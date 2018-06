DHA YURT BÜLTENİ-3

Türkiye'de ocak ayı içerisinde iki single çıkartacağını da anlatan Miles, "Bunlardan biri Türkçe olacak. Single'deki Türkçe parçanın ismi 'Yalnızım Ben', diğer single'daki parçam ise 'All My Life'" dedi.

DELLA MİLES KİMDİR?

ABD'nin Teksas Eyaleti Houstan şehrinde dünyaya gelen sanatçı, ilk müzik deneyimini kilise korosunda gerçekleştirdi. Annesi de müzisyen olan Miles, müzik kariyerinin yanı sıra kriminal hukuk eğitimi aldı. Hayatında müzik ağır basınca Teksas'tan Los Angeles'a taşınan Miles, orada birçok prodüktörün ilgisini çekti. Michael Jackson ile Sisterella müzikalinde oynamaya başlayan Miles, daha sonra Whitney Houston'ın baş vokalisti oldu. Uzun yıllar Whitney Houston ile çalışan Della Miles daha sonra 2011 yılında ilk solo albümü Uncivilized'i çıkardı. Bu albümü Feel Alright Feat, Follow Me The D-Tour, All My Life, Simple Days albümleri izledi. Şarkı sözleri de yazan Della Miles, 2005'te Almanya'nın önemli şarkıcılarından Marius Müller Weternhagen ile bir araya gelerek stadyumlarda konserler verdi. American Lulu Opera'da 2012'de başrol oynayan sanatçı, ardından Hope Müzikali'nde Michele Obama'yı canlandırdı. Miles, dünya çapındaki büyük işlerinin yanı sıra Müslüm Gürses ve Zeki Müren gibi sanatçıları anma albümlerinde yer aldı ve Murat Kekilli'nin 2013'te çıkardığı 'Gümüş Teller' albümünde yer alan 'Git' şarkısına eşlik etti. Türkiye'ye sık sık gelen sanatçı, İKSV Caz Festivali ile İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da sahne aldı.