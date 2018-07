DHA YURT BÜLTENİ 3

BİRLEŞMİŞ Milletler ve GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı tarafından yürütülen “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesiö projesi kapsamında Japon hükümeti tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edilen 5 itfaiye ve 4 çöp toplama aracının tanıtımı yapıldı. İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen törene, Gaziantep Vali Vekili Uğur Aladağ, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi İrena Vojackova Sollorano, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Törende konuşan Sollorano, Suriyelilere ev sahipliği yaptığı için Gaziantep’e teşekkür ederek, "Böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip, onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir beni her zaman için çok etkilemiştir. Böylesi bir etkinliğin parçası olmak bizim için gurur verici. Bu şehre ne zaman gelsem etkileniyorum. Çünkü böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir, beni her zaman için çok etkilemiştir. Bunu yaparken gönülleri hep açık ve yüzünde gülümseme ile bunu yapan bir halk görüyoruz buradaö dedi. Akio Miyajima da Türkiye ile Japonya arasında kardeşlik bağı olduğunu belirterek, “Türkiye, Suriye krizinin başından bu yana Suriyeli mültecilere kapısını açtı, onları kabul etmekte ve aynı zamanda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Ben bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'ni, bitmek tükenmek bilmeyen cömertliği ve kapsamlı desteğinden ötürü tebrik ediyor, kutluyorum. Suriye krizinin sekizinci yılındayız ve artık bu krizde, mültecilere ev sahipliği yapan toplumları desteklemek çok daha büyük bir önem kazanmaya başladı. Esasında bu itfaiye araçları, bizim vermiş olduğumuz desteğin sadece küçük bir parçasını oluşturuyor. Yine de bu şehre büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Japonya halkı, her zaman sizinle birlikte olacak. Gaziantep'in büyük bir hayranıyımö diye konuştu. Fatma Şahin ise Japon hükümetine ve BM’ye teşekkür ederek, “Dost zor zamanda belli olur. Japon halkının ne kadar dost olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizler yardıma muhtaç bu insanların elinden menfaatsiz tutuyoruzö şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından araçların teslimi ve tanıtımı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Törene katılanlar

- İtfaiyecilerin düzenlediği konser

- İrena Vojackova Sollorano'nun konuşması

- Akio Miyajima'nın konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Araç tesliminni yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN GAZİANTEP - DHA

397 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============

Adalar'a alınmayan atları kaçak yollarla Kocaeli'ye bırakmak istediler

İstanbul'da Adalar'a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz'da bekletilen atlardan 60 tanesi kamyonlara yüklenerek Kocaeli'ye getirildi. Körfez ilçesine kaçak bir şekilde bırakılmak istenen atlar, jandarmanın araya girmesi ile İstanbul'a geri götürüldü.

İstanbul Adalar'da faytonlarda çalıştırılmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirilen 222 at, Aralık ayından bu yana Adalar'a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz'da bekletiliyordu. Atların getirildikleri yerlere geri götürülmesine karar verilmesinin ardından dün biri resmi plakalı 4 kamyona bindirilmiş olan 60 at, Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'ne getirildi. Burada kamyonları gören mahalle sakinleri atların kamyonlardan indirilmesine izin vermeyerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından atların Körfez'e kaçak olarak getirildiğini tespit etti. Konu hakkında ekiplerden telefon ile bilgi alan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, atların izinsiz bir şekilde getirilmesi ve Körfez ilçesinde yaşayabilecekleri bir ortam olmaması sebebiyle atların geldikleri yere geri gönderilmesi talimatını verdi. Kaymakamın talimatı üzerine atları taşıyan biri resmi plakalı 4 kamyon, jandarma nezaretinde Eski İstanbul Yolu'nu kullanarak İstanbul'a geri döndü.

Körfez'de atların yaşamlarına olanak sağlayacak tesis bulunmadığını söyleyen Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, "Atların geleceği yönünde bizim de bilgimiz yoktu. İstanbul'dan geldikleri söyleniyor. Biz bakacak tesisimiz ve yaşamalarına olanak sağlayacak ortamımız olmadığı için kabul etmedik. Geldikleri yere geri gönderilmesi yönünde talimat verdik. Herhangi bir hastalık veya salgın taşıdıklarına dair bir bilgimiz yok. Yasal olarak bunu bizim kabul etme yetkimiz olmadığı için geldikleri yere geri gönderilecekler" dedi.