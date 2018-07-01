DHA YURT BÜLTENİ-3

1)DENİZDİ ÇIKAN HORTUM SAHİLDEKİLERİ KORKUTTU KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Kumcağız sahilinde denizde çıkan hortum sahildeki vatandaşları korkuttu.

Kandıra ilçesinde bulunan Kumcağız sahilinde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Karadan yaklaşık 150 metre uzaklıkta oluşan hortum sahilde bulunan vatandaşları korkuttu. Bir süre denizin üzerinde kalan hortum, karaya ulaşmadan deniz üzerinde yok oldu. Meydana gelen hortum sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntü Dökümü ---------------------

-Cep telefonu görüntüsü

-Hortumun sahil üzerindei görüntüsü

-Detay görüntüler KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - ====================================================== 2)SODA ŞİŞESİ KAPAĞI, ORGAN NAKİL KOORDİNATÖRÜNÜ GÖZÜNDEN EDİYORDU ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, açmak istediği soda şişesinin kapağının gözüne çarpması sonucu görme yetisini kaybetti. Kornea nakliyle bulanık da olsa gören Madaslı, yaşadığı olay sonucu herkesin bir gün organ bağışına ihtiyacı olabileceğini bir kez daha anladığını belirtti.

Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, 5 Mayıs 2017 tarihinde görev yaptığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde açmak istediği soda şişesi kapağının basınçla fırlaması sonucu gözünden yaralandı. Sağ gözü kanayan Madaslı, merkezde bulunan doktorlar ve çalışanlar tarafından göz kliniğine kaldırıldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muhammet Kazım Erol tarafından acil ameliyata alınan Madaslı'nın sağ gözünün parçalanan korneası, merceği ve irisi onarıldı. Daha sonra 2 ameliyat daha geçiren Madaslı, geçen nisan ayında ise kornea nakli oldu. Halen bulanık gören ve 1 yıl içerisinde gözündeki 24 dikiş alınacak olan Madaslı, yaşadığı kazanın ardından organ bağışının ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladığını belirterek, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.

AÇACAK BULAMAYINCA ÇAKMAKLA AÇMAK İSTEDİ Kazanın meydana geldiği gün açacak bulamadığı için soda şişesinin kapağını çakmağın kenarıyla açmaya çalıştığını belirten Madaslı, "Sonuç bu oldu" dedi. Geçirdiği ilk ameliyatın ardından 3 ay gözünü hiç açamadığını belirten Recayi Madaslı, kornea nakline karar verilince 2 ay kadavra listesinde beklediğini anlattı. 2 Nisan tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof.Dr. Sait Eğrilmez tarafından kornea nakli, pupilloplasti (göz bebeği düzeltme) ve gözün arka bölümdeki hasarla ilgili vitrektomi ameliyatı yapıldığını belirten Madaslı, "Hala bulanık görüyorum ama Allah'a şükür daha iyiyim. Gözümde 24 dikiş var. 1 yıl içerisinde dikişlerim alınacak ve ardından görme durumum yeniden değerlendirilecek" dedi. DENİZE GİRMEYİ ÖZLEDİM Gözünden yaralandıktan sonra rahat kitap okuyamadığını, sürekli güneş gözlüğü kullanmak zorunda kaldığını, bol ışıklı kalabalık ve kapalı yerlere giremediğini söyleyen Madaslı, "En çok denize girmeyi özledim. Gözüm düzeldikten sonra ilk yapacağım iş denize girmek olacak" dedi. Hemşire eşi Hümeyra Madaslı'nın bu süreçte kendisinin en büyük yardımcısı olduğunu kaydeden Madaslı, "6 yaşında Melis adında bir kızım ve 11 yaşında Sezai Efe adında bir oğlum var Allah bağışlarsa. Bir çocuğum da yolda. Tek gözümün görmemesi konsantrasyonumu etkilediği için tüm yaşamımı da etkiledi. Ama buna şükür. Artık daha iyiyim" dedi.

'ALLAH DONÖR VE AİLESİNDEN RAZI OLSUN' Korneası bağışlanan gencin trafik kazasında yaşamını yitirdiğini öğrendiğini belirten Madaslı, “Tabi adını vermediler ama her aklıma geldiğimde o insana ve ailesine dua ediyorum. Allah razı olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Organ bağışının önemine de değinen Recayi Madaslı, "Herkes organlarını bağışlamalı. Onların bağışı bir insanın hayatını kurtarıyor" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü

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- Recayi Madaslı'nın odasından detay görüntü

- Recayi Madaslı röportaj

- Recayi Madaslı bir soda şişesini açarken görüntüsü

- Recayi Madaslı açtığı soda şişesini bardağa boşaltıp içmesinden görüntü HABER: Selma KUNAR- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) =================================================== (ÖZEL) -

3)ERDOĞAN, OY KULLANMAYA YALIN AYAK GİDEN ÇİFTİ BEŞTEPE'DE AĞIRLAYACAK CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine (69) ve Mahmut Yılmaz (70) çiftini, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Emine- Mahmut Yılmaz çifti, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu'na yalın ayak yürüyerek gitti. Giderken de "4 yıl önce ahdetmiştik, 'Oyumuzu Cumhurbaşkanı ve Başbakana vermek için ayak yalın yollara düşeceğiz' demiştik ve onu gerçekleştiriyoruz" diyen Yılmaz çifti, okulda asılı listeden kayıtlı oldukları sandıkları bularak oyunu kullandı.Basında geniş yer bulan Yılmaz çiftinin oy kullanmaya yalın ayak gittiğini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Mahmut Yılmaz'ı aradı. Erdoğan'ın kendisi ve eşini külliyeye davet ettiğini belirten Mahmut Yılmaz, Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Evimin bahçesindeydim telefonum çaldı. Arayan kişi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aradığını söyledi. Önce inanmadım, 'Mutlaka birisi beni işletiyor' diye düşündüm, sonra Cumhurbaşkanımızın sesini duydum, selamlaştık. 'Yeni hükümet kurulduğunda sizi külliyeye davet edeceğim' dedi. Hala şoktayım. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı görmekti inşallah bu hayalim gerçeğe dönüşecek. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin, gerekirse buradan da ayak yalın eşimle birlikte Ankara'ya kadar yürürüz."

'KUCAKLAŞMAK İSTİYORUM'

Emine Yılmaz ise en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu belirterek, "4 yıl önce eşimle birlikte Cumhurbaşkanımız için ayak yalın giderek oy kullanacağımı ahdetmiştim ve gerçekleştirdim. 2 kilometrelik yolu eşimle birlikte ayak yalın giderek çok şükür oyumuzu kullandık. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, her zaman mitinglerine gittim, ama bir türlü ulaşamadım. Bizleri makamına davet etmiş. Gerekirse ayak yalın yollara düşüp Ankara'ya gideceğim. Anne oğul gibi kucaklaşmak istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mahmut-Emine Yılmaz çifti

- Mahmut Yılmaz ile röp.

- Emine Yılmaz ile röp.

- Cumhurbaşkanının fotoğrafı

- AK Parti bayrakları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 515 MB ======================================================= 4)EDİRNE'DE YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI, POLİSTEN SIKI DENETİM EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu başladı. Adaylar polis ekiplerince salon girişlerinde sıkı denetimden geçirilirken, düne göre adayların yasaklı metal eşya getirmedikleri gözlendi.

Edirne’de YSK'nın ikinci oturumuna Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde giren adaylar sabah saat 09.00 sıralarından itibaren sınav salonlarına geldi. Sınava girecek olan adaylar polis ekiplerince salon girişlerinde sıkı denetimden geçirildi. Adayların düne göre, sınava kol saati, pantolon kemeri, saç tel toka, küpe, kolye ve anahtarla gelmedikleri gözlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adaylar sınav öncesinde büyük heyecan yaşarken aileleri de onları sakinleştirmeye çalıştı.Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesinde saat 10.15'te sınav başladı. Sınava geç kalan aday olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Yerleşke önünde bekleyen aileler

-Okula gelen adaylar

-Polisin adayları araması

-Yüksekokul tabelası

-Adayların salona gelişleri

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- ========================================================= 5)KÜTAHYA'DA 3 ARAÇ, 1 MOTOSİKLET YANDI KÜTAHYA'da sokakta bulunan bir baraka garajda yangın çıktı. Yangında 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saat 02.30 sıralarında Okmeydanı Mahallesi Başbadem Sokak'ta meydana geldi. Boş arsada bulunan ve garaj olarak kullanılan ahşap barakaların birinde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Yangında barakadaki 43 NA 142 plakalı otomobil ile plakasız bir motosiklet alev aldı. Alevler, kısa sürede bitişikteki barakadaki 26 BZ 968 plakalı hafif ticari araca ve baraka önünde park halinde duran 42 DN 442 plakalı otomobili de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye araçlarının görüntüsü,

-Yanan otomobilin alevli görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Söndürülen araçların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ - KÜTAHYA / DHA =========================================================== 6)TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER, GİZEMLİ DAĞ HOROZUNU SADECE 30 SANİYE GÖREBİLDİLER KAFKASYA bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye’de sadece Rize'nin İkizdere İlçesi Sivrikaya Köyü çevresinde görülen dağ horozunu görebilmek için, yurdun dört bir yanından kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler bu yılda şenliğe geldi. Sabahın ilk ışıkları ile yaylaya çıkan grup geçen yıl göremediği gizemli dağ horozunu bu yıl sadece 30 saniye görebildi. Heyecanla fotoğraflanmaya çalışılan dağ horozu gözden kayboldu. İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Dağ Horozu Şenlikleri için İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler, sabah saat 04.00'de Sivrikaya Köyü'ne bağlı Büyükyayla mevkiine çıktı. Doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleri ile araziyi taradı, dağ horozu aradı. Yaylanın farklı noktalarına dağılan grup geçen yıl göremediği dağ horozunu bu yıl yaklaşık 30 saniye görebildi. Heyecanla fotoğraflanan dağ horozu ardından gözden kayboldu. İki saat süren gözlem sonunda başka bir dağ horozunun izine rastlayamayan grup, yayladan indi. Grup, foto safari için yayla turuna çıktı.

'KISA BİR SÜRE GÖRDÜK, GÖZDEN KAYBOLDU' İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu,sabah gelen ilk kafile arasında yer aldığını ve dağ horozunu görebildiğini belirterek "Dürbünle kuşu görebildik. Sonra çalılık alana girdi ve gözden kayboldu. Şuan kuluçka dönemi olduğu için pek görülmüyor. Ancak mayıs ve eylül ayları arasında bu kuş görülebiliyor. Endemik tür olan dağ horozu bu bölgede görülüyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından turistler bu kuşu görebilmek için bölgemize geliyor. Kuşu görmenin hazzını yaşayan insanlar yeniden geri dönüyor" dedi. 'DAĞ HOROZU BÖLGEMİZİN ZENGİNLİĞİ' İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu da 14 yıldır düzenledikleri şenlikle dağ horozu gözlemlediklerini belirterek sadece 2 yıl kuşun görünmediğini söyledi. Kösoğlu, "Bu sabah erken gelen arkadaşlar kuşu gördü. Endemik tür deki kuşun değerini herkese anlatmak ve koruma altına almak için bu etkinliği yapıyoruz. Yaylalarımızın pek çoğunda dağ horuz var. En yoğun dağ horozu Sivrikaya Yaylası'nda görülüyor. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelip dağ horozunu görmek istiyorlar. Bu kuş bölgemizin bir zenginliği. Bu güzelliği herkese göstermek istiyoruz" diye konuştu.

VARLIĞINI İNGİLİZLER TESPİT ETMİŞ Dağ horozunun 40 yıldır gönüllü koruyuculuğunu yapan Mustafa Sarı, 1970'li yıllarda İngiliz bir akademisyen heyetin varlığını tespit ettiği dağ horozunun bölgede yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Sarı, "Dağ horozunun nesli kaçak avcılar nedeniyle tehdit altında. Kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyorum. Dağ horozu sayesinde köyümüzün adı dünyaya duyuldu. Onu koruyup yaşatmak zorundayız. Ben bunu gönüllü olarak yapıyorum. Hayvanları ve doğayı korumazsak buraya turistler gelmezö dedi. DAĞ HOROZU Orta büyüklükte bir kuş olan ve Huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşar. Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürür. Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi’nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye’de görülüyor. Görüntü dökümü:

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Köye gelenler

Horoz gözleyenler

Horozun görüntüsü

Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu açıklaması

Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

======================================================= 7)MERSİN'DE SAY VE BAĞCAN İKİLİSİ BÜYÜLEDİ MERSİN'de, Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Soli Güneş Festivali kapsamında sahne alan Fazıl Say ile Serenad Bağcan ikilisinin performansı izleyenleri büyüledi.

Konser alanına akın eden vatandaşlar, yoğun ilgi nedeniyle arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. CHP Milletvekili Alpay Antmen ile binlerce vatandaşın katıldığı Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki konser, Nazım Hikmek Ran'ın kaleme aldığı, Fazıl Say'ın bestelediği 'Memleketim' isimli parça ile başladı. Yaklaşık 2 saat süren müzik ziyafetinde kendilerini notaların büyülü tınısına bırakan müzikseverler, Say'ın sihirli dokunuşları, Serenad Bağcan'ın ise güçlü sesi ile keyifli bir akşam yaşadı. Say'ın konserin son bölümünde sergilediği solo performans ise alanı dolduran sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Görüntü Dökümü

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- Fazıl Say'ın detay görüntüsü

- Serenad Bağcan'ın farklı açıdan detay görüntüleri

- İzleyicilerin genel görüntüsü

- Sayın konsere ve parçalara ilişkin bilgi vermesi

- Say'ın detay görüntüsü

- Sahnenin genel görüntüsü

- Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'ın görüntüsü

- Say'dan görüntü

- Bağcan'dan detay görüntü

- İzleyicilerin genel görüntüsü

BOYUT: 366 MB SÜRE: 03.18 DK

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ============================================== 8)FENERBAHÇE BAŞKANI KOÇ VEFASINI GÖSTERDİ, NİKAH ŞAHİDİ OLDU Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kongresi’nde yaptığı konuşması ile dikkatleri üzerine çeken kongre üyesi Hasan Doğan’ın düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kongresinde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe Kongre Üyesi ve Genç Fenerbahçeliler Yalova Sorumlusu Hasan Doğan’ın düğünü memleketi Yalova’da gerçekleşti. Hasan Doğan ile Rabia Üstün çifti, Safran Köyü’nde yapılan kır düğünü ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş yaptı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın kıydığı nikahta konuşma yapan Başkan Koç, dünyaevine giren çifte mutluluklar diledi. Hasan Doğan’ın kongrede yaptığı konuşma ile damga vurduğunu kaydeden Ali Koç, "Bugün sözümüzü tutmanın burada olmanın mutluğu içindeyiz. Hasan bana sorduğunda ben inşallah dedim. Seçilmezsek kesin geliriz, seçilirsek ne olur bilemeyiz demiştim. Nasip oldu. Hasan Doğan’la Fenerbahçe dolayısıyla yollarımız kesişti. Hasan Doğan ve Hasan Doğan gibiler sayesinde seçildik. Ama daha evveliyatı var. Bana bir e-mail atıp arkadaşlarıyla yardım etmek istediğini söyledi. Sağ olsun Hasan Doğan’ın hem seçim öncesi hem de seçim günü bize muhteşem desteği oldu. Biraz önce dediler ki siz bakmayın Hasan Doğan’ı milyonların izlediğine, yüz bin kişi videosunu indirdiğine. Hasan Doğan içine kapanık, naif, sessiz sedasız biridir dediler. Sessiz sedasız hali böyle ise statta nasıl olursun tahmin bile edemiyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu bir yaşantınız olsun" dedi.