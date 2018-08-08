DHA YURT BÜLTENİ 3

Ayvalık’ta Cennet Tepesi eteklerinde orman yangını BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Cennet Tepesi mevkinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında 5 dekar alan zarar gördü. Ayvalık'ın Cennet Tepesi mevkiinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ayvalık Belediyesi tarafından 20 yıl kadar önce çıkan bir yangında kül olan ormanlık alanda yeniden hayata geçirilen hatıra ormanının da aralarında bulunduğu bölgede çıkan yangına vatandaşların yanı sıra olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin 3 arasöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Cennet Tepesi'ne çıkan yolda seyir halindeki bir araçtan sönmemiş bir sigara izmaritinin atılması sonucunda çıktığı ileri sürülen yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangın mahallinde soğutma çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre 5 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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- Yangın söndürme çalışmaları Haber-Kamera: Tuncel YILMAZ/AYVALIK(Balıkesir), (DHA) 2 Dakika 37 Saniye, Boyutu: 134 MB. ============= Kanser hastalarına ücretsiz eşek sütü veriyor AYDIN'ın Söke ilçesinde hayırsever işadamı Gökhan Çavaş'ın çiftliğinde beslenen eşeklerin sütü, kanser hastalarına ücretsiz veriliyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde 50 dönüm arazi üzerine kurulan Çavaş Çiftliği'nde büyük ve küçükbaş hayvanların haricinde 11 eşek bulunuyor. Hayırsever işadamı Gökhan Çavaş, 8 aydır elde ettiği eşek sütünü, kanser hastalarına parasız dağıttırıyor. Çiftliğin tüm işleriyle uğraşan sorumlu Kenan Koca, takdir toplayan çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kanser hastası bir arkadaşları için Gökhan Çavaş'ın 1 eşek almasıyla uygulamaya başladıklarını belirten Koca, "Daha sonra eşek sayısını çoğalttık. Şu anda 11 eşekten 10'u gebe. Sadece 1'i süt veriyor. 1 eşekten günde 1 kilo süt ancak çıkıyor. Normalde eşek sütünün kilosu 80 ila 100 TL arasında değişiyor. Ama biz burada kanser hastası olan ve sütü talep eden arkadaşlara, hiçbir karşılık beklemeden veriyoruz. Diğer eşekler doğum yaptığı zaman, süt çoğalacak. Şu an 2 kanser hastasına eşek sütünü veriyoruz. Eşek sütünün kanser, astım ve bronşit hastalarına iyi geldiğini biliyoruz. Özellikle kanser hastaları eşek sütünü tercih ediyor" dedi.

SÜTÜ SAYESİNDE TEKRAR KIYMETLENDİ

Sütü sayesinde eşeklerin kıymete bindiğini de söyleyen Koca, "İnsanlar eşekleri geçmişte dağlardan odun getirmek ve zeytin taşımak için kullanıyordu. Artık her tarafa araçlar çıkıyor. Bu nedenle eşeğin insan gözünde bir kıymeti kalmadı. İnsanlarda onlara bakmakta zorlanınca, kimse eşek istemez oldu. İnsanlar eşeklerini satmaya başladılar. Bir eşek 50 TL bile etmezken, faydalarının ortaya çıkmasıyla, son dönemde eşeğin sütü ise 80-100 TL arasında satılır oldu. Şimdi doğurmuş bir eşek 1000 ila 1500 TL arasında para ediyor. Eşeğin sütü sayesinde değeri arttı. Eşek sütünün insanlara ve sağlığa faydası olmasaydı, soyları tükenip yok olabilirlerdi" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eşeklerin bakımından, sağılması ve sütünden görüntü

- Çiftlikten görüntü

- Çiftlik yetkilisi Kenan Koca ile röp. Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ================ Burdur'da uyuşturucu operasyonu BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çeltikçi ilçesi Bağsaray köyünde 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapıldığı yönünde alınan istihbarat neticesinde üç ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Takip sonunda şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Yeterince delil toplanmasından sonra yapılan operasyonda, H.C., M.D. ve Z.G . gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentileri, bağ ve bahçeleri ile ekim yapılan arazilerinde yapılan aramalarda 200 kök kenevir bitkisi, 300 gram kubar esrar, 3 dinamit lokumu, 2 elektrikli fünye, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 6 mermi, 1 hassas terazi ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüphelilerden Z.G ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.C. ve M.D. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.. Jandarma olayla ilgili firari M.O.C.'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma köpekle evlerde arama yaparken (jandarma cep tel ögrüntüsü)

Haber: Mesut MADAN- Kamera: BURDUR,(DHA) ========== Kaçak elektrik kullanıp kendilerini ihbar eden mahalleliye abonelik yolu açıldı İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde yaşayan, elektrik bağlatmak için yaptıkları başvuruların kabul edilmemesi üzerine kaçak enerji kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar eden vatandaşlar, sonunda amaçlarına ulaştı. İmar barışı düzenlemesinin ardından mahalle sakinleri, yıllardır bekledikleri elektriğe kavuştu. Bornova'nın doğal güzellikleriyle dikkat çeken mahallelerinden Eğridere'de, köyden mahalle statüsüne geçilmesinden sonra nüfusta da artış yaşandı. Boş yerlere evler yapıldı. Bu evlere, numarataj, su ve kanalizasyon hizmeti de verildi. Mahalle sakinlerinin elektrik talepleri ise geri çevrildi. KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAYA BAŞLADILAR Yaptıkları tüm girişimlere rağmen sonuç alamayan mahalle sakinleri ise ya kaçak elektrik kullanmaya başladı ya da komşularının hatlarından kendi evlerine yasal olmayan yöntemle hat çekti. Bu sürecin ardından mahalle sakinleri bu kez ilginç bir eyleme imza attı. Ev sahipleri, kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar etti. Elektrik dağıtım firması ile jandarma ekipleri de köye gelip kaçak elektrik kullanan evleri tek tek tespit etti, ceza yazdı.

ARTIK ELEKTRİKLERİ GELDİ Yaşanan bu durumdan kısa bir süre sonra yapılan imar barışı düzenlemesiyle, Türkiye'deki birçok kişi gibi, Eğridereliler de büyük sevinç yaşadı. Bu düzenlemeyle birlikte Eğridere Mahallesi'ndeki vatandaşlar hemen yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunarak, işlemlerini yaptırdı. Yasal işlemlerin tamamlanmasıyla da mahalle sakinlerine elektrikleri, belli bir program dahilinde bağlanmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Ayşe Toptaş, "Yıllarca elektrik bağlanması için mücadele ettik. Her seferinde tapumuz olmadığı için bunu yapamadık. Sonunda imar başarıyla bizler de tapularımıza kavuştuk. Ardından da elektriklerimiz bağlandı. Bunun öncesinde kaçak elektrik kullandığımız için binlerce TL'lik cezalar ödedik, artık yeni hayatımıza başladık" dedi. Evindeki elektriği kullanmaya başlayan mahalle sakinlerinden Muhammet Ali Bayrak ise "Üç yıldır elektriksiz yaşıyorduk, kaçak kullandığımız zamanlar da oldu. Ama artık bu günler geride kaldı. Elektriğe kavuştuk. Tüm elektrikli eşyaları rahatlıkla kullanmaya başladık, hayatımız kolaylaştı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Vatandaşlarla röportaj - Kaçak mahallenin görüntüsü - Elektrik bağlanan evlerden görüntü. Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA) ============= Bahçeye düşen otomobilin sürücüsü kaçtı KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 4 metreden apartman bahçesine düştü. Yan yatan otomobilden çıkan sürücü kayıplara karıştı.

Kaza, dün gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi 1006 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 EB 5651 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 4 metreden Emişyekin Apartmanı'nın bahçesine düştü. Gürültüyü duyup dışarıya çıkan apartman sakinleri, yardım etmek için bahçeye koştu. Ancak, yan yatan otomobilden çıkan sürücünün olay yerinden ayrıldığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, hasar gören otomobilde inceleme yaptı. Otomobilin sürücüsü belirlenmeye çalışılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bahçeye düşen otomobil

-Polisin incelemeleri ve vatandaşlar

Süre:(01.05) Boyutu:(146 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) =============== Frig Vadisi 'Anadolu Açık Hava Müzesi' oluyor CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı kapsamında açıkladığı 'Anadolu Açık Hava Müzesi Frigya' vizyon projesi çalışmaları Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, himayesinde başladı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Koruma ve İzleme Daire Başkanı Dr. Ali Özkır'ın oluşturduğu heyet, projenin ilk etapta hayata geçeceği İscehisar ilçesi Seydiler Beldesi'nde incelemelerde bulundu. Kırkin Mağarası ve Peribacalarında inceleme yapan Vali Tutulmaz, Frig Vadisi'nin kentin önemli değerleri arasında olduğunu söyledi. DÜNYADA GEÇİCİ KÜLTÜR MİRASIDIR FRİG VADİLERİ

Frigya Vadisi'nin Anadolu Açık Hava Müzesi haline getirileceğini kaydeden Vali Tutulmaz, "Seydiler beldesinden başlayan, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın bir bölümünü kaplayan geniş bir vadi. Projeyle kültürel, doğal ve tarihi zenginliğimizi insanımıza sunmuş olacağız" dedi.

70'DEN FAZLA SİT ALANI VAR

Vali Mustafa Tutulmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bölgede master planı yaptırdığını, çerçevede 70 civarında doğal ve tarihi sit tespit edildiğini aktardı. Vali Mustafa Tutulmaz, proje kapsamında Seydiler bölümünde Frig desenlerini ortaya çıkaracak bir ışıklandırma yapılacağını, yürüyüş yolları yapılacağını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Tutulmaz'ın çalışma alanında karşılaışı

- Yetkililerin proje üzerinde bilgiler verirken

- Vali Tutulmaz hazırlanan projeleri incelerken

- Frig vadisinden detay

- Vali frig vadisini dolaşırken

- Vali mağaraları incelerken

- Röp: Vali Tutulmaz 608.46 MB ///05.29

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) =========== Bursa'da çıkan yangında market küle döndü Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) - BURSA'DA bir markette çıkan yangın, işyerini kullanılamaz hale getirdi. İşyerinde bulunan Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ise dikkat çekti.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı mahallesinde Vahdettin Şengel'e ait olduğu öğrenilen bir markette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Markette bulunan kozmetik malzemeleri ve parfümlerin etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek tüm işyerini sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tedbir amaçlı binada bulunan doğalgaz ve elektrik tesisatı kapatılırken, yangın 15 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

Yangın çıktığında market kapalı olduğundan can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak işyeri ve malzemeler yangının etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Yangında işyerinde bulunan Kur'an-ı Kerim'in'in sadece dış kaplamasının yanıp da içinin zarar görmemesi dikkat çekti. İşyerinin üst katındaki ikamette de maddi hasar meydana gelirken, polis yangının çıkış noktası ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanmayan Kur'an-ı Kerim'den görüntüler

-Soğutma çalışmaları

-İşyeri sahibi ile röportaj

-Ekiplerden genel detaylar

-Doğalgazın kesilmesi 2 dakika 32 saniye =============== Hem ambulans kullanıyor, hem de hastalara müdahale ediyorlar KOCAELİ İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli İsmihan Alpaslan ve Nazlı Türkan Efe, Kocaeli sokaklarında hem ambulans kullanıp hem de hastalara müdahalede bulunarak hayat kurtarıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin ardından ambulanslarda paramedik ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapanların da ambulans kullanmasına olanak tanındı. Bunun üzerine gerekli eğitimlerden geçen paramedik İsmihan Alparslan ve acil tıp teknisyeni Nazlı Türkan Efe, gerekli eğitimleri aldıktan sonra görevli oldukları ambulanslarda sürücülük de yapmaya başladı. Trafikte ambulans ile ilerlerken kadın olmaları sebebiyle sürücülerin kendilerine dikkatle baktığını, vakalara müdahaleye gittiklerinde ise hasta yakınlarının şaşırdığını söyleyen Alpaslan ve Efe, ambulans şoförlerinin erkek olmasına alışkın olan hasta yakınlarının kendilerine çoğu zaman 'ağabey' diye seslendiklerini söyledi.

Geçirdiği bir ambulans kazasının ardından ambulans sürüş eğitmeni olmaya karar verdiğini söyleyen paramedik İsmihan Alpaslan, "Açık söylemek gerekirse 112'de şoför olmak benim için çok zor değil. Bu sevmekle alakalı bir durum. Vakalarda olay yerine gittiğimizde öncelikle ekip arkadaşlarımız olay yerine varıyor. Biz arkalarından takviye olarak devam ediyoruz. Ambulansı güvenli bir yere park edip hastaya müdahale için gidiyoruz. Daha sonra hastayı ambulansa beraber alarak hastaneye naklediyoruz. Çevrede bizi gören insanlar şaşırıyorlar. Bazı hasta yakınları hem şaşkınlık yaşıyor, hem de güvensizlik duyuyor. Onun dışında bir sorun yaşamıyoruz. 15 yıldır bu işin içerisindeyim. İlk başladığım süreç içerisinde zaten görev ve yetkilerimiz içinde olduğu için zorunlu olarak başladım. Ambulans kazası geçirdikten sonra da Ambulans sürüş teknikleri eğitmeni olmaya karar verdim. O günden beri bu işi yapıyorum" dedi. Vakaya gittiklerinde kendisini ambulansın direksiyonunda gören hasta yakınlarının şaşırdığını söyleyen Nazlı Türkan Efe, "Olay yerine gittiğimiz zaman vakaya ekibimizle beraber müdahale ediyoruz. Ekibimiz 3 kişiden oluşuyor. Ambulans sürücüsünün de sağlık personelinden oluşması büyük bir avantaj bence. Ben 10 seneye yakın bir süre arka kabinde acil tıp teknisyeni olarak çalıştım. Sonrasında sürücü olmaya karar verdim. İşin içinde olmak çok büyük bir etken benim için. Trafikte insanların yol vermemesi bizi çok zorluyor ne yazık ki. Siren sesine biraz duyarsız kalıyorlar. Onun dışında bir sorun yaşamadık bu zamana kadar. Ama ilk görüşte insanlar biraz şaşırıyorlar. Önce bir tepki alıyoruz. Vakaya gittiğimiz zaman ön kabini görmüyorlar ilk bakışta. Benim başıma bir kaç defa geldi. 'Ağabey ağabey' diyorlar sonra beni görünce, 'Aaa bayanmış' diyorlar" şeklinde konuştu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ise, "Bizim sağlık sektöründe kadın-erkek ayrımı yok. Her meslekte her cinsiyetten arkadaşımız var. Tabii 112 de bir ekip çalışması olduğu için acil tıp teknisyeni ve paramedik arkadaşlarımız yasal yetkileri çerçevesinde zaman zaman şoförlük yapabiliyorlar. Bazı ekipler de ise sürekli olarak kadın şoförlerimiz var. Onlar da bu görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kadın sürücülerin ambulans kullanmaları

-Araç içerisinden görüntüler

-Araç dışından görüntüler

-112 istasyonundan vakaya çıkış

-Ambulansın hastane önüne gelmesi

-Kadın ambulans sürücüleri ile röp.

-Kocaeli İl Sağlık Müdürü ile röp.

-Detay HABER: Dinçer AKBİR/KAMERA: Alişan KOYUNCU, İZMİT(Kocaeli),(DHA) ============ Eskişehir'de yumurta sergisi Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde, 33 ülkeden getirilen 105 tavuk ırkı yumurtaları sergileniyor.

Eskişehirli yumurta şirketi sahibi Mehmet Çalıklı'nın Tepebaşı Belediyesi'nin sponsorluğunda bir alışveriş merkezinde açtığı yumurta sergisi büyük ilgi görüyor. 33 ülkeden toplam 105 tavuk ırkı yumurtalarının yer aldığı sergide ayrıca yılan, kaplumbağa ve köpek balığı yumurtaları da sergileniyor. Mehmet Çalıklı sergi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Tepebaşı Belediyesi'nin katkılarıyla bu sergiyi gerçekleştirdik. 33 ülkenin 105 çeşit ırkından yumurta sergiliyoruz. Ayrıca yılan, köpek balığı ve kaplumbağa yumurtaları da bulunuyor. Sergi vatandaşların çok ilgisini çekiyor. Yumurta deyip geçiyoruz ama birçok yumurta çeşidi var. Her ırkın protein değerleri ve içerikleri farklı. Renkli yumurtalarımız da var. Irk olarak küçük yumurtlayan tavukların yumurtaları var. Sergimiz 12 Ağustos'a kadar açık kalacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sergilenen yumurtalar

-Sergilenen yumurtalara bakanlar

-Mehmet Çalıklı'nın konuşması Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA ================ Çocuklar Vadofone Akıllı Köy'de tarımı öğrendi AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki 80 dönüm arazi üzerine 3 yıl önce GSM firması Vadofone sponsorluğunda ve bir şirketin önderliğinde kurulan akıllı köy, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) bünyesinde eğitim gören 16 çocuğu ağırladı. Çeşitli illerden gelen çocuklar, salça ve peynir yapımını öğrendi; adaçayı topladı. Çocuklar akıllı köyde bir hafta boyunca doğayla iç içe yaşadı. Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları, Vadofone Akıllı Köy'de bir haftalık kampta ağırlandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü misafirhanesinde kalan öğrenciler, gündüzleri akıllı köyde öğretmenleri ve ziraat mühendisleri eşliğinde tarımı uygulamalı öğrendi. Sırasıyla Kasaplar Köyü'ndeki evlere de giden çocuklar, burada yaşayan ailelerden salça, peynir gibi ürünlerin yapılışını öğrendi. Ayrıca adaçayı hasadına katıldı. Geçen perşembe günü Aydın'a gelen çocuklar, bugün kentten ayrılarak ailelerinin yanına dönmek üzere yola çıktı.

GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİLER Organizasyonu gerçekleştiren şirketin Genel Müdürü Coşkun Yıldırım, "Çocukları doğayla ve Ege Bölgesi'yle tanıştırmak, tarım bilincini geliştirmek anlamında işbirliği yaptık. Çocuklarla ilk kez; konaklamalı bir çalışmamız oldu. Bir haftalık bir programdı. Bu programın içinde sadece tarımsal eğitimler yok. Su bilinciyle ilgili eğitimler verdik. Tarım ve doğayla ilgili eğitimleri verdik. Çocuklar denize gitti ve çok güzel bir kamp geçirdik. İnşallah bundan sonra yeni grupları da bekliyoruz. Çocuklar ortamı görünce, ayrılmak istemiyorlar. Hatta 'anne ve babalarımız da gelsin' diyorlar. Bu bizim için çok sevindiricidir" dedi. "ÇOCUKLAR İÇİN GÜZEL BİR TATİL OLDU" TÜRÇEV Eğitmeni Nuray Ertürk ise, "Bu vesileyle çocuklar, sorumluluklarını bilerek hayatı da yavaş yavaş öğreniyorlar. Şu an burada bulunan 16 öğrencimiz İstanbul, Ankara, Sinop'un Boyabat ve Samsun'un Vezirköprü ilçelerinden geldi. Amacımız diğer illerdeki çocukların birbirleriyle kaynaşması. Kişisel gelişimlerinin artması ve uygulamalı olarak yaptıklarıyla becerilerinin artması sağlanıyor" dedi.