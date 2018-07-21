DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - Zihinsel engelli genci, güvercinlerle kurduğu iletişim konuşturdu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan zihinsel engelli Ömer Kaya (18), 2 yıldır evinin alt katında beslediği güvercinlerle kurduğu iletişim sonucu kısmen konuşmaya başladı. Gencin, güvercinleri uçurmak için vaktinin çoğunu çatıda geçirmesi ise aileyi endişelendiriyor.
Kaya ailesinin 4 çocuğundan 3’ncüsü olan Ömer Kaya, 3 yaşındayken yüksek ateş sonucu havale geçirmesi sonucu konuşma yetisini kaybetti. Gördüğü tedaviler sonucu ancak 8 yaşında yürümeye başayan Ömer Kaya, 16 yaşına kadar hiç konuşmadı. Yüzde 70 zihinsel engelli olan gencin yaşamı, 2 yıl önce ailesinin aldığı güvercinle değişti. Zamanla sayıları 40'a çıkan güvercinleri evlerinin alt katındaki odada besleyen Ömer Kaya, onlarla kurduğu iletişim sonucu ailesine derdini anlatabilecek kadar da olsa konuşmaya başladı. Ömer Kaya'nın, güvercinlerle olan iletişimi, Mahsun Kırmızıgül'ün 'Mucize' filminde canlandırdığı Aziz'in atıyla iletişimini hatırlattı.
Ancak Ömer Kaya'nın, güvercinlerini uçurmak, onları göküyüzünde süzülürken daha iyi görmek için vaktinin çoğunu 6 metre yüksekliğindeki evlerinin çatısında geçirmesi ailesini endişelendiriyor. Baba Cezmi Kaya, oğlunun güvercinleri çok sevdiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Güvercinleriyle ilgilenirken, kısmen de olsa konuşmaya başladı. Güvercinler onu konuşturdu. Ancak güvercinlerin uçuşunu izlemek için sürekli çatıya çıkıyor. 2 senedir çatıdan inmiyor. Israrla indiriyoruz. Düşmesinden korkuyoruz. Çatının kapağını kilitlesek de kırıp çıkıyor. Çatıdan düşme tehlikesi var. Bir yere gittiğim de çocuğum acaba çatıya çıkıp düştü mü düşmedi mi diye düşünüyorum. Benim gücüm yetmiyor, çatıdan indirmeye."
Oğlunun durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını ve cevap geldiğini, bunun sonucunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kendilerine destek olduğunu ifade eden Kaya, oğlunu bir kursa veya uygun bir işe yerleştirmek istediğini belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Gencin konuşması
-Baba ile röp.
-Gencin çatıya çıkması
-Çatıda görüntüsü
-Güvercinlerle olan bağı görüntüsü
-Detaylar
Dosya adı: 2107inegolengelligencguvercin
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
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2 - Metruk bina alev alev yandı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde metruk bina çıkan yangında alev alev yandı.
Olay gece saatlerinde, Çilimli Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeride birilerinin olduğunun sanılması paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yapılan kontrollerde binanın boş olduğu anlaşıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İtfaiye yangına müdahalesi sırasında vatandaşların çektiği görüntü
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3 - Muş'ta buğday bereketi
Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- İL genelinin yüzde 70'inin tarımla geçindiği Muş'ta buğday bereketi yaşanıyor.
Muş Ovası buğday hasatında en verimli yılını yaşıyor. Buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürürken, iklim şartları buğday bereketinin artmasını sağladı. Muş'un en büyük buğday ekimini yapan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde buğday hasatına 13 biçer döverle başlandı. İşletme Müdürü Nufil Yeşilyurt, 65 bin dekar arazilerinden 25 bin dekarında buğday, 35 bin dekarında aspir ekimi yapıldığını söyledi. Bu yıl buğday hasadına diğer yıllara göre 15 gün önce başlandığını belirten Yeşilyurt, "Bu yıl adeta buğday yağdı. İklimin getirdiği sıcaklık artışından dolayı buğday hasatına erken başlandı. Hava şartlarının ılımlı geçmesi ürünlerin gelişimini olumlu yönde etkiledi. Buğday verimi uzun yılların en yüksek seviyesine çıktı. Verimin yüksek oluşu kaliteyede yansıdı. İşletmedeki üretimler tohumluk amaçlı. Sertifikalı tohum yapılıyor ve çiftçilerin büyük talebi var" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Buğday tarlalarından detaylar
Biçerlerle toplu halde buğday hasadından detaylar
Hasadı yapılan buğdayların tırlara yüklenmesi
Buğdayların silolara taşınmasından detaylar
Röportaj
Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)
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4 - İrem Derici coşturdu
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, esprileri ve sahne performansıyla hayranlarını coşturdu.
Marmaris'teki bir diskoda dans grubuyla birlikte sahneye çıkan İrem Derici, kendi şarkılarının yanı sıra aralarında Hadise'nin de yer aldığı diğer şarkıcıların parçalarını da seslendirdi. Dans şovlarıyla bir an olsun yerinde durmayan Derici, sahne performansıyla beğenildi. Hareketli parçalarıyla diskodaki binlerce kişiyi coşturan Derici, esprileriyle de kahkahalara boğdu.
DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
ünlü şarkıcı İrem Derici, her şarkısının sonunda sahnenin ön tarafında bulunan bir erkek hayranınca hediye edilen gülleri alarak, "Şimdiye kadar kimse bana fasulyenin kılçığını ayıklamadı. Allah razı olsun seviyor beni" dedi. Kendisini izleyen çiftlere, "Birbirinize saygı duyun ve sevin" diyerek nasihat veren İrem Derici, hareketli şarkılarıyla hayranlarını coştururken, duygusal parçaları birlikte seslendirdi. Hayranlarıyla sık sık özçekim yapan İrem Derici, 45 dakikalık konserini coşkulu kalabalığın isteği üzerine 1.5 saate uzattı. Konser sonunda şarkıcı hayranlarının istediğini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirtirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İrem Derici'nin konserinden genel ve detay görüntü
- Haberde geçen esprileri ve dans şovları genel görüntü
(Toplam: 6 dakika 45 saniye-485 MB. HD. Görüntü)
(KJ Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)
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