DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - Soma davasında karar açıklanıyor; Can Gürkan'a 15 yıl hapis cezası (2) Taylan YILDIRIM- İlker KILIÇARSLANAKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanıyor. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Tutuklu sanıklardan Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklarla ilgili kararın açıklanması sürüyor. Duruşmada diğer sanıklarla ilgili kararların açıklanmasına devam ediliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliyeden görüntü

Ağır Ceza Mahkemesi'nin dış plan görüntüsü

Mahkemeye giren - çıkanlar

Detaylar ============= 2 - 3,5 yaşındaki Evrim, karadan ve havadan aranıyor Fatih YILMAZTURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde,dün sabah saatlerinde yaylada ki çadırlarının önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Evrim hem karadan hem de jandarma ekipleri tarafından drone ile aranıyor.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında, Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, dün sabah saatlerinde hayvanları suya götürmek için yayladan çadırdan ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Küçük Evrim'i fark eden babaanne Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek torununu çadıra bırakılmasını istedi. Kızını çadıra götüren anne Dilek daha sonra ahıra gitti. Bir süre sonra geri dönen Satı Atış. yaylada torununu bulamayınca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler küçük Evrim'i bulmak için bölgede dün gece geç saatlere kadar aradı. DRONE ILE ARANIYOR

Sabah saatlerinde Evrim'in kaybolduğu noktada, jandarma, AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda yapılan arama çalışmalarına Yenisu köyü sakinleri de katıldı. Ayrıca arama çalışmalarında Jandarma ekipleri havadan da drone ile arama yaptı. Bu sırada kayıp Evrimi aramak için köylerinden vatandaşlar yayla traktörlerle akın ettiler. Babaanne Satı Atış, ineklerin yanına giderken, gelini Dilek'e Evrim'i alması için çağırdığını daha sonra ise ineklerin yanına gittiğini söyleyerek, Hayvanlarımız tarlaya girmesin diye kız geldi aradan kızı aldı gitti. Benim gördüğüm ettiğim bu oldu. Benim görmem bu oldu. Ben enişteme dedim ki 'acıktık hadi gidelim yemeğimizi yiyelim' dedim. Sonra buraya geldik. Anne yok nerede dedi. Yavrum ben çocuğu görmedim. 'Ben sana götür' dedim . Ancak o zaman aramaya başladık daha bulamıyoruz. Burada oynuyordu. Yanında kimse yoktu sadece kardeşi vardı dedi.

Tek isteğinin çocuğunun bulunmasını olduğunu isteyen anne Dilek Satı ise Annem hayvanların yanına gitti. Sonra annem bağırdı 'çocuğu al diye' çocuğu aldım eve getirdim. Ondan sonra 5 dakikalığına ahıra girdim. Sonra çocuk evden çıkmış gitmiş nereye gitti daha da bulamıyorum. Aradım taradım her tarafı bulamadım. Burada yabancı kimse yoktu şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arama çalışmaları

-Anne Dilek Atış konuşması

-Babaanne Satı Atış konuşması

-Köylüler röportaj

-Drone ile arama görüntü

-Evrim Atış fotoğrafı

-Genel Detay

Haber-Kamera Fatih YILMAZ, TOKAT (DHA)

(306 MB) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================= 3 - Doğumdan üç saat sonra bebeğini emzirirken öldü Mehmet İNAN/Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)-BURSA'da, sezaryan ile ikinci çocuğunu dünyaya getiren 26 yaşındaki Meryem Kaplan doğumdan üç saat sonra bebeğini emzirirken rahatsızlanınca hastanede yaşamını yitirdi. Kaplan'ın ölümü ailesini yasa boğdu. Bursa'da Merkez Nilüfer İlçesi Çaylı Köyü'nde yaşayan Meryem Kaplan 7 yıl önce Hüseyin Kaplan ile evlendi. Bir erkek çocukları olan çift ikinci çocuk yapmaya karar verdiler. Hamile kalan Meryem Kaplan geçtiğimiz pazartesi günü doğum sancıları tutunca eşi ve ailesi tarafından Bursa'da, Zübeyde Hanım Doğumevi'ne yatırıldı. Meryem Kaplan, ikinci erkek çocuğunu da ilkinde olduğu gibi sezeryan ile dünyaya getirdi. Ameliyat sonrası kucağına aldığı henüz ismi verilmeyen oğlunu emzirmek isteyen Meryem Kaplan aniden rahatsızlanınca tedavi gördüğü hastanede doğumdan üç saat sonra yaşamını yitirdi.

Böbreklerinde rahatsızlık olduğu söylenen Meryem Kaplan'ın cesedi cumhuriyet savcısının talimatı ile Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldıktan sonra köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaplan ailesini yasa boğan ölümle ilgili soruşturmaya başlandı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenazeden görüntü

Hüseyin Kaplan'ın görüntüsü

Detaylar ============= 4 - Sabıkalı hırsız Çalmadan duramıyorum ADANA'da hastanelerden hırsızlık yaparken yakalanan cezaevi firarisi Şükrü Yücedağ (53), emniyetteki sorgusunda, Kleptomani hastasıyım, çalmadan duramıyorum dedi. Yücedağ, işlemlerinin ardından hükümlü bulunduğu cezaevine gönderildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunun Şükrü Yücedağ, hükümlü bulunduğu Adana'daki yarı açık cezaevinden kaçtı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki devlet hastanesinde bulunan yakınını ziyarete giden Yücedağ, iddiaya göre, görevli hemşire ve doktorların dolaplarındaki cüzdan ile cep telefonlarını çaldı. Ardından trenle Adana'ya dönen Yücedağ, kamu hastanelerine girip, bazı sağlık çalışanlarının eşyalarını çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Hırsızlık şikayetleri üzerine Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, eşkalini belirledikleri Yücedağ'ı yakalamak için hastanelerin önünde beklemeye başladı. Yücedağ, bir süre sonra ekipler tarafından hastane önünde yakalandı. Gözaltına alınan Yücedağ, sorgusunda, Kleptomani rahatsızlığım var. Bir süredir cezaevinde bulunduğum için tedavi olamadım. Çalmadan duramıyorum dedi. Şükrü Yücedağ, emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü bulunduğu cezaevine gönderildi.

KLEPTOMANİ NEDİR

Kleptomani, ihtiyacı olmadığı ve kullanmayacağı halde, maddi değerine bakmaksızın birtakım nesnelerin izinsiz olarak alınmasına sebebiyet veren hastalıktır. Görüntü Dökümü

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- Zanlının hastanede odalara girip çıkması

- Koridorda yürürken ve otururken görüntüsü

- Merdivenleri çıkarken görüntüsü

- Hastaneden çıkması

- Farklı hastanelerde görüntüleri

- Zanlının Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

HaberÇağlar ÖZTÜRK-Kamera ADANA,(DHA)

SÜRE 03'11 BOYUT194 MB ===================== 5 - Matematik olimpiyatlarında göğüsleri kabartıyorlar İZMİR'de, aynı okulda okuyan iki lise öğrencisi Yusuf Kaan Çiçekdağ ile Osman Gülen, matematikteki yetenekleriyle Türkiye'yi uluslararası prestijli yarışmalarda temsil ediyor. Çiçekdağ, Tayland'da yapılacak olan ve 80 ülkenin katılacağı Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanırken, milli takıma seçilen Gülen, Yunanistan'da düzenlenen Junior Balkanlar Yarışması'nda gümüş madalya almayı başardı.

Özel bir okulun 10'uncu sınıfında eğitimlerini sürdüren ve zeka seviyelerinin 130 IQ'nun üzerinde olduğunun belirlenmesinin ardından Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi'nde ekstra dersler almaya başlayan Yusuf Kaan Çiçekdağ (15) ile Osman Gülen (15), matematikteki başarılarıyla hem İzmir'in hem de Türkiye'nin göğsünü kabartıyor. Milli takıma seçilen Gülen, geçen 19-24 Haziran tarihleri arasında TÜBİTAK'ın desteğiyle gittiği ve Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen Junior Balkan Matematik Olimpiyatları'nda, toplam 4 soruyu 4.5 saatte çözerek, 40 üzerinden aldığı 20 puanla gümüş madalya kazandı. Yusuf Kaan Çiçekdağ ise, geçen nisan ayında düzenlenen Akdeniz Matematik Olimpiyatları'nda ve Fransa merkezli 'Kangourou Sans Frontieres' derneğine bağlı olarak, her sene dünya genelinden ortalama 80 ülkede düzenlenen Kanguru Matematik Sınavları'nda birinci oldu ve Tayland'da düzenlenecek Asya Matematik Olimpiyatları'nda, Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. 'BİR SORUYU GÜNLERCE ÇÖZMEYE ÇALIŞTIĞIM OLUYOR'

Ufak yaşlardan itibaren matematiğe ilgisi olduğunu belirten Yusuf Kaan Çiçekdağ, "Evde de ailemin herhangi bir baskısı olmadan, keyif alarak matematik çalışıyorum. Zaten çalışmasam, bu kadar önemli başarılar kazanamazdım. Bazen bir soru üzerinde günlerce çözmeye çalıştığım oluyor, bazen de çok zor bulduğum soruları hemen çözüveriyorum. Kabul etmeliyim ki, bir soruyu çözemeyince moralim bozuluyor. Ama sonra, daha da hırslanıp hemen önüme bakıyorum. Ailem beni sürekli destekliyor ve bana hep yanımda olduklarını hissettiriyorlar. Onlara çok teşekkür ederim" dedi. Osman Gülen ise, günde ortalama 4 saat ders çalıştığını belirterek, "Bu ders çalışma saatlerim değişebiliyor. Bazen, zor bir soruyla karşılaştığımda, başından kalkmak istemiyorum. İleride ne meslek yapacağımı bilmiyorum ama içerisinde matematiğin de olduğu bir işle meşgul olmak istiyorum" diye konuştu. Gülen, ailesinin kendisini sürekli olarak daha fazla çalışması için teşvik ettiğini belirterek, "Onların benimle gurur duyduklarını söylemesi, benim matematiğe daha da eğilmemi sağlıyor. Bundan sonra, bütün olimpiyatlara hazırlanacağım ve bu alanda çok başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"BUNLAR ÖZEL ÇOCUKLAR" Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsmail Yıldırım ise, Çiçekdağ ve Gülen'in yüksek zeka seviyesine sahip özel çocuklar olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Biz zaten, bu merkeze belirli testler yapıyoruz ve ancak 130'dan fazla IQ'ya sahip olduğu tespit edilen çocuklarımızı kabul ediyoruz. Ben, ülkemizin geleceği olarak gördüğüm bu gençlere çok güveniyorum. Sürekli ders çalışıyorlar ve bundan keyif alıyorlar. Gençlere, yaptıkları işten keyif almalarını tavsiye ediyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yusuf Kaan Çiçekdağ ve Osman Gülen ile röp.

- İsmail Yıldırım ile röp.

- Genel ve detay görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) =================== 6 - Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang, Troya Ören Yeri'ni gezdi ÇİN Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang, ‘2018 Troya Yılı’ etkinlikleri kapsamında, Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen göreve başlama törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i temsilen katılan Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang, Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20’nci yılı olması nedeniyle ilan edilen ‘2018 Troya Yılı’ kapsamında Troya Ören Yerini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ve beraberindeki heyete, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı eşlik etti. Vali Orhan Tavlı ile birlikte antik kenti gezen Bakan Luo Shugang, Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan ören yeri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. ‘KENDİSİNİ TROYA’NIN TURİZM ELÇİSİ OLARAK GÖRÜYORUZ’ Türkiye’ye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere geldiğini belirten Bakan Luo Shugang, “Kendisine Çin tarafının selamlarını ve tebriklerini getirdik. Aynı zamanda benim çok önemli bir görevim daha var. Bu sene Çin’de Türkiye Turizm Yılı Etkinlikleri düzenleniyor ve iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğini daha da hızlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen sene Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı yüzde 48 oranıyla büyüdü. Bu senenin ilk yarısında ise buraya gelen Çinli turistler sayısı yüzde 100 oranında arttı. Buraya gelen Çinli turistlerin birçoğu Çanakkale ve Troya’yı ziyaret etti. Troya, Çin’de çok meşhur. Çin’in hemen hemen her ailesi Troya hakkındaki hikayeleri biliyor. Bu senenin Nisan ayında, Çin’de Türkiye turizm yılının açılışın da, Kültür ve Turizm Bakanlığı özel olarak Anadolu Ateşiyle birlikte Troya hakkında gösteriler yaptı. Ve Çin’de çok büyük yankı buldu. Tam iki tarafımızın çabaları sayesinde Troya’yı ziyaret eden ve Çanakkale’ye gelen Çin’li turist sayısı çok büyük oranda arttı. Buda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı sayesinde gerçekleştirildi. Sayın Vali’de turizm alanında çok büyük çaba sarf ediyor. Kendisini Troya’nın turizm elçisi olarak görüyoruz. Kendisi de Troya’yı geliştirmek için ve buradaki turizm kaynaklarını geliştirmek için çok büyük bir planı bulunuyor. Ve inanıyorum ki, her iki tarafımızın ortak çabalarıyla birlikte buraya gelen Çin’li turist sayısı daha da artacaktır. İnşallah bizim Çin’li turistler içinde Troya’da özel imkanları görebilirizö dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, “2018 Yılı Hükümetimiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Troya Yılı ilan edildi. Troya Yılı içerisinde Sayın Bakanımız ve heyetimizi Çanakkale’de ve Türkiye’de ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. 2018 Troya Yılında Troya Antik Kentini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı yaklaşık 2 katına çıktı. Ağustos ayı içerisinde Troya Müzesini bitiriyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde de açılışını bütün dünya insanıyla birlikte hep beraber yapacağız. Doğu ve Batı medeniyetlerini Troya Müzesinde, Troya ve Çanakkale’de buluşturacağız. Bu nedenle 2018 Troya Yılında herkesi Çanakkale’ye ve Troya’ya davet ediyoruzö diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Troya Ören Yerinden genel ve detay görüntü.

-Troya Ören Yerini ziyaret eden Çin'li turistlerden görüntü.

-Troya Ören Yerini ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang'dan genel ve detay görüntü.

-Luo Shugang açıklama görüntüsü.

-Vali Orhan Tavlı açıklama görüntüsü.

-Troya Ören Yerindeki Truva atında toplu hatıra fotoğrafından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA) HD - 428 MB ================ 7 - Ebru Yaşar'dan Tatvan'da konser verdi Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış gününde şarkıcı Ebru Yaşar sahne aldı. Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50'ncisi düzenlenen festivalin son gecesinde Ebru Yaşar, İşletme Mahallesi'ndeki fuar alanında sahne aldı. Konserine sevilen şarkısı 'Nasıl uyuyorsun' ile başlayan şarkıcı, hareketli şarkılarıyla konserine devam etti. Çocuk hayranlarıyla da yakından ilgilenen Ebru Yaşar, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren konsere, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda gelen oldu. Şarkı aralarında hayranlarına seslenen Ebru Yaşar, "Son gecede çok eğleneceğiz. Bütün kutlarımızı hep beraber dökeceğiz. Eve gitmek yok, sizleri eve göndermiyorum" dedi. Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından katılımı için Ebru Yaşar'a plaket takdim edildi. Konser sırasında sahneye çıkan Başkan Aksoy yaptığı konuşmada, "Kendisine çok değerli hemşerim demek istiyorum. Çünkü biz artık kendisini Bitlisli olarak görüyoruz ve burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinliklerimiz her sene artarak devam edecektir" diye konuştu.