DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KATİLİYLE MESAJLAŞARAK ÖLÜME GİTMİŞ KONYA'da, üniversite hastanesinin mutfağında çalışan Zülfikar Tüdeş (35), yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bırakmasını istediği genç kızın eski sevgilisi Muhammet Doğan (30) tarafından hastanenin otoparkında tabancayla vurularak öldürüldü. Tüdeş'in, öldürülmeden hemen önce hastanenin morg bölümünden elinde telefonla şüpheli Doğan ile mesajlaşarak buluşmaya gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Hastanenin mutfak kısmında çalışan Zülfikar Tüdeş, yeğeni Ebru A.'nın eski sevgilisi Muhammet Doğan'a, yeğeninin peşini bırakması ve rahatsız etmemesi konusunda mesaj attı. Karşılıklı mesajlaşmalar, küfürleşmeye dönüştü. Buna sinirlenen Muhammet Doğan, yanına aldığı ruhsatsız tabanca ile hastanenin otoparkına geldi. Doğan, Tüdeş'i arayarak otoparka gelmesini söyledi. Mutfaktan aldığı satırla otoparka gelen Tüdeş, Doğan'ı kovalamaya başladı. Muhammet Doğan da yanında getirdiği tabanca ile Tüdeş'e 3 el ateş edip, olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri göğsüne isabet eden Tüdeş ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından acile servise alınan Zülfikar Tüdeş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ARAYIP, 'BEN ADAM VURDUM' DEMİŞ

Olay yerinden kaçan Muhammet Doğan, bir arkadaşını arayarak birini vurduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Arkadaşıyla buluşan Doğan, bir süre kent merkezinde dolaştıktan sonra suç aleti tabançayla birlikte polise gidip teslim oldu. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Doğan, poliste susma hakkını kullandı.

Daha önce yaralama suçundan 5 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce cezaevinden çıktığı kaydedilen Muhammet Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MESAJLAŞARAK KATİLİNİN YANINA GİTTİ

Mesai saatleri içerisindeyken Doğan'ın çağırması üzerine Zülfikar Tüdeş'in morg bölümünden buluşma noktası olan otoparka gitmesi dikkat çekti. Tüdeş, elindeki telefonla Doğan ile mesajlaşırken hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi (arşiv) (Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA) 2)HAMDU SENA, YAYLADA HAYVANLARINA BAKIP DERS ÇALIŞIYOR RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara’da konuk ettiği Hamdu Sena Bilgin (13), okulların tatil olması ile birlikte ailesiyle yaylaya göç etti. Yaylada, büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımı için ailesine yardımcı olan Hamdu Sena, hayalini kurduğu üniversite için ders çalışmayı ve kitap okumayı da ihmal etmiyor.

Hamdu Sena Bilgin'in yaşadıkları, köyünde keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da 'Tomi' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin bu zorlu yolculuğunu fotoğrafladı. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, binlerce takipçi tarafından beğenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl davet ettiği Hamdu Sena'yı Ankara'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konuk etti. Babası Atilla Bilgin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna yöresel kıyafetle katılan Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tereyağı ve bal da hediye etmişti.

HAYVANLARLA YAKIN BAĞ KURDU

Hayvanlarla kurduğu yakın bağla dikkati çeken Hamdu Sena, okulların tatil olmasıyla birlikte bu yaz dönemini de ailesiyle birlikte göç ettikleri yaylada geçiriyor. Kendi adını verdiği yaylada büyük ve küçükbaş hayvanları ile vakit geçiren, bakımlarını yapan, inekleri sağan Hamdu Sena'ya çoban köpeği Tomi eşlik ediyor. Sabah erken saatte kalkan ve hayvanları otlatmaya götüren çoban kız, gün boyu onlarla ilgileniyor. Yaylada, büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımı için ailesine yardımcı olan Hamdu Sena, hayalini kurduğu üniversite eğitimi için ise ders çalışmayı ve kitap okumayı da ihmal etmiyor. Hamdu Sena, kitap okurken sürüye ise çoban köpeği Tomi göz kulak oluyor.

'ONLAR BENİ, BENDE ONLARI SEVİYORUM'

Okulların tatil olmasıyla yaylaya geldiklerini anlatan Hamdu Sena, gününü hayvanlarla iç içe geçirdiğini söyledi. Hamdu Sena, "Köpeğim Tomi ile sürüleri bekliyorum. Vakit buldukça ders çalışıyorum, kitap okuyorum. Sabah kalkınca hayvanları ahırdan çıkarıyorum. Öğlen tekrar ahıra koyuyoruz. Sonra yine çıkarıyoruz. Sağımlarını yapıyorum. Küçüklüğümden itibaren hayvanların yanında olduğum için onlara alıştım. Onlar beni bende onları çok seviyorum" dedi.

‘HAYVANLARLA DOST CANLISI’ Hayvanlara kötü muamele haberlerini duyunca çok üzüldüğünü de belirten Hamdu Sena, "Hayvanlara kötü muamele edenlere ağır cezalar verilmeli. Hapis cezası almalılar. Hayvanlarla dost canlısı, arkadaş olalım. Onlardan kimseye zarar gelmez" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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Hayvanlardan görüntüler

Hamdu Sena ve hayvanlarıyla ilgilenmesi

Kitap okuma ve süt sağma

Röportaj ve detaylar

HABER: Muhammet KAÇAR KAMERA: Aytekin KALENDER/DHA ======================================================= 3)ADANA'DA KOMEDİ FİLMİ GİBİ KOVALAMACA ADANA'da motorize yunus ekipleri, otomobil içinde gördüğü saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonlar içindeki yaprak salamurayı da uyuşturucu sanıp, sürücüya 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan, 10 dakikalık takip sonucu yolcu minibüsüne çarparak duran araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı anlaşıldı.

3 genç, lüks otomobille gezintiye çıktı. Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yanına motorlu yunus ekibi durdu. Polisler aracın içinde gördükleri saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonların içindeki salamura yaprağıda uyuşturucu sandı. Polisler, yeşil ışık yanınca harekete geçe notomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ise polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya başladı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu Turan Cemal Beriker Bulvarı'ndan kaçan otomobil, çok sayıda ekiple takibe alındı. Ehliyetsiz sürücü, Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün yanından geçmek isterken kaldırımla minibüs arasına sıkıştı.

ÇİÇEK VE SALAMURA YAPRAK ÇIKTI

Hareket edemeyen otomobili, peşindeki motorize yunus ekipleri sardı. Araç içerisinde isimleri açıklanmayan 3 kişi ise yere yatarılıp arkadan kelepçelendi. Bu sırada vatandaşlar olan biteni korku dolu bakışlarla izledi. Polis otomobiline bindirilen zanlılar gözaltına alındı. Yunus ekipleri ise otomobilde yaptığı aramada süs bitkisi ve yaprak salamura buldu. Polis aracı içinde ağlayan sürücünün ise ehliyeti olmadığını için kaçtığı anlaşıldı. Sürücü, "Ehliyetim yoktu, korkup kaçtım. başıma gelene bakın" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Çevreden detay

- Zanlıların ters kelepçe yapılması

- Zanlıların götürülmesi

- Polislerin aracı araması

- Genel ve detay görürtüler Süre: 02'43" Boyut: 166 MB

Haber - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) ==================================================== 4)MARMARİS'TE SOKAKLAR BOŞALDI, PLAJLAR DOLDU MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Marmaris'te nemle etkisi daha fazla hissedilen sıcak hava nedeniyle sokaklar boşaldı, sahiller ve su parklı ile havuz başları doldu. Marmaris'te caddelere konumlandırılmış termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan Marmarisliler ve tatilciler zor anlar yaşadı. Kavurucu havanın etkisinden kurtulmak isteyenler plajlar, havuz başları ve su parklarına akın etti. Uzun süre suda kalan turistler serinlemeye çalıştı. Kimileri ise sere serpe şezlonglara uzanıp güneşlendi.

SICAK HAVA UYARISI

İlçede vatandaşlar sıcak hava konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer, yazılı açıklama yaparak, özellikle güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde uzun süre açık alanlarda durulmaması gerektiğini belirtip, "Saat 10.00-16.00 arası kronik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar mecbur olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkacak olanlar açık renkli ve bol dokunmuş elbiseler giyerek mutlaka yanlarına şemsiye almalı. Günde en aşağı 2 ve 2.5 litre arası su tüketilmelidir. Vücut ısısı artacağı için mutlaka duş alınmalı. Duş alınamıyorsa el ve ayaklar soğuk su ile yıkanmalı" diyerek, sıcaktan korunmak için önerilerini sıraladı.

Olası bir boğulma ve güneş çarpmaları vakalarına karşı ilçedeki 11 kilometrelik sahil şeridinde ATV motosiklet ile görev yapan 112 Acil servis ekiplerinin devriye görevi sayısı arttırdı. Öte yandan Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastane ve polikliniklere 5 turistin güneş çarpması şikayeti ile başvurnduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.