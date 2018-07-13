DHA YURT BÜLTENİ 3

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesinde belediye tarafından bedensel engelli 18 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. İlçede oturan engellilere yönelik çalışma başlatan Siverek Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlerinden çıkamayan 18 engelli vatandaşın akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu belirledi. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın talimatıyla temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler, engelli vatandaşlara hediye edildi. Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ahmet Demirezen, "Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına 18 engellimize akülü tekerlekli sandalye temin ettik. Başkanımız Resul Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapılmadan daha önce tespit edilen engelli kardeşimize akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etmeye başladık. Hayatları boyunca evlerinden dışarı çıkamayan bu kardeşlerimiz inşallah bundan sonra gönül rahatlığıyla çarşıya çıkarak gezme imkanı bulacak" dedi. Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan engelliler ise Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Suriye'nin Lazkiye kentinden 2 yıl Türkiye'ye gelerek Hatay'a yerleşen Hatice (32)- Muhammed Hasan (38) çifti, kızları Maya'dan (6) sonra ikinci kez çocuk sahibi olma sevincini yaşadı. Ancak çiftin bu sevinçleri, çocuklarının albino hastası olarak doğmasıyla uzun sürmedi. Ahmed ismini verdikleri çocuklarının albino hastalarında ender olarak görülen fiziksel ve zihinsel gelişimde gerilik yaşadığını öğrenen aile, ikinci kez yıkıldı. Ahmed'in hastalığı nedeniyle büyük oranda görme kaybı yaşadığını anlatan Baba Muhammed Hasan, belgelerde yaşanan karışıklık nedeniyle çocukları Ahmed'e uzunca bir süre kimlik alamadıklarını, bu yüzden de tedaviye geç kaldıklarını ifade etti.

Muhammed Hasan, şu an özel bir şirkette asgari ücretle çalıştığını, kazançlarının büyük çoğunluğunu Ahmed'in tedavisi için harcadıklarını ancak mevcut imkanların bu tedavi için yetersiz olduğunu belirtti. Baba Hasan, oğlunun tedavisi için Hatay dışındaki şehirlerde umut olabileceğini ancak kendilerinin bunu karşılayacak gücü olmadığını belirterek, "Oğlumun iyileşme şansı var. Onun gözlerini kaybetmesinden endişe ediyoruz. Fıtık olduğu için çok huysuz bir bebek ancak tedavi edilirse tüm hastalıklarında iyileşme olabilir diyor doktorlar. Lütfen oğlumuzun tedavisi için bize el uzatın, yardım edin" dedi.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Anne Hatice Hasan da çocuklarının gözlerini tamamen kaybetmesinden ve normal bir hayat sürememesinden endişe ettiklerini ifade ederek, "Oğlum neredeyse 2 yaşında ama konuşamıyor, yürüyemiyor, oturamıyor ve hatta yemek dahi yiyemiyor. Sadece mama, süt gibi sıvı gıdalarla beslenebiliyor. Gözleri albino hastalığından dolayı büyük ölçüde görmüyor. Doktorlar tedavisinin mümkün olduğunu söylüyor ancak buna gücümüz yok" diye konuştu.

Türkçe öğrenebilmek için yakınlarındaki bir devlet okulunda açılan yaz kurslarına giden 6 yaşındaki Maya ise, kardeşiyle oyunlar oynamak, birlikte parka gidebilmek istediğini ve kardeşinin kendisini görebilmesini dilediğini söyledi.