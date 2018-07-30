DHA YURT BÜLTENİ-3

1)POLİS, MESLEKTAŞINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ (1) MALATYA'da, bir polis memuru merkezde tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.

Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti. Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR MALATYA, (DHA)- ========================================================== (ÖZEL)

2)DÜĞÜNLERDE 'SAHTE ALTIN' DÖNEMİ ŞANLIURFA'da, düğün sezonunun açılmasıyla evlenmek isteyen dar gelirli bazı çiftler, yükselen altın fiyatları nedeniyle takı olarak yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve gerçeğinden zor ayırt edilen imitasyon altınları kullanıyor.

Şanlıurfa'da, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yükselen fiyatlar nedeniyle altın alamayan ve çevresindekilere mahcup olmak istemeyenler, çareyi Çin ile Dubai'de üretilip, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve gerçeğinden zor ayırt edilen taklit altınlarda buluyor. Kentin simgesi olan Balıklıgöl çevresindeki tarihi çarşılardaki esnafın tezgahlarında satılan, 10- 300 liradan satılan çeşitli boyutlardaki imitasyon takılar büyük ilgi görüyor.

Balıklıgöl esnafından Ramiz Mızarlıklı, yükselen altın fiyatları nedeniyle dar gelirli çiftler ve ailelerinin sıkıntıya girince, düğünde davetlilere mahcup olmamak için gerçeğinden ayrıt edilemeyen imitasyon altınlara yöneldiğini söyledi. Mızarlıklı, "Altın alacak gücü olmayanlar, karşılıklı anlaşarak, imitasyon altın alıyorlar. Bölgede sıkça kullanılan 'Frenk bağı' isimli takının gerçeği 16 bin lira ama bizde onunla aynı ağırlıkta ve ebatta olan takı 300 liraya satılıyor. Bu takılar, genellikle düğünlerde gösteriş için alınıyor. Düğüne giden davetlilerden tutundan gelin ve damatta etrafa mahcup olmamak için çakma altınlardan alıyor" dedi.

Balıklıgöl'deki tezgahlarda satılan sahte altınlara yerli- yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiğini dile getiren bölge esnafı, imitasyon takılar sayesinde düğünlerde artık kimsenin çevresine karşı mahcubiyet yaşamadığını belirtti.

Görüntü Dökümü

------------------------:

- İmitasyon altın satan iş yerleri

- Sahte altın alamaya gelen vatandaşlar

- İşyerlerin sahipleriyle röportaj

- Tezgahlarda bulunan altın çeşitleri

- Genel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

488 MB ======================================================= 3)ÇEŞME'DE ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ AÇIKLAMASI İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Mikrop Hikmet' sahne adıyla bilinen şarkıcı ve şovmen Hikmet Durmuş'un öncülüğünde bir araya gelen bir grup, basın açıklamasıyla çocuk istismarına tepki gösterdi. İzmir'in sevilen şarıkcı ve şovmenlerinden, 'Mikrop Hikmet' adıyla bilinen Hikmet Durmuş tarafından kurulan 'Mikrop Hikmet ile Biz Bize Yeteriz Oluşumu' üyeleri, çocuk istismarına tepki göstermek için Çeşme'de bir araya geldi. Topluluk, 'Çocuk istismarına Dur' pankartı açtı. Bazı eylemciler yanlarında getirdikleri çeşitli bebekleri, pankartın önüne bıraktı. Oyuncak bebeklerin, çocuk yuvaları için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne verileceği de açıklandı.

Açıklamayı yapan Hikmet Durmuş, "Ellerimize siyah eldiven takarak, 'Çocuk İstismarına dur' diyoruz. Amacımız, sesimizi tüm evrene duyurmak. Son zamanlarda yaşadığımız kalp ağrılarına karşılık hiçbir şey yapamasak bile, hala umudu olan çocuklarımıza sahip çıkmak hedefimiz olsun istiyoruz. Çok yas tuttuk son yıllarda. Bir nebze de olsa hala geleceği olan çocuklarımıza ışık olmak lazım" diye konuştu. Açıklamasını sürdüren Hikmet Durmuş, "İzmirli sanatçılar olarak bugün buraya toplum olarak vicdanlarımızı derinden sarsan; kadın, çocuk ve hatta hayvanlara yönelik cinsel saldırılara karşı sessiz kalmamak ve ortak tepki oluşturmak adına toplanmış bulunmaktayız. Biliyoruz ki, cinsel istismar konusu insanlığın bir sorunu olarak her toplumda yaşanıyor. Ancak bu sorunu cesaretle konuşabilen, üzerine gidebilen toplumlar çözüm noktasında yol kat edebiliyor" dedi.

Topluluk daha sonra sessizce dağıldı.