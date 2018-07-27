DHA YURT BÜLTENİ 3

İki kardeş düğün çıkışı bıçaklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki kardeş, düğün çıkışı tartıştıkları bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan kardeşlerden Şevki Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde ilçe merkezindeki Sevgi Barış Dostluk Düğün Salonun önünde meydana geldi. Bir yakınlarının düğününden giden Ufuk Ö.(27) ve Şevki Ö.(29) kardeşler, kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, iki kardeş bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ufuk Ö. ve Şevki Ö.'ye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansa alınan iki kardeş Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şevki Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Yaralı kardeşin yerde yatması
-Yakınlarının yardım etmesi
-Sağlık ekiplerinin gelmesi ve yaralıyı ambulansa alması
-İlk müdahalenin yapılması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Düğün salonu
Süre: (1.33) Boyut: (Boyut: 285 MB)
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
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Devrilen TIR'ın sürücüsü cam kesilerek kurtarıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, sabaha karşı Zonguldak- İstanbul Karayolu Soğanlı rampasında meydana geldi. Ereğli’den Zonguldak istikametine giden süt firmasına ait Hüseyin Sevinç(55) yönetimindeki 10 VU 262 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü için sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, TIR'ın ön camını keserek Sevinç'i dışarı çıkarttı.
Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Sevinç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevinç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Devrilen TIR
-Sağlık ekiplerinin - yaralıya ilk müdahaleyi yapması
-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması
-Yaralının çıkarılıp ambulansa alınması
-Kaza yerinden detaylar
Süre: (5.00) Boyut: (920 MB)
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
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Tur operatörleri İnsuyu Mağarası'nı gezdi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) düzenlediği tanıtım programı kapsamında Burdur'a gelen tur operatörleri İnsuyu Mağarası'nı gezdi.
BAKA, sürdürülebilir turizm ve bölge ağırlıklı yeni tur programlarının oluşturulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çalışma başlattı. BAKA'nın Isparta ve Burdur'un lavanta ile tarihi doğal değerlerinin tanıtımı, bölgenin tur programlarına alınması hedefiyle hazırladığı tanıtım programına, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi 12 tur operatörü katıldı.
İzmir'den gelen seyahat acentelerinin temsilcileri ilk olarak İnsuyu Mağarası'nı gezdi. Tur operatörlerine İnsuyu Mağarası'nın işletmeciliğini yapan Burdur Öğretmenevi Müdürü Halit Aksel tarafından bilgiler verildi.
'EN GÜZEL MAĞARA'
Tanıtım turuna katılan Di-Ar Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Hisarlılar, birçok turist göndermelerine karşın kendilerinin her zaman her yeri göremediklerini söyledi. İnsuyu Mağarası'nın inanılmaz bir güzelliğe sahip olduğunu kaydeden Hisarlılar, "Şu ana kadar gördüğüm mağaraların içerisinde en güzeli diyebilirim. İnsuyu inanılmaz güzel" dedi.
'YURT DIŞINDA OLSA 2 MİLYON ZİYARETÇİ ÇEKER'
İnsuyu Mağarası'nı turlarına dahil edeceklerini anlatan Hisarlılar, "Çevresinde tesislerin olması çok güzel. Yemekler gayet lezzetli. Turlarımıza dahil etmek istiyoruz ama sanırım yatırımcıların da gelmesi gerekiyor. Bölgedeki yatak sayısının artması şart. Turizm yatırımcıları için burası çok özel bir bölge. İnsuyu Mağarası'nın benzere yurt dışında en az 1,5- 2 milyon ziyaretçi çeker" dedi.
Vizyon Turizm yetkilisi Dilek Akın da "İnsuyu Mağarası çok güzel. Burayı tanıtmak isteriz. Yıllar önce görmüştüm. Biraz daha dikkat etmemiz ve özen göstermemiz gerekiyor" dedi.
Tur operatörleri daha sonra Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, Yeşilova Akçaköy'deki Lavanta Deresi ve Karakent Köyü yakınlarındaki Lisinia Doğal Yaşam alanını gezdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Halit Aksel bilgi verirken
-Mağara dışında bilgilendirme
-Mağarayı gezerken
-Dilek Hisarlılar ile röp.
-Mağara içinden detay
-Dilek Akın'la röp.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)
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Bu araçtan sağ çıktı
Düzce D-655 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, TIR'ın altına giren ve hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazada yaralandı.
Kaza gece saatlerinde D-655 Karayolu Boğaziçi Beldesi mevkiinde meydana geldi. Akçakoca’dan Düzce istikametine gitmekte olan Mert Uzun idaresinde ki 54 EN 699 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, aynı istikamete gitmekte olan İrfan Özdoğan idaresinde ki 81 BZ 479 plakalı TIR'ın altına girdi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü Mert Uzun, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araç içerisinde çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Görüntü dökümü
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-Kaza yapan aracın görüntüsü
-Jandarma ve polis ekiplerinin görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin aracın LPG tankını sökerken görüntüsü ve detaylar var
DÜZCE), (DHA)
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El freni çekilmeyen minibüs, alt geçide düştü
DİYARBAKIR'da, sürücüsünün el frenini çekmediği minibüs alt geçide düştü. Kazada, mucize eseri ölen yada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan otogar köprülü kavşakta 07 FUH 63 plakalı minibüsünü dün gece saat 23.00 sıralarında park eden adı öğrenilemeyen sürücü, akaryakıt istasyonuna gitti. El frenini çekmeyi unutan minibüs sürücüsü market içerisindeyken minibüsün yokuş aşağı gittiğini gördü. Minibüs, şans eseri yoldan otomobillerin geçmemesi üzerine alt geçitten düşerek asılı kaldı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan yol minibüsün, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılması sonucu açıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
-Minibüsün asılı kaldığı köprü
-Vatandaşlar
-Polis ekipleri
-Kırılan bariyerler
-Detaylar
-Genel ve detaylar
Haber- Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)
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'Masa örtüsü' ile uyuşturucu kaçakçılığı
MERSİN'de polis, masa örtüsü içindeki keçeye emdirilmiş 11 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirdi. Sakızın özel bir solüsyonla çözülüp uyuşturucu yapımında kullanıldığı bildirildi.
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen polis, bu kişinin üzerini ve çantasını aradı. Aramada ele geçirilen 16 adet masa örtüsünü incelemeye alan polis, İran'dan geldiği belirlenen örtülerin içindeki keçelere 11 kilo 300 gram afyon sakızı emdirildiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli Y.F., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, İstanbul'a götürülmek istenen sakızın özel bir solüsyonla çözülüp uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Narkotik köpeğinin örtülere tepki vermesi
-Örtülerin açılması
-Örtü içindeki afyon sakızı keçelerinin görüntüleri
-Ele geçirilen örtülerin genel görüntüsü
-Şahsın adliyeye sevk edilmesi
(BOYUT: 236 MB) (SÜRE: 02.01 DK)
Haber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera: MERSİN, (DHA)
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Koyun yüklü kamyonette binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi
MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde koyun yüklü kamyonetin kasasında, brandanın altında gizlenmiş 6 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran'dan Erciş'e giden A.T. yönetimindeki 63 HV 490 plakalı kamyonette kaçak sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yolda önlem alan ekipler, koyun yüklü kamyoneti durdurararak arama yaptı. 15 koyunun bulunduğu kamyonetin aksasında plastik brandanın altına gizlenmiş 6 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar ile ilgili kamyonet sürücüsü A.T. gözaltına alınırken, koyunlar ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Koyun yüklü kamyonetten görüntü.
Jandarma ekipleri, koyun yüklü kamyonette zuladan sigaraları bulurken
-Sigara paketlerinin kamyonetten indirilmesi
-Kamyonetten indirilen koyunlar
-Genel ve detaylar
-Sürücü koltuğunun arkasına siyah poşetlere zulalanmış sigaralar
-Çıkartılan kaçak sigaralar
-İstiflenmiş sigaralardan görüntü
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