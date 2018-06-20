DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - Yakınlarının başka hastaneye sevk edilmesini isteyip doktoru darp ettiler SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, düğünde kavga edip yaralananların yakınları hastanede doktordan yaralıların başka hastaneye sevk edilmesini istedi. Yaralıları muayene eden doktorla tartışan kişiler, doktoru darp etti. Polislere de saldıran kişiler biber gazı ile müdahale edilerek etkisiz hale getirildi. Pamukova'da düğünde kavga edip yaralananlar tedavileri için Pamukova İlçe Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin acil servisinde görevli doktor Mehmet Alp, yaralıları muayene ederken, yakınları doktordan yaralıların Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesini istedi. Doktor yaralıları muayene ederken, yakınlarının saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında doktorun kullandığı bilgisayar hasar görürken, polis hastaların yakınlarına müdahale etti. Yaralıların yakınları polislere de saldırdı. Bunun üzerine hastaneye jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırganlar biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile 3 kişi gözaltına alındı.

Darp edilen doktor Mehmet Alp görev yapamayacağını belirterek muayeneyi bırakırken, başka bir doktor görevlendirildi. Pamukova Kaymakamı Recai Karal ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Durmuş hastaneye gelerek doktor Mehmet Alp'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanenin önünde polislerden görüntü

Emniyet müdürlüğünün önünde görüntüler, emniyet müdürlüğü önündeki kişilerden görüntü İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) ================== 2 - Demiri kırıp eve giren hırsızlar yakalandı ADANA'da, demir şebekesini kırdıkları eve girip televizyon ve tıraş makinesi çalan 1'i çocuk 3 hırsız yakalandı. Olay,Yüreği İlçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Y., (25) Mehmet Ö., (20) ve M.A.D., (17) evin demir şebekesini kırarak içeri girdi. Televizyon ve tıraş makinesi çalan zanlılar kaçtı. Sabah uyandığında soyulduğunu fark eden ev sahibi, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip 3 hırsızın kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan zanlılardan Mehmet Ö. ve M.A.D. yakalandı. Mehmet Ö., sorgusunda suçunu kabul edip, Fırat Y.'nin kendisinden yardım istemesi sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini söyledi.

Mehmet Ö. ve M.A.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Polis, Fırat Y.'yi yakalamaya çalışıyor. Görüntü Dökümü

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- Aracın sokağa girmesi

- Zanlıların araçtan inmesi ve uzaklaşmaları

- Zanlıların tekrar araca doğru gelmeleri

- Arabanın bagajından birşeyler almaları

- Zanlıların gidişi

- Zanlıların çarşafa sardıkları televizyonu arabanın arka koltuğuna yerleştirmeleri

- Zanlıların araca binip gidişi

- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Emniyet Müdürlüğü tabelaları SÜRE: 03'12" BOYUT:195 mb Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ============== 3 - 'Yağma ve tehdit' suçundan aranan sevgililer yakalandı ADANA'da, 'Yağma ve tehdit' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cebrail Ç., (52) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Elife İ., (46) yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, birden fazla kişiye 'Yağma ve tehdit' suçunu gerçekleştiren 7 ayrı suçtan 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Cebrail Ç.'nin ve 2 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan birlikte yaşadığı sevgilisi Elife İ.'nin oturdukları evi tespit etti. Zanlıların semt pazarına alışverişe gittiğini saptayan polis, sokak girişlerinde tedbir aldı. Alışverişten dönen çift, sivil polisler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen, Cebrail Ç., ve Elife İ., sorgularının ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması

- Emniyet Müdürlüğü tabelaları Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

SÜRE:35" BOYUT:36 MB ========== 4 - Muşlu çiftçi biber üretimini sevdi Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta geçen yıl 100 dönüm arazide yapılan biber üretiminden bol verim alan çiftçiye bu yıl 540 bin fide ücretsiz olarak dağıtıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 1200 kişiye kapya kırmızı biber fidesi dağıtıldı. Deneme amaçlı dağıtılan biber fidelerinden olumlu sonuç alındığında önümüzdeki yıl 40 bin dekarda biber yetiştiriciliği yapışacağığını söyleyen İl Müdürü Mehmet Aydın, "Muş’ta sebzeciliği geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl 300 dönüme ulaşan alanda biber yetiştiriciliği yapmak amacıyla 1200 kişiye, 540 bin biber fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı. Geçen yıl 100 dönüm alanda ekim yapıldı. Çiftçiler, biberden iyi para kazanıyor. Ortalama verim 3 tonu buldu. Kilosunu iç pazarda 4 liradan satıyorlar. Çiftçinin yüzü güldü. Deneme başarılı olduğundan büyük çiftçilerle 30-40 bin dönümde biber ekimi yapılacak. Muş'ta 100 bin dekarda şeker pancarı ekimi yapılıyor. Pancarın ekilmediği alanlara biber ekimi yapıldı" diye konuştu.

Geçen yıl da biber fidesi aldığını belirten Seyfettin Muyan, biberlerin hem salçalık hem de yemeklik olarak kullanıldığını ifade etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne teşekkür eden Muyan, "Devletimiz çiftçiye destek veriyor. Sebzecilikte ilk defa biber tarlasında damlama usulü sulama uyguladım. Temmuz sonunda verim alacağım. Kimyasal madde uygulamadım, hayvan gübresi kullandım. Biberler organik, tekinin ağırlığı yarım kiloyu buluyor. 400 fideden yaklaşık 1 ton ürün aldım" dedi.

Ücretsiz aldığı biber fidelerini satarak 4 çocuğunun okul masrafını karşıladığını anlatan Garip Muyan ise bu yıl daha fazla ekim yaparak daha fazla kazanç elde etmeyi planladığını aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Biber fidelerinin tarlaya getirilmesi

Fide yerlerinin hazırlanması

Fide dikimi yaparak can suyunun verilmesi

Röportaj Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA) ============== 5 - İkiz kick boksçuların tek korkusu rakip olmak ANTALYA'da 2 yıl önce antrenmana başladıkları kick boks sporunda il birincisi olan tek yumurta ikizleri Muzaffer ile Mehmet Dökme, Türkiye şampiyonasında altın madalyayı hedefliyor. Ringe rakip olarak çıkıp birbiriyle dövüşmek istemeyen ikizler, farklı sıklette ayrı ayrı şampiyonluklar kazanmak için aynı kiloya ulaşmamaya dikkat ediyor.

Antalya'da 17 yaşındaki ikizler Muzaffer ve Mehmet Dökme, 2 yıl önce kick boks sporuna başladı. Antrenör Ali Tat ile çalışan ikizler, Antalya'da düzenlenen il birinciliği müsabakalarında şampiyonluk kazandı. Kardeşlerden Mehmet 57 kiloda, Muzaffer ise 63 kiloda elde ettiği birincilikle Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Başarılarıyla hem antrenörleri hem de ailelerinin gururu olan Muzaffer ile Mehmet, 3- 11 Temmuz'da Elazığ'da düzenlenecek Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin spor salonunda antrenman yapan ikizlerden Muzaffer Dökme, Türkiye şampiyonasına katılmanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Şampiyonada ikiziyle altın madalya kazanıp milli takıma seçilmeyi çok istediğini aktaran Muzaffer, kardeşiyle kick boks sporunda adından söz ettirmek istediğini belirtti. Mehmet Dökme ise uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar almayı hedeflediğini kaydetti. Avrupa şampiyonasına katılmayı istediğini aktaran Mehmet, kendisinden 5 dakika önce dünyaya gelen ikiziyle olimpiyat ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hayal ettiğini söyledi.

Antrenmanlarda zaman zaman ringe çıkarak karşılıklı dövüşen ikizlerin spor hayatındaki en büyük endişesi ise birbirlerine rakip olmak. Aynı ringde rakip olarak dövüşmemek için kilolarına dikkat ettiklerini kaydeden Muzaffer, "Normalde aynı kiloda olmamız lazım ama birbirimize rakip olmamak için kilomuza dikkat ediyoruz. Aynı ringde dövüşmek istemiyoruz. İimiz de farklı kiloda birincilik için dövüşüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İkizler antrenman yaparken görüntü

- Birbiriyle dövüşmesi

- RÖp. 1 Muzaffer DÖkme

- RÖP. 2 Mehmet DÖkme

- Kazandıkları madalya detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA) ============ 6 - Çeyizlik yün satışları yüz güldürdü ORTOPEDİ doktorlarının bile yatak ve yastıklarda kullanılmasını önerdiği küçük baş hayvan yünü, düğün mevsiminin gelmesi nedeniyle çeyizlik yastık,yorgan ve yatak için alınmaya başlayınca , bu için ticaretini yapan esnafın yüzü güldü. Yünün kilosu 10 ile 18 TL arasından kalitesine göre değişiyor. Kayseri'de başlayan düğün sezonu nedeniyle yün satışında artış yaşanmaya başladı. Evlilik hazırlığındaki gelinlik kızların çeyizlerinde bulunan yastık ve yorganın doldurulmasında kullanılan küçükbaş hayvan yününün satışının geçtiğimiz yıllara göre satışının arttığına dikkat çeken 3.nesil yüncü İsmail Hamurkaroğlu, şöyle konuştu:

" Ben, dedesi ve babası yüncülük yapan 3. nesil bir yüncüyüm. Yün, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların sırt kısmındaki yerlerden olur. Kayseri'nin ve birçok Anadolu ilinde düğün adetlerinde yün yer alır. Evlilik hazırlığındaki kızın çeyizinde yün yorgan ve yastık vardır. Özellikle ,son dönemlerde ortopedi doktorları tarafından gönderilen birçok müşterimiz var. Nedeni elyaf ve benzeri ürünler bel ve boyun fıtığı oluşmasına neden olabiliyor. Ancak, yün öyle son derece yumuşak ve sağlıklı" dedi.