanan ölümlere, terör örgütü PKK'nın kör ideolojisinin neden olduğunu anlatan Eker, terör örgütünün uzantılarına verilecek oyun, terörü güçlendireceğine dikkat çekti. Eker, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde çözülmeyecek hiç bir sorunumuz yok. Geçmişte Kürt meselesini çözmek için bir çok adımlar attığımızı biliyorsunuz. Her adımı, terör örgütü ve onun uzantısı zehirledi. Biz, çözüm süreci, barış, kardeşlik dedik. Onlar, insanlardan haraç alıp, evladını dağa götürüp, 'oğlun veya kızın bize gelecek' diyerek veya para alıp insanlara eziyet ettiler. Yetmedi, Kobani olayları sebebiyle geldiler, şehrimizi ateşe verdiler. Yetmedi, gelip çukurlar kazdılar, hendekler kazdılar, barikatlar kurdular, şehri işgal etmeye kalktılar ve gencecik Kürt çocuklarını kendi kör idelojileri için oralarda kırdırdılar. Onlara fırsat vermemeliyiz. Teröre fırsat vermeyin. Terörün bu şehre hiç bir katkısı olm7adı, hep yıkım, gözyaşı getirdi. Başka bir şey getirmedi. Bundan sonra terörün uzantısı olan siyasi partiye destek verdiğimizde, terör bir şekilde onlar üzerinde güçlenmiş olacak, bunu da unutmayın" diye konuştu. Eker, Cumhuriyet mahallesindeki ziyaretinin ardından, Taban, Pirinçlik ve Talaytepe mahallelerini ziyarek ederek, seçim çalışmalarını sürdürdü.

DEVLET Opera ve Bale Sanatçısı Hakan Gürkan ile kardeşi Handan Gürkan, çok sevdiği İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış Köyü için şarkı besteledi. Seferihisar Belediyesi şarkının klibini çekerken, köylüler de rol aldı. Seferihisar Belediyesi'yle ortak çalışmalar yürüten ve Ulamış Köyü'nde keman ve çello dersleri veren kardeş sanatçılar Hakan Gürkan ve Handan Gürkan, çok sevdikleri Ulamış Köyü için 'İçimdeki Ulamış' isimli bir şarkı yapmaya karar verdi. Şarkının sözü ve bestesi Hakan Gürkan tarafından yapıldı. Şarkının ortaya çıkmasının ardından Seferihisar Belediyesi ekipleri, Ulamış Köyü Pazarı'nda sanatçılar ve köylüleri bir araya getirerek, şarkının klibini çekti. Köydeki bir etkinlikte klip gösterildi, beğeni topladı. Gecede konuşan Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "Ulamış Köyümüzün artık bir şarkısı var. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz ama bu beste nesilden nesle aktarılacak. Ulamışlılar her daim bu şarkıyla ve kliple gurur duyacaklar. Ulamış, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla çocuğuyla her şeyin en iyisine en güzeline layık. Onların mutluluğu, huzuru için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Ulamış bizi hiç mahcup etmedi ve onun için ne yapsak az bulduk daha çoğunu yapmak gayreti içinde olduk. Bundan sonra da hep böyle olacak. Bu güzel ramazan akşamında, iftar sofrasında, böyle güzel bir hediye verdikleri için çok değerli sanatçılarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

7)SMA HASTASI MİNİK DORUK 'NEFES' ALMAK İSTİYOR

İZMİR'de oturan Arzu (38) ile Uygar (34) Çukurcu çiftinin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası oğulları Doruk (3), 25- 30 bin liralık öksürük destekleyici cihaz için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

İzmir'de yaşayan Arzu- Uygar Çukurcu çifti, 2013 yılında evlendi. Arzu Çukurcu'nun yaşı nedeniyle bir an önce bebek sahibi olmak isteyen çift, bu arzuları gerçekleşmeyince doktora başvurdu. Yapılan tetkik ve taramalarda Arzu Çukurcu'nun bebeğinin olamayacağı söylendiğinde çift, büyük üzüntü yaşadı. Mobilya ustası Uygar Çukurcu ve eşi, imkanlarını zorlayıp, tüp bebek yapmaya karar verdi. Çift, 2015 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Doruk adını verdikleri bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Hamileliği zor geçen ve bu süreçte bir de apandisit ameliyatı olan Arzu Çukurcu, dünyaya 37 haftalık gelen Doruk'u gördüğünde yaşadığı sıkıntıları unuttu. Çiftin mutluluğu ise doktorun "Bebeğin testislerinde ve idrar yollarında sorun var. Ameliyat olması gerekiyor" sözüyle son buldu. Üzüntüden tansiyonu yükselen anne, yoğun bakımda kontrol altına alındı. 10 gün yoğun bakımda tedavi gören, bebeğinden uzak günler geçiren Arzu Çukurcu, tansiyonu kontrol altına alındığında bebeğiyle birlikte taburcu edildi. Bebeğin testisleri ve idrar yollarıyla ilgili ameliyatı ise ertelendi.

Başlangıçta her şey normal görünürken, Arzu Çukurcu, 8'inci ayda bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Bebeğinin ayakları üzerine basamadığını, otururken yana devrilip, toparlanamadığını, titremeleri olduğunu gören Çukurcu, Doruk'u hemen doktora götürdü. Emeklemeyen, oturamayan, basamayan Doruk, çocuk hastalıkları doktoru tarafından muayene edildikten sonra önce beyin cerrahiye ardından nörolojiye sevk edildi. Doruk'un, kasların kuvvetsizliğine ve erimesine yol açan SMA hastası olduğu söylendiğinde, Çukurcu çifti büyük üzüntü yaşadı.

KARNINDAKİ BEBEĞİN DE SMA HASTASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Henüz Doruk'un tedavisine başlanmamışken, ikinci bebeğe hamile olduğunu öğrenen Arzu Çukurcu, üzüntü ve sevinci bir arada yaşadı. İlk bebeği SMA hastası olan, ikinci bebeğinin de aynı hastalıkla doğacağından korkan annenin bu endişesi gerçek oldu. Yapılan tetkik ve taramalarda, anne karnındaki bebeğin de SMA hastası olabileceği belirlenince 21 haftalık gebelik sonlandırıldı.

CİHAZ, HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, sesi titreyen Arzu Çukurcu, Doruk'un hayatını daha rahat devam ettirebilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Doruk'un solunum sorunu nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 ay yoğun bakımda kaldığını anlatan Çukurcu, "Çocuğum 2 hafta önce yeniden sıkıntılar yaşamaya başlayınca yeniden yoğun bakıma alındı. Doruk'un kalp kası zayıf olduğu için öksüremiyor. Bu nedenle solunum sıkıntısı yaşıyor. Doktorları öksürük destekleyici cihaza (Respironics Cough Asist) ihtiyacı olduğu söylediler. Bu cihazı SGK hastalara veriyor; ancak SGK'nın elinde yeterli cihaz olmadığı için birçok aile cihazı kendi imkanlarıyla alıyor" dedi.

Mobilya ustası eşinin şu an işsiz olduğunu belirten Arzu Çukurcu, "Eşim işsizlik maaşı alıyordu ama maaş da bu ay bitti. 30 bin liralık cihazı alacak maddi gücümüz yok. SMA hastalarının öksürmeleri ve rahat nefes almasını sağlayan bir cihaz. Hayati önem taşıyor. Eşim işsiz olduğu için kaymakamlığa başvurduk yeşil kart için. Sağlık Bakanlığı'na da evde bakım ve ilaç talebinde bulunduk. 3 ay oldu başvurumuzu yapalı. Valilikten bize dilekçemizin bakanlığa ulaştığına dair yazı geldi ancak henüz cevap alamadık. Bu cihazı alabilmek için Doruk'a elini uzatacak bir hayırsever bekliyoruz" diye konuştu.

Ailesi, sosyal medyadaki SMA Gönüllüleri Dayanışma Platformu'ndan da minik Doruk'un sesini duyurmaya çalışıyor.