DHA YURT BÜLTENİ-3

1)SELDEN KURTULAN FINDIK İŞÇİLERİ, O ANLARI ANLATTI ORDU'nun Fatsa ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaldıkları çadırları sel sularına kapılmasıyla barınaklarını kaybeden ve jandarma ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan mevsimlik tarım işçileri, yaşadıkları panik ve korku dolu anlattı. İşçiler, aniden gelen selle herkesin büyük bir panik yaşayarak kaçmaya çalıştığını söyledi. İlçeye bağlı Evkaf Mahallesi'nde kurulan kampta yaşayan 600'e yakın tarım işçisi, ilçede yaşanan afette Erikçe Deresi'nin taşması sonucu çadırları sele kapıldı. Sel sularının bastırmasıyla büyük korku ve panik yaşayan işçiler. kamp alanını terk ederek yüksek yerlere çıkıp, yardımın gelmesini bekledi. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Barınaklarını kaybeden ve jandarma ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan mevsimlik tarım işçileri Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Spor Salonu'na yerleştirildi. Geceyi burada geçiren tarım işçilerine Kızılay tarafında da sıcak yemek ve battaniye yardımında bulunuldu.

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Adıyaman'dan fındık toplamak için ilçeye gelen Faik Gözek, aniden gelen selle herkesin büyük bir panik yaşayarak kaçmaya çalıştığını söyledi. Gözek, "Sabah saatleri şiddetli yağış başladı. Fındık hasadını bırakıp kamp alanına geldik. Güvenlikçi arkadaşlar sel uyarsı yaptı. Aniden dere taştı ne olduğunu anlamadık. Taşan dere suları kamp alanında kadar ulaştı. Büyük bir panik yaşadık. Panikle herkes kaçmaya başladı. Herkes çadır kampını bırakarak çoluk çocuğunu alarak yüksek yerlere kaçtık" dedi.

'EN YÜKSEK TEPEYE ÇIKMAYA ÇALIŞTIK'

Ankara'dan gelen Deniz Ozanoğlu, selde taşan dere sularının çadırlara dolduğunu anlatarak, "Çadırdaydık yağmur bir anda ve şiddetli başladı. Dere taşarak çadırlarımıza doğru geldi. Çadırları sel götürdü. Kendi telaşımıza düştük. Elimize ne alabildiysek çoluk çocuk kaçtık. En yüksek tepeye çıkmaya çalıştık. Her şeyimiz orada kaldı" diye konuştu.

'HER ŞEYİMİZ GİTTİ'

Gülizar Topal da, afetin gece yaşanması halinde herkesin öleceğine işaret etti, selin gündüz yaşanmasıyla hayatta kaldıklarına şükrettiklerini ifade etti. Topal, "Sel suları üzerimize gelince çok korkmaya başladık. Kamp alanımız dere kenarı ve çok tehlikeli bir yerdeydi. Bu olay gece biz çadırlardayken olsaydı. Herkes sele kapılırdı, orada kimse hayatta kalmazdı, hepimiz ölürdük. Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı" ifadesinde bulundu.

'HER YIL AYNI TEHLİKEYİ YAŞIYORUZ'

Kamplarının bulunduğu alanda güvende olmadıklarını öne süren işçi Nihat Tok ise,şunları söyledi:

"Gece bizi spor salonuna yerleştirdiler. Çok rezillik çektik. Bu kamp alanının yeri çok tehlikeliydi, burada olmamalıydı. Bize daha güvenli yer ayarlanması gerekliydi. Irmak kenarında güvende değiliz. Kamp alanında can güvenliğimiz yok, her yıl aynı tehlikeyi yaşıyoruz."

KURTARDIĞI KEDİLERİNİ BESLİYOR

Fındık işçisi Yusuf Avcı ise, sel sularından kurtardığı 3 kedisini çadırlarının yıkılmasıyla artık otomobilinde beslemeye başladı. Avcı, "Bir anda sel geldi. Kendimizi zor kurtardık. Kaçarken kedilerimizi de yanımıza aldık. Mamum-İbiş-Maviş adlı kedilerimi de selde kurtarmış olduk. Onları aracımda besliyorum" dedi.

Detaylar (Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Nedim KOVAN-İnan KALYONCU/FATSA(Ordu),(DHA) - =========================================================== 2)OTO YIKAMAYA KADIN ELİ DEĞDİ MERSİN'de ANKA Üreten Kadınlar Derneği'nce kısa bir süre önce açılan 'Mor Süpürge Oto Yıkama'da sadece kadınlar çalışıyor. Araçları büyük bir titizlikle temizleyen kadınlar, çevredekilerden de olumlu tepkiler alıyor. Kadınların her alanda var olacağını kanıtlamak adına çalışmalar gerçekleştiren ANKA Üreten Kadın Derneği, merkez Yenişehir ilçesi Batıkent mahallesi 2641 sokaktaki bir oto yıkama dükkanını satın aldı. Burada sadece kadınların çalıştığı bir kuruluş oluşturan dernek, dezavantajlı 5 kadına istihdam sağladı. Araçları en ince ayrıntısına kadar temizleyen kadınların bu girişimi de hem mahalle halkından hem de sürücülerden olumlu tepkiler aldı. Tepeden tırnağa her noktasında kadına ait izler taşıyan iş yerindeki ağaçların gövdeleri, ışıklandırmalar ve birçok nesne, çeşitli el işi örnekleri ile süslenmiş durumda.

HER SAFHASINDA KADINLAR VAR

Mor Süpürge'nin yolculuğunu anlatan dernek başkanı Devrim Özcan, dernek olarak toplumsal rolleri değiştirmek istediklerini söyledi. Kadınlara biçilen bir takım mesleklerin dışına çıkmayı amaçladıklarını belirten Özcan, "Kadınlara kaynakçılık ve klima tesisatçılığı eğitimi verdik, su tesisatçılığı eğitimi verdik. Farklı şeyler yapmak istedik. Sonra aklımıza oto yıkamacılığı geldi. O da tamamen erkeklerin egemen olduğu bir sektör. 'Neden olmasın?' dedik. İşleyen bir yerdi burası. biz alıp burada farklı birşey yaptık. Her aşamasında kadınların emeği var. İsmini bir kadın buldu, logosunu başka bir kadın tasarladı, bahçedeki çiçekleri başka bir kadın ekti, örgüleri başka kadınlar ördü. Buradaki herşey tamamen kadınların emeği ve kadınlar çalışıyor, kadınlar işletiyor, kadınlar kazanıyor" dedi.

TALEP ÇOK, ŞUBELER GELİYOR

Mor renginin kadını, süpürgenin de aykırı kadınları temsil ettiğini dile getiren Özcan, "Müşteriler çok eğleniyor, çok da memnunlar. İnanılmaz pozitif tepkiler aldık. Herkes, özellikle de kadın sürücüler, 'İyi ki böyle birşey yaptınız. Bizim için çok güzel oldu' dediler. Çünkü kadınların arabalarını yıkatmak istedikleri yerler sanayi tipi yerler, güvenli gelmiyor onlara. Burası son derece güvenli. Çok güzel bir ortam oldu. İnanılmaz güzel eleştiriler aldık. Derneğin çıkış noktası kadınlara istihdam alanı oluşturmak. Mesleki eğitimlerden çok, kadınların çalışmaya başlaması yönünde ilerliyoruz. Bir sürü eğitim veren kurum var fakat insanlar sertifikalarını alıp gittiklerinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz sadece balık tutmayı değil, o balığı satmayı da öğretiyoruz. Burada da aynı şekilde kadınr istihdam ettik. Çalışanlarımızın çoğu dezavantajlı dediğimiz, ekonomik ve sosyal anlamda kendilerini ifade edememiş kadınlar. Onlara destek olmaya çalışıyoruz Mor Süpürge şubeler açacak. Hatta başka illerden de talepler var" şeklinde konuştu.

KADINLAR HER SEKTÖRDE OLMALI

Kadınların her sektörde olması gerektiğini vurgulayan işyeri çalışanlarından Burçin Çayırlı ise yaptığı işten keyif aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada çalıştığım için çok mutluyum. Zaten severek yaptığım bir işti. Sadece bu işi erkekler yapmıyordu. Daha önce de oto yıkamada çalışıyordum. Araba işi erkeklerin yaptığı bir iş değil. Kadınların da bu işi yapabileceklerini göstermek adına buradayız. Severek ve isteyerek çalışıyorum. Tüm işlemleri kısa sürede yapıyoruz. Erkeklerden daha iyi yapıyoruz. Önyargılı olmamak gerekiyor, 'Kadın bu işi yapamaz' diye birşey yok. Kadınlar her işin en iyi şekilde üstesinden gelebiliyor. Bu işe ilk başladığımda, bu işin erkekler tarafından yapılabileceğini söylemişlerdi. Fakat yapılmayacak birşey değil. Her kadının her sektörde olması gerekiyor."

- Burçin Çayırlı ile röportaj SÜRE: 04'32" BOYUT: 539 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA) ================================================= 3)SİVEREK'TE 180 BİN METREKARELİK YENİ HAYVAN PAZARI ŞANLIURFA’nın Siverek Belediyesi tarafından yeni hayvan pazarı yapımına başlandı.

Türkiye'nin canlı hayvan ihtiyacını büyük oranda karşılayan Siverek Hayvan Pazarı'nın kent merkezinde kalarak çevre kirliliğinin yanı sıra trafikte aksamalara neden olması sebebiyle ilçe dışında Siverek - Çermik karayolu yakınlarında 180 bin metrekarelik alanda çalışmalarına başlanan Yeni Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulunan Başkan Resul Yılmaz, "Türkiye'nin sayılı hayvan pazarlarından birisi şehrimizde buluyor, canlı hayvan pazarımız haftanın hemen hemen her günü açık. Dolayısıyla buradan doğudan batıdan her taraftan hayvan gelir, özellikle canlı hayvan pazarımızda bunlar tüccarlarımız tarafından hayvan satıcıları ve alıcıları bir araya getirilmek suretiyle alışverişler yapılır. Yani hayvancılık Siverek'imiz açısından önemli bir sektör, bizde bu bilinçten hareket ederekten dedik ki artık eski canlı hayvan pazarımız Fırat mahallemizin tam ortasında kalmış, göbeğinde kalmış, şehir merkezinde kalmış. Bu da başta o mahallede yaşayan insanlarımız olmak üzere Siverek'imizin tamamına rahatsızlık veriyordu. Bunu düşünerekten yanımızda da meclis üyesi arkadaşlarımızın bir kısmı var, konuyu meclisimizde tartıştık ve bir an önce canlı hayvan pazarının şehir merkezinin dışına çıkartılması ile ilgili kararlarımızı aldık, çalışmalarımızı başlattık" dedi.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 743 MB ================================================== 4)HAFTADA 150 BİN LİRA KAZANAN BAHİS ÇETESİ, MUHTARA BİLE BAYİLİK VERMİŞ ADANA ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynatarak haftalık 150 bin lira kazanan ve hesaplarında toplam 2 milyon lira bulunan çetenin muhtara bile bayilik verdiği ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde internet üzerinden kurdukları sitelerde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, liderliğini bir öğretmenin yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Beden eğitimi öğretmeni olan çete lideri Mahmut D.'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerinden kurduğu bahis sitesinden oyun oynattığı, kendisine yardım eden kişileri de bayilik adı altında sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Ayrıca kamu kuruluşunda görev yapan Mahmut D.'nin okulda olduğu zamanlarda ise internet sitesini eşi Buket D.'nin yönetiğini ortaya çıktı. Ekipler, yaptıkları çalışmada Buket D.'nin eşinin derste olduğu sırada, sisteme girerek bahis oynatmak isteyenlere onay verdiği, kazananların ise hesaplarına para aktartıdığı saptandı. Çetenin bu yolla haftada 150 bin lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

HESAPLARINDAN 2 MİLYON LİRA ÇIKTI

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan Süper Kupa maçında, süpriz olarak gösterilen Akhisarspor'un kupayı almasıyla çetenin yüklü miktarda para kazanan kişilere parasını ödemediği, bu kişilerin de polise başvurduğu belirtildi. Gelen şikayetlerin ardından 5 aylık teknik ve fiziki olarak takip edilen çeteye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sisteme dahil olan 1'i kadın, 28 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Mahmut D.'nin evinde yapılan aramada 35 bin lira, diğer şüphelilerin evinde de 5 bin lira ele geçirildi. Polis, gözaltındaki kişilerin hesaplarında ayrıca toplamda 2 milyon lira olduğunu tespit etti. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MUHTAR BİLE SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından uzman polisler, internet üzerinden oynatılan bahis sistemini de mercek altına aldı. ABD veri tabanı üzerinden oynatılan sistemde çetenin, vatandaşlara yüksek oranlarda, 'tek maç', 'maç devam ederken' gibi çeşitli katagorilerde, oyun oynattığı belirlendi. Daha fazla gelir elde etmek isteyen çete lideri Mahmut D.'nin, yakın arkadaşlarına da bahis oynattığı ve yasa dışı bayilik verdiği saptandı. Mahmut D,'nin, 10 bin lira karşlığında verilen bayilik sistemine Kadirli'nin Hacıhaliloğlu Mahallesi'nin muhtarı Semih D.'yi de dahil ettiği ortaya çıktı. Muhtarın çok az sayıda kişinin yaşadığı mahallede bayilik alarak yasa dışı bahis oynattığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Semih D.'nin ise bilgisayar ve cep telefonuna el kondu. Ayrıca ekipler, buradan oyun oynayan kişilerede idari para cezası kesti.

1'i kadın 28 kişinin sorgusu sürüyor.

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU- İZMİT(Kocaeli),(DHA) - 6)ANIZ YANGINI KORKUTTU ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

- Genel ve detay görüntüler. Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - =============================================== 7)MANAVGAT'TA ENGELLİLERE ÖZEL PLAJ

MANAVGAT Belediyesi tarafından Evrenseki Mahallesi'ndeki halk plajı, engellilerin denize girebileceği şekilde yeniden düzenlenerek

'Özgür Plaj' adıyla hizmete açıldı. anavgat Belediyesi engelli vatandaşların rahatlıkla denize girip, plaj hizmetlerinden faydalanması için Evrenseki Mahallesi'ndeki halk plajını yeniden düzenledi. Engelli vatandaşlar için engelli rampası, yüzen şezlonglar, tekerlekli sandalyeler, soyunma kabinleri ve duşlar yapılan plajın 'Özgür Plaj' adıyla hizmete açıldı.

KUTLAMA YAPTILAR

Özgür Plaj'ın hizmete başlaması nedeniyle engelli vatandaşlar Evrenseki Halk Plajı'nda buluşarak kutlama yaptı. Kutlamaya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı. Engelli vatandaşlar, hiç sorun yaşamadan denize girmenin keyfini yaşadı. Başkan Sözen, bazı engelli vatandaşlara denize girmelerinde yardımcı oldu. Kendilerine ait bölümde rahatlıkla denize girip serinleyen engelli vatandaşlar, Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

Özel bireylerden Süleyman Demir, Manavgat Belediyesi yetkililerine böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür etti. Engelli Deniz Yılmaz da Gaziantep'ten bir sene önce Manavgat'a geldiğini belirterek, ilçe içerisinde çok rahat olduğunu anlattı. Deniz Yılmaz, "Denizi olan illerde engellilerin denize girememesi çok acı bir durum. Biz artık bu imkandan da yaralanabileceğiz. Platform çok rahat, ben bu kadar rahat olabileceğini beklemiyordum. Bunun için çok mutluyum" dedi.

'ENGELLERİ TEK TEK KALDIRIYORUZ'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise yaptığı açıklamada, "Kentimizde şu an hali hazırda bin 700 kayıtlı engelli vatandaşımız var. Ortopedik ve yürüme engelli vatandaşlarımızın fizik tedavilerinde, sırt ve bel kaslarının gelişiminde yüzmenin önemini biliyoruz. Bu konudaki eksikliğimizi gidererek, engelli vatandaşlarımızın yaz aylarında denize daha rahat ulaşmalarını sağlamak ve sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla engelli rampası hazırladık. Ayrıca Özgür Plaj'a yüzen şezlonglar, tekerlekli sandalyeler, soyunma kabinleri, duşlar da yerleştirdik. Özgür Plajı'mızın benzerini Boğaz ve Sorgun halk plajlarına da yapacağız" dedi.