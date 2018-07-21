DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - Zihinsel engelli genci, güvercinlerle kurduğu iletişim konuşturdu BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan zihinsel engelli Ömer Kaya (18), 2 yıldır evinin alt katında beslediği güvercinlerle kurduğu iletişim sonucu kısmen konuşmaya başladı. Gencin, güvercinleri uçurmak için vaktinin çoğunu çatıda geçirmesi ise aileyi endişelendiriyor.

Kaya ailesinin 4 çocuğundan 3’ncüsü olan Ömer Kaya, 3 yaşındayken yüksek ateş sonucu havale geçirmesi sonucu konuşma yetisini kaybetti. Gördüğü tedaviler sonucu ancak 8 yaşında yürümeye başayan Ömer Kaya, 16 yaşına kadar hiç konuşmadı. Yüzde 70 zihinsel engelli olan gencin yaşamı, 2 yıl önce ailesinin aldığı güvercinle değişti. Zamanla sayıları 40'a çıkan güvercinleri evlerinin alt katındaki odada besleyen Ömer Kaya, onlarla kurduğu iletişim sonucu ailesine derdini anlatabilecek kadar da olsa konuşmaya başladı. Ömer Kaya'nın, güvercinlerle olan iletişimi, Mahsun Kırmızıgül'ün 'Mucize' filminde canlandırdığı Aziz'in atıyla iletişimini hatırlattı.

Ancak Ömer Kaya'nın, güvercinlerini uçurmak, onları göküyüzünde süzülürken daha iyi görmek için vaktinin çoğunu 6 metre yüksekliğindeki evlerinin çatısında geçirmesi ailesini endişelendiriyor. Baba Cezmi Kaya, oğlunun güvercinleri çok sevdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Güvercinleriyle ilgilenirken, kısmen de olsa konuşmaya başladı. Güvercinler onu konuşturdu. Ancak güvercinlerin uçuşunu izlemek için sürekli çatıya çıkıyor. 2 senedir çatıdan inmiyor. Israrla indiriyoruz. Düşmesinden korkuyoruz. Çatının kapağını kilitlesek de kırıp çıkıyor. Çatıdan düşme tehlikesi var. Bir yere gittiğim de çocuğum acaba çatıya çıkıp düştü mü düşmedi mi diye düşünüyorum. Benim gücüm yetmiyor, çatıdan indirmeye."

Oğlunun durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını ve cevap geldiğini, bunun sonucunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kendilerine destek olduğunu ifade eden Kaya, oğlunu bir kursa veya uygun bir işe yerleştirmek istediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gencin konuşması

-Baba ile röp.

-Gencin çatıya çıkması

-Çatıda görüntüsü

-Güvercinlerle olan bağı görüntüsü

-Detaylar

Dosya adı: 2107inegolengelligencguvercin Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ============== 2 - Metruk bina alev alev yandı Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde metruk bina çıkan yangında alev alev yandı. Olay gece saatlerinde, Çilimli Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeride birilerinin olduğunun sanılması paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yapılan kontrollerde binanın boş olduğu anlaşıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye yangına müdahalesi sırasında vatandaşların çektiği görüntü =============== 3 - Muş'ta buğday bereketi Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- İL genelinin yüzde 70'inin tarımla geçindiği Muş'ta buğday bereketi yaşanıyor.

Muş Ovası buğday hasatında en verimli yılını yaşıyor. Buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürürken, iklim şartları buğday bereketinin artmasını sağladı. Muş'un en büyük buğday ekimini yapan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde buğday hasatına 13 biçer döverle başlandı. İşletme Müdürü Nufil Yeşilyurt, 65 bin dekar arazilerinden 25 bin dekarında buğday, 35 bin dekarında aspir ekimi yapıldığını söyledi. Bu yıl buğday hasadına diğer yıllara göre 15 gün önce başlandığını belirten Yeşilyurt, "Bu yıl adeta buğday yağdı. İklimin getirdiği sıcaklık artışından dolayı buğday hasatına erken başlandı. Hava şartlarının ılımlı geçmesi ürünlerin gelişimini olumlu yönde etkiledi. Buğday verimi uzun yılların en yüksek seviyesine çıktı. Verimin yüksek oluşu kaliteyede yansıdı. İşletmedeki üretimler tohumluk amaçlı. Sertifikalı tohum yapılıyor ve çiftçilerin büyük talebi var" dedi.