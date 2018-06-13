DHA YURT BÜLTENİ - 3

1 - Başbakan Yıldırım CHP’nin şimdi 2 t/ane genel başkanı var (4) CUMHUR İTTİFAKININ ARKASINDA RABİA VE YENİKAPI RUHU VAR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Amasya’daki programlarının ardından Helikopter ile Samsun’a gelerek burada Batıpark’da gençlerle buluştuktan sonra Samsun Valisi Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başbakan Yıldırım valilik defterini imzaladıktan sonra vali Kaymak’tan Samsun hakkında bilgiler aldı. Başbakan Yıldırım daha sonra Kurtuluş Yolu’na giderek burada Samsunlularla birlikte sahur yaptı.

Yapılan sahurun ardından konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Projeler, işler saymakla bitmez. Samsun’a yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bugün piyasada adaylar dolaşıyor. Ne diyorlar, vaatlerde bulunuyorlar ama düşünüyorlar. ‘Acaba ne yapsak, hangi vaatte bulunsak’ yol vaadinde bulunalım diyorlar bir bakıyorlar Samsun’un yolları yapılmış. Türkiye’nin yolları yapılmış. Yol diyorlar, bunu da yapmış, hastane, bunu da yapmış diyorlar. Sinirleniyorlar, ‘AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız’ diyorlar. Samsun bu yıkım ekibine geçit verecek misiniz 24 Haziran’da yapım ekibine Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına oylarımızla gerekli desteği verecek miyiz 24 Haziran’da Samsun yeni bir rekora imza atmaya hazır mısın Bu iş burada bitmez. Masamızda bir şehidimiz Burak Çelik Akalın’ın babası Ekrem Akalın var. Bu şehidimiz Afrin şehididir. Şehidimizi ve bu vatan için canını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorumö dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Edirne’de Selahattin Demirtaş’a yaptığı ziyarete tepki gösteren Başbakan Yıldırım, “Bir yandan hizmetleri yaparken, bir yandan da ülkemizin bekası için başımıza bela olan terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Biz bunu yaparken, biz terörle, PKK ile amansız mücadele yaparken, Cumhurbaşkanı adaylarından birisi adaylığı belli olur olmaz, soluğu Edirne’de aldı. Acaba Edirne’yi mi özledi, Edirneli vatandaşları mı özledi derken, bir baktık Edirne’de teröristlerin baş destekçisini ziyarete gitmiş. Bakın Samsun, Türkiye’nin beka meselesi var. Bu bölgede ülkemiz hakkında bir plan kuruluyor. Bu plan güney sınırlarımızda bir terör devleti oluşturma planıdır. Bu planı bozmaya hazır mısın Samsun Ülkemiz hakkında şer odaklarının kurduğu bu tezgahı bozacak mıyızö diye konuştu.

Cumhur ittifakının arkasında rabia ve Yenikapı ruhu olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, “Cumhur ittifakının arkasındaki ruh rabiadır, Yenikapı ruhudur. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini kabul eden anayasa değişikliğidir. Biz bu yola MHP ile ülkücü kardeşlerimizle beraber çıktık. Beraber yürümeye devam ediyoruz. Türkiye’yi şaha kaldırmaya var mısınız Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçecek miyiz AK Parti ile durmak yok. 2 gün sonra bayramımız var. Ama bu ay iki tane bayramımız var. Birinci bayramdan sonra 24 Haziran Demokrasi Zafer Bayramını da şimdiden tebrik ediyorumö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Partililerin masalarda oturması

-Başbakan’ın alana gelişi

-Başbakan’ın kürsüye çıkıp vatandaşı selamlaması

-Başbakan Yıldırım ve milletvekili adayları vatandaşı selamlaması

-Vatandaşlardan detay

-Başbakana hediye verilmesi

Haber-Kamera Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== 2 - AK Parti'li Eker: Herkes birbirinden korkuyor, acaba beni dağa söylerler mi diye? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili adayı Mehdi Eker, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş insanlarıyla yaptığı toplantıda, terör örgütü PKK'nın bölgede uyguladığı baskılara değinerek, "Herkes birbirinden korkuyor, acaba beni dağa söylerler mi, başıma bela gelir mi diye herkes korkuyor. Herkes susuyor. Ama siz susarsanız, bu şehrin kaderi susar" dedi. AK Parti Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, iş insanları ve fabrikalarda çalışan işçileri ziyaret etti. Eker, OSB Yönetim Kurulu üyeleri ile iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, OSB'de atık su arıtma tesisinin tamamlanması için çalışmalara başladığını söyledi. AK Parti hükümetleri olarak, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesi hususunda her zaman destek olduklarını ve olmaya devam ettiklerini anlatan Eker, "OSB'nin ihtiyaç alanları olan altyapı ödenekleri, atık su arıtma tesisi, genişleme alanlarına yönelik kamulaştırılan arsalara yönelik ödenek talebi ve ikinci ilave alanı yatırım alanlarına alınması hususuyla ilgili Bilgi, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü ile bir görüşme yaptım. Bu sorunların giderilmesi konusunda çalışmaların başlatıldığını, Diyarbakır'a özel bir desteğin sağlanacağını Bakan Özlü bana illeti" dedi.

'KÜRT SORUNUN ÇOK BÜYÜK KISMI ÇÖZÜLDÜ'

Eker, terör örgütleri PKK ile FETÖ'nün Türkiye'nin, sorunlarını barış içerisinde çözme çabalarına karşı olduklarını ifade ederek, "PKK da, FETÖ de aynı yerden kumanda ediliyor, aynı yerden besleniliyor. İkisi iç içe beraber Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin kaderini etkiliyor. İkisinin de gayesi, Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmaktır ve Türkiye'nin mesellerini barış içinde çözmesini engellemektir. Bu çok önemli bir meseledir. Türkiye'nin sorunlarını barış içersinde çözülmesini istemiyorlar. Örneğin Kürt meselesini biz barış içerisinde çözelim diyoruz. Nasıl barış içerisinde çözülecek? Çok basit. Demokratikleşme ve sivilleşmede reform yapacaksın, iş çözülecek. Zaten çok büyük bir kısmı çözüldü. Ama onlar bunu istemiyorlar. Çünkü, arkalarındaki güçler bunu istemiyor"diye konuştu. AK Parti olarak, insanların verdiği oya çok saygılı olduklarını aktaran Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'ŞEHRE PARA GELİYOR, O PARA BAŞKA ŞEY İÇİN HARCANIYOR'

"Fakat, sorun şu ki, yetki verilen insanlar, yetki alanlarıyla ilgili irade sahibi değildir. Seslerini yükseltemiyorlar. Kandil'e, teröre bir şey diyemiyorlar. Ne belediye, ne de milletvekilleri diyebildi. Belediye başkanı, bir işçi tarafından yönetildiği, hesaba çekildiği bir yapı özerk olabilir mi, halkın isteklerine kulak verebilir mi? Mümkün değil. Çünkü, insan yerine koymuyor bir kere. Milletvekili ve parti yönetimi öyle. Yukarıya bağlılar, yukarı ne derse o olur. Bu durum, Diyarbakır'ın kaderini etkiliyor. Bizi, diğer illerden farklı kılan şey budur. Şehre para geliyor, o para başka bir şey için harcanıyor. Hedef başka bir şey. Belediyeler bünyesinde kültür faaliyetleri, şehri güzelleştirme için değil, örgüte elaman kazandırıp, dağa adam göndermenin bir aracı kurumu haline kullanıldı. Para orası için harcandı. Böyleydi. Onun için bu şehrin çöpleri bile toplanmadı. Çöp toplamak kadar basit bir şey olabilir mi?"

'BENİM SİZE, SİZİN DE BANA BASKI YAPMAYA HAKKI YOKTUR'

Ak Parti Genel Başkan Yarndımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehdi Eker, terör örgütü PKK'nın bölge halkına yaptığı baskıları iş insanlarına anlatarak, herkesin buna sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Eker, "Siz de artık bu durumu kendi haline bırakmayın. Sizin kaderinizi değiştirmeye, şehrinizin atmosferini zehirlemeye, kendi ideolojik saplantılarıyla, modası geçmiş pol-pot rejiminin artıklarını bize dayatıyorlar. Hayır kardeşim, siz benimle aynı şeyi düşünmek zorunda değilsiniz. Benimle aynı ideolojiyi, aynı siyasi düşünceye sahip olmak zorunda değilsiniz. Böyle bir şey yok. Benim size, sizin de bana baskı yapmaya hakkı yoktur. Kimsenin kimseye baskı yapmaya hakkı yoktur. Kimsenin kimseyi korkutmaması lazım. Herkes birbirinden korkuyor, acaba beni dağa söylerler mi, başıma bela gelir mi diye herkes korkuyor. Herkes susuyor. Ama siz susarsanız, bu şehrin kaderi susar. Meşru hangi talep varsa, meşru yollarla talep ediliyorsa, tartışılıyorsa iyi. Meşru yollarla insanları ikna edemedikleri için teröre başvuruyorlar. Zorla yaptırıyor. Ben beklemem, uysa da uymasa da. Kırarım kemiğini, sıkarım kafasına iki kurşun, kundaktaki bebeğini öldürürüm, bak bakalım nasıl korkuyor, bana ram oluyor. Ve böyle yaptılar" ifadelerini kullandı.

OSB yönetimiyle yaptığı toplantının ardından Eker ve beraberindekiler OSB bünyesindeki fabrikaları ziyaret ederek, fabrikaya yetkilileri ile işçileri ziyaret etti. Görüntü Dökümü:

-Eker'in OSB'ye gelişi

-OSB'deki toplantı

-Eker'in konuşması

-Fabrika ziyaretleri

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) =============== 3 - Gönüllü olduğu halde ilik vermeyen bağışçılara çağrı - HD SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Koordinatörü Prof.Dr. Canan Albayrak, Türkök'e gönüllü bağışçı olup, bir hastaya kemik iliği uyum sağladığı halde bağışta bulunmayan vericilerin bir hayattan vazgeçmiş olduklarını söyledi. Prof.Dr. Albayrak "Bu son derece kötü bir durum. Uçurumun kenarında düşmek üzere olan bir hastayı tutmamış oluyorsunuz. Halbuki onu tutup hayata bağlayabilirsiniz" dedi. OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Koordinatörü Prof.Dr. Canan Albayrak, Türkök'ün Türkiye'de bir devrim yarattığını söyleyerek hastalara bu sistem üzerinden ilik bulabildiklerini belirtti. Türkiye'de ciddi miktarda ilik vericisi bağışçı insan olduğunu dile getiren Doç.Dr. Albayrak, "Biraz daha bilgilendirirsek bir çok vatandaşımız bağışçı olma yolunda gidebilir. Benzer nüfusa sahip Almanya'da 8 milyon ilik bağışçısı var. Türkiye'de henüz bu rakamlara ulaşamadık 80 milyonluk bir ülke olarak. Bizimde 8-10 milyonluk bir verici havuzumuz olabilir zaman içerisinde. Şu anda daha gerilerdeyiz ama hızla kapatmak üzereyiz. Biz de artık ilik arayan bütün hastalarımızı ilik bulabilelim istiyoruz. Son günlerde haberlerde duyuyoruz bazı bağışçılar vazgeçti diye. Hastalarımız ilik nakli olamıyorlar. Vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmaları lazım. Bu durumdaki hasta onların kendi çocukları yada kendileri de olabilir. İlik bekliyorsunuz bulundu diye bir haber geliyor sonra da bağışçınız vazgeçti deniyor. Bu son derece kötü bir durum. Uçurumun kenarında düşmek üzere olan bir hastayı tutmamış oluyorsunuz. Halbuki onu tutup hayata bağlayabilirsiniz" dedi.

'HASTALARIN BAŞKA ŞANSLARI YOK' Kemik iliği alma işleminin de çok kolay olduğunu söyleyen Prof.Dr. Albayrak, "Bu işlemin çoğu periferik yani ilik damardan kandan toplanıyor. Bir kısmı ise kemik iliğinden de toplanması gerekebilir. Her ne şekilde olursa olsun verilecek kemik iliği bir insanın hayatını kurtaracaktır. Bağışlanan bir çeşit kan ürünüdür ve vücudumuz onu fazlasıyla yerine koyar. Lösemi, talasemi majör, immün yetmezliği gibi hastalıkları olan hastalarımızın ilik naklinden başka şansları olmuyor. Bizlerde sağlıklı bireyler olarak onlara ilik vermek için birbirimizle yarışmamız lazım. Bağışçı iliğini vermeyerek bir hayattan vazgeçmiş oluyorlar. 'Ben yokum' bu yardım işinde diyorlar. bence biraz daha düşünürlerse vicdani olarak bu işlemi yapmaya karar vereceklerdir" diye konuştu. 'VAZGEÇME ORANLARI TÜRKİYE'DE YÜKSEK' Bu işlemin bağışçıya hiç bir zararı olmadığını dile getiren Prof.Dr. Albayrak, "Türkiye'de bağıştan vazgeçme oranlarının diğer Amerika ve Avrupa ülkelerine göre daha yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü bağışlarını başlangıçta yaparken bilinçsiz olarak yapıyorlar sonra bir şeyler anlatıldığı zaman 'Vazgeçeceğim bunu yapamayacağım' diyor. Ya da yetişkin olmalarına rağmen 'Annem, babam istemiyor. Eşim istemiyor' gibi bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Halbuki 18 yaşından sonra biz yetişkiniz bağışı kendimiz yapabiliriz. Bunun için annemizin babamızın iznine ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

TÜRKÖK NEDİR? Türkök, Sağlık Bakanlığı’nın kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Kemik İliği Bankasının (KİB) kurulması ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için oluşturduğu Türkkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin kısa adıdır. Bu merkeze, gönüllü kemik iliği veya periferik kök hücre bağışçılarının kazanılması Türk Kızılayı tarafından sağlanmaktadır. Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı çalışmaları 'Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi' çerçevesinde gerçekleşmektedir. Türk Kızılayı, 'Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı' görevine, bünyesindeki bölge kan merkezlerinde kurduğu 12 gönüllü verici merkezi ile hazırlık çalışmalarını tamamlamasının ardından 13 Ağustos 2014 tarihinde aktif olarak başlamıştır. Görüntü Dökümü

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-Hastane dışından detay

-Prof.Dr. Canan Albayrak'tan detay

-Röportaj Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) ================ 4 - ÖZEL - Çöpten çıkardıklarını sanata dönüştürdü - HD

SİVAS Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Murat Uçar (36), çöpten topladığı atık malzemelerle aralarında kentteki bazı tarihi eserlerin de bulunduğu maketler yaptı.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 15 yıldır görev yapan evli 3 çocuk babası Murat Uçar, yaklaşık 1 yıl önce çöp konteynerlerinin yanındaki atık malzemeleri toplamaya başladı. Bu malzemeleri değerlendirmek isteyen Uçar, maket yapımına merak saldı. Aralarında kentin tarihi eserlerinden olan Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Kale Camisi'nin de bulunduğu eserlerin maketini yapmaya başladı. Bu zamana kadar 4 minareli camiyle beraber 6 maket yapan Uçar, boş bir dairede muhafaza ettiği eserlerini açacağı sergide beğeniye sunmak istiyor. 'KULLANDIĞIM BÜTÜN MALZEMELER ATIK'

Uçar, kentte yapımı devam eden Ay Yıldızlı Cami'nin projesinden esinlenerek böyle bir çalışma yapmaya başladığını söyledi. İlk olarak kentteki Osmanlı dönemi eseri tarihi Kale Camisi'nin maketini yapmaya karar verdiğini anlatan Uçar, işleri yaparken, minber olarak avize başlıklarını, minare olarak çiçek saksısı ve su şişelerini, desen olarak ise mutfak tezgah taşlarını kullandığını söyledi. Uçar, "4 minareli camiyi yaparken eski ağaç yapımı tas, apartman içindeki gören lamba, alçı, karekim yapıştırıcı ve minareleri de küçük plastik taslardan yaptım. Ayrıca Kale Cami, Çifte Minareli Medrese ve Gök Medreseyi yaptım. 4 minareli camiyi de sadece hayal ederek yaptım. Çeşmeyi de caminin yanında abdest almak için illa bir çeşme olması lazım diye düşünerek yaptım" dedi.

Yaptığı maketler için masraf yapmadığını, tamamen çöpten bulduğu atık malzemeleri kullandığını anlatan Uçar, "Bunları yaparken kesinlikle bir kuruş cebimden para çıkmıyor. Kullandığım bütün malzemeler atık, geri dönüşüm malzemesi. Boyalar bile atık çöplerin kenarlarına bırakılan kullanılmış yarım boyalar" ifadelerini kullandı. Uçar, bu merakını bundan sonra da devam ettirerek, farklı çalışmalara imza atmak istediğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

-Sokakları süpürmesi

-Çöp konteyneri yanındaki malzemeleri toplaması

-Yaptığı maketlerin görnütüleri

-Konuşması Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ============ 5 - Büyükerşen'i usulsüz dinlemekle suçlanan emniyet eski müdür yardımcısı, adliyede Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'deki usulsüz dinleme davasının yakalanan firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile işadamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün'ün tutuklanması istendi.

Uzun süredir firari olan Mustafa Aygün geçen 9 Haziran'da Ankara'da polis tarafından yakalandı. Eskişehir 2'nci Ağır ceza Mahkemesi'ndeki usulsüz dinleme davasının firari sanığı olan ve üzerinde sahte kimlik çıkan Aygün, Eskişehir'e getirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde sorgulaması tamamlanan Mustafa Aygün bugün adliyeye sevk edildi. Kelepçe takılarak adliyeye getirilen Aygün'ün FETÖ'nün 'altın çocukları' olarak adlandırdığı ve örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu öne sürüldü.

(Görüntü dökümü:

-Mustafa Aygün'ün polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntü bulunuyor.)