DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - Kanserden ölen oğlu için 83 gün pedallayacak ANTALYA'da kanserden kaybettiği oğlu Cem'in anısını yaşatmak isteyen Coşkun Ortaçakıroğlu (65), 83 gün boyunca 16 il ve Kıbrıs'ı bisikletle aşacak. Ortaçakıroğlu, tur dönüşü gezdiği yerlerden aldığı toprakları oğlunun kabrine dökecek.

Antalya'da emekli muhasebeci Coşkun Ortaçakıroğlu, 7 yıl önce 20 yaşında kemik kanserinden kaybettiği oğlu Cem'in anısını yaşatmak için yolları pedallıyor. Bisikletine çadırını ve yaşam malzemelerini yükleyen Ortaçakıroğlu, tur süresince üzerine giydiği 'Cemsiz 7 yıl' yazılı ve oğlunun fotoğrafının basılı olduğu tişörtü çıkarmıyor. 2013 yılından bu yana her yıl farklı illere bisikletle tur düzenleyen Ortaçakıroğlu'nun bu yılki hedefi, Antalya'dan yola çıkarak 83 günde 16 il gezmek. EMEKLİ AYLIĞIYLA GEÇİNECEK

Antalya'dan yola çıkan Coşkun Ortaçakıroğlu, önce Afyonkarahisar'a, ardından Eskişehir üzerinden Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırıkale, Yozgat, Niğde, Mersin'e kadar gidecek. Taşucu Limanı'ndan ferbotla KKTC'ye geçmeyi planlayan Çakıroğlu, dönüşte Karaman, Konya, Uşak, Muğla ve İzmir'e gelip turunu sonlandıracak. Günde 60 kilometre yolu pedallayarak yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol katetmeyi hedefleyen Ortaçakıroğlu, akaryakıt istasyonlarında konaklayıp marketlerden aldığı hazır gıdalarla beslenecek. Sadece emekli aylığıyla bu turu tamamlamayı planladığını anlatan Ortaçakıroğlu, "Yollarda beni en çok rüzgar ve yağmur zorluyor" dedi.

OĞLUNUN MEZARI İÇİN TOPRAK GETİRECEK

Geçen yıl çıktığı 64 günlük turda çok zorluk yaşadığını, her şeye rağmen güzel geçtiğini belirten Coşkun Ortaçakıroğlu, 110 kilo çıktığı turda 95 kiloya düştüğünü anlattı. Zorlu bir yolculuğun kendisini beklediğini aktaran Ortaçakıroğlu, "4 bin 500 kilometrelik bir tur. Günde 60 kilometre gitmeyi planlıyorum. Gittiğim illerden çok az miktarda toprak alıp, Antalya'ya gelince oğlumun kabrine dökeceğim" dedi.

Tura çıkmadan önce tartıldığını ve 110 kilo olduğunu aktaran Ortaçakıroğlu, turdan 90 kilogram dönmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Coşkun Ortaçakıroğlu'nun bisiklet sürerken görüntüsü

- Bisikleti kontrol ederken görüntüsü

- Oğlunun resmi olan tişört görüntüsü

- RÖP: Coşkun Otraçakıroğlu

- Kanserden ölen oğlunun resmi

- Baba oğlu birlikte resmi Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

346 MB --- 03.09 /// HD ================ 2 - Avusturya Kültür Günleri başladı ANTALYA Avusturya Kültür Günleri etkinlikleri Side Müzesi'nde Vienna StratosQuartett konseriyle başladı.

Antalya Avusturya Fahri Konsolosluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Vienna StratosQuartett konserini, Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly, Antalya Almanya Konsolosu Martin Vetterve, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ve çok sayıda seçkin davetli izledi.

Gecede kemanda Katharina Engelbrecht, viyolada Magdalena Eber, viyolonselde Jan Ryska ve piyanoda Mari Sato'dan oluşan StratosQuartett Grubu üyeleri, Mozart, Wolfgang ve Brahms'ın eserleriyle sanatseverlere Side Müzesi'nin eşsiz atmosferinde unutulmaz bir akşam yaşattı. Davetliler konser bitiminde sanatçıları dakikalarca alkışladı. Antalya Avusturya Kültür Günleri, eylül ve ekim aylarında düzenlenecek farklı konserlerle devam edecek.

Konserden önce düzenlenen kokteylde davetliler, Side Müzesi'nin bahçesinden, eşsiz gün batımını izledi. Antalya Avusturya Kültür Günleri kapsamında konserlere ve kültür sanat etkinliklerine devam edeceklerini belirten Antalya Avusturya Fahri Konsolosu Ahmet Barut, klasik müzik severleri eylül ve ekim aylarında düzenlenecek konserlere davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kokteylden görüntüler

- Davetlilerin konser alanına gitmesi

- Konserden görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN / MANAVGAT, (DHA)

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========= 3 - Sıcak hava atları ve çocukları bunalttı HAVA sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Antalya'da çocuklar kanalda, faytonları çeken atlar ise köprü altındaki suda serinledi.

Demokrasi Kavşağı yakınındaki Cırnık Köprüsü altı, çocukların ve atların serinleme noktası oldu. Tarihi Kalekapısı önünde turist gezdiren faytoncular, akşam mesaisi öncesi sıcaktan bunalan atlarını suya sokarak serinletti. Cırnık Köprüsü altındaki sığ bölgeyi seçen faytoncular, sıcağın insanlar kadar atları da bunalttığını söyledi. Atlar serinlerken faytoncular da su içinde oturarak bekledi.

Çocuklar ise köprü üzerinden suya atlayarak serinlemeye çalıştı. Suyun soğuk olduğunu söyleyen çocuklardan Ali Özgezer, "Antalya çok sıcak olduğundan serinlemek için arkadaşlarımızla buraya geliyoruz. Akıntı olduğu için su soğuk ve temiz" dedi. Hasan Alkış ise "Burada yüzüyor, balık tutuyor, serinliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Köprüden suya atlayan çocuklar

- Kanalı saran yosunlar ve kirlilikten detaylar

- Sulama kanalında çocukların yüzmesi (DRON)

- Çocuklardan röp

- Atların kanalın içinde yıkanması

- Atın sahibinin atı yıkayıp tımarlaması

- Sulama kanalıu içinde bisküvi yiyip, su içen vatandaş görüntüsü

Haber: İbrahim LALELİ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ============== 4 - 2 bin 500 kişinin yaşadığı adada 100 bin kişi tatil yapıyor Erdem ÖZCAN/Emir YILMAZ/MARMARA(Balıkesir)(DHA)-BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası tatilcilerin akınına uğradı. Kış aylarında 2 bin 500 kişinin yaşadğıı Avşa'ya hafta içersinde 100 bin, cumartesi ve pazar günleri ise 120 bin kişi geliyor.

Marmara'nın Marmarisi olarak bilinen Avşa Adası, havaların ısınmasıyla tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların büyüki lgi gösterdiği Avşa Adası'na olan ilgil nedeniyle İDO ve arabalı vapur seferleri artırıldı. Denizi, kumu ve hareketli olan gece hayatı ile bilinen Avşa Adası'nda oteller ve pansiyonlar tamamen doldu. Avşa'nın şu anda hafta içi 100 bin hafta sonları ise 120 bin kişiyi ağırladğını söyleyen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Marmara ilçemiz kadar Avşa da çok hareketli günler geçiriyor. Özellikle Avşa tamamen doldu. İlçede insanlar tatillerini yapıyorlar. Avşa'nın su ihtiyacı deniz suyu arıtılarak karşılanıyordu. Geçen yıl bazı sorunlar yaşandı. Bu sene o problemi giderdik" dedi.

Özellikle Avşa'nın kurban bayramı tatilinde çok daha kalabalık olacağına dikkat çeken Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, bu konudaki önlemleri şimdiden aldıklarını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turistler

Gece görüntüleri

Avşa adasından görüntü

Belediye Başakanı Aksoy konuşmu

Detaylar ============== 5 - İkizdere vadisi büyülüyor RİZE'nin İkizdere ilçesi, dar ve sık ormanla kaplı görüntüsü, yeşil örtüsü, yaylaları, gölleri, şelaleleri, termal kaplıcaları, ahşap evleri ve yüksek rakımlı dağ zirveleri ile ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Kentte yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan ilçedeki İkizdere Vadisi, bozulmamış yeşil örtüsü, yayları, gölleri, ormanlık alanları, ahşap evleri ve muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor. Bölgede sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği İkizdere Vadisi, büyüleyen manzarasıyla ziyaretçilerinin ilgisini görüyor. Özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye akın eden turistler de İkizdere Vadisi’ne gelerek buradaki doğal güzellikleri keşfetme imkanı bululuyor. Havadan görüntülenen vadinin doğal güzellikleri ve muhteşem manzarası turizm seyahat acentelerinin de ilgisini çekiyor. Acenteler seyahat rotalarına İkizdere’yi de alarak, yerli-yabancı turistleri büyüleyeci doğa manzarasıyla buluşturuyor.

‘BÖLGE HUZUR VAAT EDİYOR’ İkizdere ilçesi turizm konusunda birçok alana sahip olduğunu vurgulayan İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, bölgenin huzur ve sağlık vaat ettiğini söyledi. Köseoğlu, “İkizdere ilçesi yemyeşil bitki örtüsü ile adeta görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölgemiz; havası, suyu ile insana adeta huzur ve sağlık vaat ediyor. İkizdere ilçemizde bulunan ılıca termal otel şifalı suyu ile birçok hastalığa deva oluyor. Bölgemizde bulunan bu kaplıca termal tesisin Maden Tektik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tetkikler ve araştırmalar sonrasında mineral açısından oldukça zengin olduğu ortaya konulmuştur. Var olan doğal güzellikler sebebiyle Doğu Karadeniz bölgesinin en güzel ilçelerinden biri İkizdere’dir. Ovit Yaylasında Mayıs’ın son haftasına kadar kayak yapma imkânı vardır. Bozulmamış hala otantik yapıya sahip yaylarımızı günümüze kadar gelmiştir. Turizm için büyük bir potansiyele sahip olan ilçeye yatırımcıların bekliyoruz. İlçemiz endemik türde çeşitlilik gösteren bir bölgededir. Fauna, kuş çeşitleri ve flora, çiçek türleriyle ilgilenen gezi ve fotoğraf tutkunlarını ilçemize bekliyoruzö dedi.

BİNALARIN DIŞ CEPHESİ YENİLENİYOR İlçe merkezindeki binaların dış cephelerini yöre mimarisine göre yenilemek için kolları sıvadıklarını da belirten Kösoğlu, “Sokaklardaki ışıklandırmanın ardından alt yapı çalışmalarını yaptık. DOKA’ya sunulan projemiz onaylandı. Kısa sürede proje kapsamında dış cephe kaplamalarını da bitirmek için çabalıyoruz. Binaların dört bir cephesine eski mimariye uygun olarak yapılacak. Sıvasız binalarında sıvalarının yapılmasından sonra dış kaplama çalışması bitirilecek. 1 milyon 900 bin liralık projenin yüzde 25'i İkizdereli vatandaşlar tarafından yüzde 75'ini ise DOKA karşılayacakö diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -İkizdere haberi görüntü dökümü

-İkizdere ilçe merkezi drone ile görüntüsü

-Dereler, yaylalardan görüntüler Boyut: 385 mb HABER KAMERA: AYTEKİN KALENDER- RİZE (DHA) ============== 6 - İzmir'deki lemurlar organik besleniyor İZMİR Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinlerinden olan lemurlar, burada yetiştirilen organik meyvelerle besleniyor. Yaşam alanlarının hemen yanında oluşturulan bahçede bakıcıların dalından kopardığı meyveler, lemurların en sevdiği yiyeceklerin başında geliyor.

İri, parlak gözleri, tuhaf çığlıkları ve sempatik tavırlarıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinden büyük ilgi gören lemurlar, artık kendi yaşam alanlarının yanındaki bahçede yetişen meyvelerle 'organik' besleniyor. Dünyada nesli tükenen hayvanlar listesinde yer almasına rağmen İzmir'deki aileleri istikrarlı bir şekilde büyüyen lemurların beslemesinin karşılandığı bahçede, onların en sevdikleri meyvelerden incir, elma, armut, kayısı, şeftali ve mandalina yetiştiriliyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki bakıcılar, lemurların en sevdiği yiyeceklerin başında gelen organik meyveleri dalından elleriyle koparıp yine elleriyle besliyor. Sevimli hayvanların mönüsü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, özel olarak hazırlanan serinletilmiş meyve ve sebzelerle daha da zenginleşiyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Bakıcının ağaçtan meyve toplaması - Meyvelerle beslenen lemurlardan görüntü Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) ============== 7 - Vitamin deposu dikenli incirle serinlik ADANA'da sıcaktan bunalanlar, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan dikenli incirle serinlik arıyor.