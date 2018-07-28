DHA YURT BÜLTENİ 3

ÖZEL - Seçimden sonra altına talep arttı TÜRKİYE'de İstanbul'dan sonra en çok altın takı üretiminin yapıldığı Kahramanmaraş'taki kuyumcu atölyelerinde son günlerde hareketlilik arttı. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, şu ana kadar 3 ton üretim yapıldığını ifade ederek, "Bu hareketlilik 24 Haziran seçimlerinden sonra başladı ve bizleri mutlu ediyor" dedi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, 24 ayar saf altının işlenerek bilezik, gerdanlık gibi takı ve aksesuar olarak piyasa sürüldüğü kentte 500 civarında kuyumcu atölyesinin bulunduğunu belirtti, takı üretiminde şehrin Türkiye'de çok etkili bir konuma sahip olduğunu söyledi. Birçok kişinin takıların nasıl üretildiğini bilmediğini belirten Öz, takı üretiminin çok zor ve özel yetenek gerektiren bir iş olduğuna dikkat çekti. Kahramanmaraş'ın takıda el yatkınlığı, sektöre verdiği önem nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi dünyada da kendinden söz ettirdiğini kaydeden Öz, "2 yıl önce bir 15 Temmuz yaşadık ve akabinde bir belirsizlikten dolayı 10 tona yakın bir üretim kapasitemiz varken, 3'te 1'lere kadar, 3 ton civarına, hatta daha altına düşmüştü. Şimdi yılın ilk 6 ayını geride bıraktık, beklentimiz büyük, bir hareketlilik var. Şu anda firmalarımız üretimde 3 tonu geçti. Yıl sonuna kadar da 5 tonu yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah bu hedeflerimizi tuttururuz. Tabi bunları tutturmak için piyasadaki istikrar da önemli. Altın fiyatlarının aşağı-yukarı çok hareketliliği sektörümüze çok olumsuz darbe vuruyor" dedi.

'24 HAZİRAN ÖNCESİ POTANSİYELİMİZ ÇOK İÇ AÇICI DEĞİLDİ'

Sektörde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden Hacı Mustafa Öz, 24 Haziran seçimlerinin sektöre çok önemli katkısı olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu hareketlilik 24 Haziran seçimlerinden sonra başladı. Ondan dolayı biraz heyecanlandık. 24 Haziran'dan önceki potansiyelimiz çok iç açıcı değildi. Ama bu kısa sürede yoğun bir talep var ve zaten bu rakamları da yükselten seçimden sonraki yoğun talep. Bu yeni kurulan hükümet veya Cumhurbaşkanlığı sistemi artık bir ekonomi olarak da bizlere yansımasını gösterecek. Zaten az önce de söylediğim gibi siparişlerin hemen artması, çalışmalarımızın hızlanması biraz da bunu gösteriyor, beklentimiz inşallah çok daha fazlası. İç piyasadaki düzelmenin ardından umuyorum ihracatta da ivme sağlanır. Özellikle Kuzey Irak'ta çok iyi bir pazarımız vardı, oradaki durumlarda bir iyileşme olur. Dubai ile şu an çalışıyoruz, ama çalışma hacmimizi daha yukarıya çekebiliriz. Firmalarımız ciddi bir şekilde gidip geliyorlar, iş bağlantısı kurmaya çalışıyorlar. inşallah onlar da ciddi bir şekilde hacimlerini yükseltirlerse Kahramanmaraş nasıl bir dondurma şehriyse, artık bu sektörde de altının da baş şehri olarak ses getireceğini umuyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Altının eritilmesi

- Dökülmesi

- Hacı Mustafa Öz ile röp.

- Altının işlenmesi

- Atölyeden detay

- Takılardan detay

- Genel ve detay görüntüler (KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

982 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============= Murgul'da keşfedildi, herkes oraya gidiyor ARTVİN'in Murgul ilçesi Başköy köyünde sarp ormanlık alanda kayanın içinden akan ve Delikli Kaya adı verilen şelale, bir kaç yıl önce bölgeye yol götürülmesi ile gün yüzüne çıkarıldı. Ünü kısa sürede sosyal medyada yayılan ve yerli-yabancı turistlerin ilgi gösterdiği, turların düzenlendiği şelale çevre düzenlemesi ile turizme kazandırılacak. Murgul ilçesi Başköy köyünde sarp ormanlık alanda yer alan ve köylülerden başka kimsenin varlığını bilmediği kayanın içinden akan şelale bölgesine bir kaç yıl önce yol götürüldü. Tortul kayaç üzerindeki kireç ve kil taşının suyu aşındırmasıyla oluştuğu bilinen 4 metre yarıçaplı doğal bir delikten akan suyun 7 metre yüksekten dökülmesi ile oluşan saklı kalmış şelaleye, Delikli Kaya adı verildi. Şelalenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca ünü kısa sürede yayıldı. Delikli Kaya Şelalesini görmek isteyen yerli-yabancı turistler bölgeye akın ederken turizm şirketleri turlar düzenlemeye başladı. Murgul Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteği ile şelale bölgesinde çevre düzenlemesi için proje yürütülüyor.

'SAKLI KALMIŞ BİR CENNET' Şelale yakınında alabalık çiftliği işleten Murat Topaloğlu ormanda varlığı bilinen şelaleyi eskiden dedelerinin anlattığını belirterek kendilerinin de serinlemek için ara sıra bölgeye gittiğini söyledi. Şelalenin yol götürülmesi ile gün yüzüne çıktığını söyleyen Topaloğlu, "Türkiye'de binlerce şelale var ama böylesi yok. Bu saklı kalmış bir cennet. ABD'de buna benzer bir yer var olduğunu öğrendik. Doğal olarak oluşmuş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" dedi. Delikli Kaya Şelalesini ziyaret edenler de şelalenin büyüleyici güzelliği olduğunu belirterek bölgenin doğal kilime özelliği taşıdığını anlattı. Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş da bugüne kadar madencilik ve bakır işletmesi ile geçimini sağlayan ilçede yakın gelecekte turizmin ikinci geçim kaynağı olması yönünde adımlar attıklarını söyledi. Çavuş, "Murgul turizmde keşfedilmemiş ve keşfedilmeyi hak eden inanılmaz güzellikleri barındıran bakir bir ilçe. Delikli Kaya Şelalesi inanılmaz ilgi görmeye başladı. Çok sayıda kişi şelaleyi gelip ziyaret ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. İlçemizde turizme kazandırmayı düşündüğümüz çok bakir, el değmemiş güzellikleri var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şelale detayları

Ziyaretçi detayları

Ziyaretçilerle röp.

Alabalık işletmecisi Murat Topaloğlu ile röp.

DRONE ile şelale bölgesi detayları

Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ile röp. Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER ARTVİN-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============ Japonya’dan Gaziantep’e itfaiye ve çöp aracı desteği BİRLEŞMİŞ Milletler ve GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı tarafından yürütülen “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesiö projesi kapsamında Japon hükümeti tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edilen 5 itfaiye ve 4 çöp toplama aracının tanıtımı yapıldı.

İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen törene, Gaziantep Vali Vekili Uğur Aladağ, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi İrena Vojackova Sollorano, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Törende konuşan Sollorano, Suriyelilere ev sahipliği yaptığı için Gaziantep’e teşekkür ederek, "Böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip, onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir beni her zaman için çok etkilemiştir. Böylesi bir etkinliğin parçası olmak bizim için gurur verici. Bu şehre ne zaman gelsem etkileniyorum. Çünkü böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir, beni her zaman için çok etkilemiştir. Bunu yaparken gönülleri hep açık ve yüzünde gülümseme ile bunu yapan bir halk görüyoruz buradaö dedi.

Akio Miyajima da Türkiye ile Japonya arasında kardeşlik bağı olduğunu belirterek, “Türkiye, Suriye krizinin başından bu yana Suriyeli mültecilere kapısını açtı, onları kabul etmekte ve aynı zamanda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Ben bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'ni, bitmek tükenmek bilmeyen cömertliği ve kapsamlı desteğinden ötürü tebrik ediyor, kutluyorum. Suriye krizinin sekizinci yılındayız ve artık bu krizde, mültecilere ev sahipliği yapan toplumları desteklemek çok daha büyük bir önem kazanmaya başladı. Esasında bu itfaiye araçları, bizim vermiş olduğumuz desteğin sadece küçük bir parçasını oluşturuyor. Yine de bu şehre büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Japonya halkı, her zaman sizinle birlikte olacak. Gaziantep'in büyük bir hayranıyımö diye konuştu.

Fatma Şahin ise Japon hükümetine ve BM’ye teşekkür ederek, “Dost zor zamanda belli olur. Japon halkının ne kadar dost olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizler yardıma muhtaç bu insanların elinden menfaatsiz tutuyoruzö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından araçların teslimi ve tanıtımı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- İtfaiyecilerin düzenlediği konser

- İrena Vojackova Sollorano'nun konuşması

- Akio Miyajima'nın konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Araç tesliminni yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN GAZİANTEP - DHA

397 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============= Adalar'a alınmayan atları kaçak yollarla Kocaeli'ye bırakmak istediler İstanbul'da Adalar'a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz'da bekletilen atlardan 60 tanesi kamyonlara yüklenerek Kocaeli'ye getirildi. Körfez ilçesine kaçak bir şekilde bırakılmak istenen atlar, jandarmanın araya girmesi ile İstanbul'a geri götürüldü.

İstanbul Adalar'da faytonlarda çalıştırılmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirilen 222 at, Aralık ayından bu yana Adalar'a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz'da bekletiliyordu. Atların getirildikleri yerlere geri götürülmesine karar verilmesinin ardından dün biri resmi plakalı 4 kamyona bindirilmiş olan 60 at, Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'ne getirildi. Burada kamyonları gören mahalle sakinleri atların kamyonlardan indirilmesine izin vermeyerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından atların Körfez'e kaçak olarak getirildiğini tespit etti. Konu hakkında ekiplerden telefon ile bilgi alan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, atların izinsiz bir şekilde getirilmesi ve Körfez ilçesinde yaşayabilecekleri bir ortam olmaması sebebiyle atların geldikleri yere geri gönderilmesi talimatını verdi. Kaymakamın talimatı üzerine atları taşıyan biri resmi plakalı 4 kamyon, jandarma nezaretinde Eski İstanbul Yolu'nu kullanarak İstanbul'a geri döndü.

Körfez'de atların yaşamlarına olanak sağlayacak tesis bulunmadığını söyleyen Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, "Atların geleceği yönünde bizim de bilgimiz yoktu. İstanbul'dan geldikleri söyleniyor. Biz bakacak tesisimiz ve yaşamalarına olanak sağlayacak ortamımız olmadığı için kabul etmedik. Geldikleri yere geri gönderilmesi yönünde talimat verdik. Herhangi bir hastalık veya salgın taşıdıklarına dair bir bilgimiz yok. Yasal olarak bunu bizim kabul etme yetkimiz olmadığı için geldikleri yere geri gönderilecekler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- atların kamyon kasasında taşınması

- detay

HABER: Nabi YAZICI-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============= Sözde istihbarat görevlisi hırsız çıktı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şubat ayından bu yana çeşitli hırsızlık olaylarına karışmakla suçlanan ve çevresine kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıttığı belirlenen Murat Y., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Manavgat'ın Odaönü Mahallesi'nde Çallıoğlu İlkokulu lojmanlarında kalan bir öğretmenin evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlık olayının, daha önce 9 hırsızlık ve yağma suçundan sabıkası olan ve 4 hırsızlık suçuyla ilgili de aranan Murat Y.'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Murat Y., hırsızlık iddiasıyla Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya'nın Emişbeleni Mahallesi'ndeki evinden çıkarken yakalandı. Murat Y.'nin yapılan üst aramasında hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 650 Euro, 2 bin dolar ve 20 bin 855 lira ele geçirildi.

SÖZDE İSTİHBARAT GÖREVLİSİ

Çevresine kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıttığı belirlenen Murat Y., yer göstererek yaptığı hırsızlıkları anlattı. İşlemleri tamamlanan Murat Y., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi. 'SANKİ İNSAN ÖLDÜRDÜK'

Murat Y., tutuklanmasının ardından jandarma eşliğinde götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sanki insan öldürdük, teröristlik yaptık. Gidip teröristleri çeksenize. Ne suçum var, beni neden çekiyorlar" diyerek tepki gösterdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Tutuklanan Murat Y.'nin jandarma aracına götürülmesi

- Murat Y.'nin cezaevine götürülmesi

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HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ============= Kızı icra memurları tarafından annesine götürülen baba isyan etti ZONGULDAK'ta yaşayan Ramazan Yıldırım (38), boşandığı eşinin 7 yaşındaki kızları Z.Y.'nin annesine teslim edilmek üzere icra memurları tarafından alınmasını cep telefonuyla görüntüledi. Pedagogun tutanağa 'Bu şekilde alınması uygun değildir' yazmasına rağmen icra memurunun gitmemek için ağlayan kızı kolundan tutarak polis aracına götürdüğü anların çocuğunun ve kendi psikolojisinde olumsuz etki bıraktığını ifade eden Yıldırım, "Çocuğumun sağlıklı bir şekilde alınmadığını, uzmanında bunu dediği halde kızımın psikolojisi düşünülmeyerek bu şekilde alınmasının doğru olmadığını söyledim. Benim çocuğum bir eşya gibi alındı. Çocuklar eşya değil ." dedi.

Güvenlik görevlisi Ramazan Yıldırım ile F.Y., geçen 31 Mayıs'ta Zonguldak Aile Mahkemesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Kızları Z.Y.'nin velayeti, mahkeme tarafından babaya verildi. Anneye ise çocuğunu her ayın belirli hafta sonları ve Temmuz ayında bir ay almasına izin verildi. Temmuz ayının gelmesinin ardından Ramazan Yıldırım'ın iddiasına göre Z.Y. annesine gitmek istemedi. Durumu eski eşine bildiren Ramazan Yıldırım, birlikte vakit geçirerek çocuğun psikolojisinde olumlu etki yapabileceklerini söyledi. Cep telefonu mesaj kayıtlarında bunu kabul eden F.Y., eşi ve çocuğuyla buluşacakları gün vazgeçerek gitmedi. F.Y., çocuğunu kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı aracılığıyla Zonguldak Adliyesi'nde bulunan icra müdürlüğüne 'çocukla kişisel ilişki kurulması' maddesi gereği çocuğunun babasından alınarak kendisine verilmesini talep etti.

BABA YAŞANANLARI KAYIT ALTINA ALDI

Talebi değerlendiren icra müdürlüğü, çocuğu almak için yasa gereği polis ve pedagog eşliğinde önceki gün Ramazan Yıldırım'ın evine gitti. Yıldırım, çocuğunun kuran kursunda olduğunu söyledi. Bunun üzerine kuran kursuna giden ekipler, Z.Y.'yi dışarı çıkarttı. Baba Ramazan Yıldırım, bu andan sonra yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Küçük kız kendisiyle görüşen pedagoga annesine gitmek istemediğini söyledi. Pedagog, küçük kızla yaptığı görüşmenin ardından tutulan tutanağa, 'Bu şekilde götürülmesi uygun değildir.' yazdı. Annenin ısrarı üzerine Z.Y.'nin kolundan tutan icra memuru, ağlayan kızı zorla polis aracına bindirdi. Kızının gitmek istememesine rağmen zorla polis aracına bindirildiği anları kayıt altına alan baba görüntülerde de, "Çocuğum şu anda zorla alınıyor. Toplumdaki insanı toplumdan uzaklaştırmak için uğraşıyorlar. Çocuğumun psikolojisinde bir şey olursa hepinizden şikayetçiyim. Mesuliyet size aittir. Çocuğumu zorla götürmeyin." dediği duyuluyor.

'KIZIM BUNU HAK ETMEDİ'

Ramazan Yıldırım, çocuğunun annesine göstermek istemediği şeklindeki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Çocuğunun, annesiyle bağ kurması ve birlikte sosyal faaliyetlerde bulunmak için mücadele ettiğini bunu da mesaj kayıtlarıyla belgelediğini ifade eden Yıldırım, şöyle dedi:

"Ben çocuğum bu zor dönemi atlatması için anne ve baba olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapmamızı eşime söyledim. Bunu kendisi biliyor. Daha önce kent merkezinde 45 dakika boyunca konuştuk. Çocukla arasındaki köprüyü onarmak için elimden geleni yapacağımı söyledim. Sonuçta o onun annesi ve ben babasıyım. Çocuk için bir etkinlik yapacaktık. Oda çocuğunu koklayacak, sevecek. Bu duygusal bağı kurmak için mücadele ettim. Sonraki görüşmeye gelmedi ve çocuğu bana göstermiyorlar diye avukatına gitmiş. Olay günü pedagog rapora çocuğun gelmek istemediğini yazdı. Çocuğum orada ağladı. Çocuğumun sağlıklı bir şekilde alınmadığını, uzmanında bunu dediği halde kızımın psikolojisi düşünülmeyerek bu şekilde alınmasının doğru olmadığını söyledim. Ben şahsen üzüldüm. Çocuğumun ve benim psikilojim olumsuz yönde etkilendi. Video çekerken ki halimi gelin bana sorun. Benim kızım bunu hak etmedi. Çocuklar bu şekilde değil, oyun parkında olur, bir oyuncak getirirsin konuşursun sakin ortamda o şekilde alırsın. Benim çocuğum karga tulumba bir eşya gibi alındı. Çocuklar eşya değil." diyerek tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Bu şekilde uygulamanın çocuğunun üzerinde bıraktığı olumsuz etkiyi herkesin görmesi için videoyu çektiğini ifade eden Yıldırım, "Yetkililerin, Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bunu görmesini istiyorum. Burada bir yanlışlık var. Ben annesiyle arası düzelsin diye uğraşıyorum. Şu anda çocuğuma hiç bir şekilde ulaşamıyorum. Çocuğum ağlayarak gitti. Beni al diyerek yalvardı. Çocuğumu düşünüyorum. Kaçak götürür gibi hoş mu bu davranışlar. Çocuklar böyle mağdur olmasın. Böyle bir getirme kanunu yok. Kurbanlık koyun gibi bir eşya gibi yaka paça çocuk alındı. Pedagog orada müdahale etmesi lazım. Tamam çocuk alınacak ama bu şekilde olmaz demesi lazım. Orada hiç müdahalede bulunmuyor. Annesi çocuğun durumunu gördüğü halde müdahale etmiyor. Böyle bir çocuk alımı olmamalı. Ben kimseye zorluk da çıkarmadım. Burada çocuğumun psikolojisi net görülüyor." dedi. Görüntü Dökümü:

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-Çocuğun alınma anı cep telefonu görüntüsü

-Baba Ramazan Yıldırım ile röp.

-Baba Ramazan Yıldırım'dan detaylar

Süre: (9.51) Boyut: (1.07 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) ================= Arkadaş düğününde evlilik teklifi KONYA'nın Beyşehir ilçesinde oturan ve vatani görevini yapan piyade er Fatih Emre Pınar (26), birliğinden izin alıp arkadaşının düğününe katıldı. Pınar, burada kız arkadaşı Betül Aksu'ya (22) evlilik teklifi etti. "Evet" yanıtı alan Fatih Emre Pınar, "Daha önce zaman zaman onu kırmıştım. Hatamı telafi etmek için böyle bir sürpriz hazırladım. Askerlik bitiminde evleneceğiz" dedi.

İstanbul Üsküdar'da vatani görevini yapan 5 aylık Piyade Er Fatih Pınar, kız arkadaşı Betül Aksu'nun doğum günün kutlamak ve evlilik teklifinde bulunmak için sürpriz yapmayı planladı. İlk olarak birliğinde hazırladığı video da, asker arkadaşlarına içtima düzeni ve uygun adımda 'Betül yenge doğum günün kutlu olsun' diye marş söyletti. Ardından yanında olamadığı için üzgün olduğunu belirten mesaj yayınladı. Doğum günü için hazırlanan görüntüler, sevgilisinin katıldığı bir arkadaşının düğününde salonda tüm davetlerinin gözü önünde yayınlandı. Katıldığı düğünde kendisi için hazırlanan videoyu görünce şaşıran Aksu, görüntüleri izleyip arkasını döndüğünde karşısında sevgilisini, askeri üniformasıyla gördü. Fatih Emre Pınar da Aksu'nun doğum günün kutlayıp, önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Aksu da 'Evet' cevabını verdi.

Askerlik bitiminde evleneceklerini belirten Fatih Emre Pınar, şunları söyledi:

"Daha önce zaman zaman onu kırmıştım. Hatamı telafi etmek için böyle bir sürpriz hazırladım. Asker arkadaşlarımla birlikte doğum günü kutlama videosu hazırlamıştım. Ardından birliğimden izin alıp düğüne katılıp, hem videoyu yayınlattım, hem de benim geldiğimden haberi olmayan Betül'e evlilik teklifinde bulundum. Salondaki davetlilerde çok şaşırdı. Ağlayanlar oldu. Artık askerden sonra düğünümüzü yapacağız."

Betül Aksu da, böyle bir sürprizi beklemediğini belirterek, "Düğünde en yakın arkadaşım evleniyordu. Kendisi askerde olduğu için üzgündüm. Hatta arkadaşlarım dans ederken bende duygulandım ve ağlamak üzereydim. Sonra salonda yayınlanan videoda Fatih'in benim doğum günümü kutladığını gördüm. Mutlu oldum. Geleceğini hiç düşünmüyordum; ama arkamı döndüğümde ise karşımda görünce çok şaşırdım." diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Düğündeki evlilik teklifi

- Çiftle röp.

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA))

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================== Yanan türbeye 2 aydır onarım yapılamıyor Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, Çamyayla Köyü’nde 2 ay önce bir ziyaretçinin mum yakması sonucu yanarak kullanılamaz hale gelen Ak Türbe'ye ‘Korunması gereken kültür varlığı’ olduğu gerekçesiyle onarım ve tadilat çalışması yapılamıyor.

Bolu’da Çamyayla köy mezarlığı içerisinde yer alan Kasım Dede Türbesi olarak da bilinen Ak Türbe’de iki ay önce bir ziyaretçinin yaktığı mum nedeniyle yangın çıktı. Yangında türbenin camları da oluşan yoğun ısı nedeniyle patladı. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında türbede büyük hasar oluştu. Yangında iki sanduka, dini kitaplar, tespihler, halılar ve Kuran-ı Kerimler kullanılamaz hale geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Korunması gerekli kültür varlığı’ kapsamına alınması için çalışmaların başlatılması nedeniyle de türbede onarım ve tadilat çalışması başlatılamadı. Yanan dini kitaplar ve iki sanduka yangın sonrası hasar gördüğü şekilde bekletiliyor. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar ve köylüler yangının izlerinin aynı şekilde durduğu türbenin onarımının yapılacağı günü bekliyor.

Köy muhtarı İbrahim Sucu türbenin kapısına mühür vurmayı düşündüklerini ifade ederek, “Biz yangını duyduğumuzda jandarmaya haber verdik. Jandarma, olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcılığı’ndan gelenler oldu. Bunlarla beraber, ‘Türbeye şu an herhangi bir müdahale köy heyeti tarafından yapılmasın, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden gelecek izne göre tamirat ve bakımını yapın’ dediler. Biz de bunun üzerine şu anda beklemedeyiz. Geçen hafta içerisinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden yazımız geldi. 45 gün içerisinde resmi kurumlardan büyün evraklar tamamlanıp orayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamiratının yapılacağını, ödeneğinin çıkacağını söylediler. Biz şu anda türbemize girip çıkanların rahatsız olmaması için kapıyı da mühürlemeyi düşünüyoruz” dedi.

Muhtar İbrahim Sucu, Kültür Müze Müdürlüğü tarafından kendilerine 45 gün içinde ödenek çıkıp müdahale edilmezse, köylülerin tadilat ve onarım yapabilecekleri yönünde yazı geldiğini anlatarak, “Olay yeri inceleme ve jandarmanın vermiş olduğu rapora göre herhangi bir vatandaşın sabah namazına veya normal zamanda geldiğinde karanlık diye içerisi mum yakmasından şüphelendiler. O mumda yere düştüğü zaman halıların yanıp tutuşmasına sebep olmuş. İçerisindeki sıvaları, taban halıları bir de sandukaların üzerindeki bezlerimiz zarar gördü. Ahşap kısımlar da zarar gördü. Bunları Vakıflar Bölge Müdürlüğü ödenek çıkarıp, Bolu Kültür Müze Müdürlüğü ile yapacağını söyledi. Biz şu an müdahale edemiyoruz. Ama resmi yazımız geldi, 45 gün içerisinde bir netice alınmazsa 45 gün sonra müdahale edebilirsiniz diye yazı geldi” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Türbeden görüntüler

-Muhtar ile röportaj

-Detaylar 393.5 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ====================== Tatvan'a aqua park ve eğlence merkezi kuruluyor Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Van Gölü kıyısında bulunan Tatvan ilçesine Otelciler ve Turizmciler Derneği tarafından aqua park ve eğlence merkezi kuruluyor. Dernek Başkanı Battal Taşar, bungalov evleri, yarı olimpik yüzme havuzu, kaydırakları ile bölgede tek olma özelliği taşıyacak olan aqua park ve eğlence merkezini, önümüzdeki yaz sezonunda hizmete açacaklarını söyledi. Yürütülen kapsamlı operasyonlar ve etkili mücadelenin ardından terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurulurken, huzurun hakim olduğu bölgeye yapılan yatırımlar da dikkat çekecek boyutlara ulaşmaya başladı. En gözde yatırımlar ise 3 bin 713 kilometrekarelik alınıyla denizi andıran Van Gölü kıyısına yapılıyor. Göle kıyısı bulunan Van ve Bitlis'te, her geçen gün yeni mekanlar kuruluyor. Turizmden hak ettiği payı almak isteyen Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği' de benzer bir yatırım için kolları sıvayıp, Tatvan İlçesi'nin Van Gölü sahiline aqua park ve eğlence merkezi kurmak için çalışmalara başladı.

Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, 15 dönümlük arsa üzerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk aqua parkını yaptıklarını söyledi. Taşar, aqua park ve eğlence merkezinde yetişkin ve çocuk olmak üzere iki ayrı yarı olimpik havuz, 6 kaydırak, bungalov evler, sosyal tesis, duşlar, soyunma alanları, engellilere uygun giriş alanları, mesire alanı, su sporları merkezi ve özel etkinlik alanlarının bulunacağını, bu merkezin çevre il ve ilçelerden gelecek misafirlere de ev sahipliği yapacağını anlattı. 'ALANYA VE KUŞADASI'NDAKİ AKUA PARKIN ÖZELLİKLERİ OLACAK' Dernek Başkanı Taşar, bugüne kadar Van Gölü'nü seyretmekten başka bir şey yapmadıklarını belirterek şöyle konuştu: "Eksikliğini hissettiğim, bölge turizmine katkı yapacak bir eser yapmam gerektiğini düşündüm. Plan ve projesi tamamen bana ait. Tatvan, bölgenin incisi olarak biliniyor. Biz de Tatvan’a güzel bir eser kazandıralım istedik. Sadece Bitlis ve Tatvan’ın değil, bölgenin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yaz aylarında bölgemize gelen misafirlerimizi burada en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Bölgenin ilk aqua parkı olacak. Havuzumuzu tamamladık. Yaklaşık bin 500 metrekarelik bir kafeterya yaptık. Buraya gelen misafirlerimize Antalya Alanya’da ve Kuşadası’nda bulunan bir aqua parkın taşıdığı hangi özellikler varsa, onları sunacağız. Her aqua parkın sahip olmadığı bir özelliğe de sahibiz. 400 metre civarında bir sahilimiz var. Sahilimizin çoğunu temizledik, taşlardan arındırdık. Mavi bayrak alma çalışmalarımız ise sürüyor."