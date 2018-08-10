DHA YURT BÜLTENİ 3

Kore gazisi toprağa verildi AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, akciğer kanseri tedavisi gören Kore gazisi 86 yaşındaki Mustafa Özbayram, yaşamını yitirdi. Özbayram, düzenlenen törenle toprağa verildi. Nazilli'de yaşayan, akciğer kanseri tedavisi gören evli ve iki çocuk babası Kore gazisi Mustafa Özbayram, geçen çarşamba akşamı yaşamını yitirdi. Özbayram için Koca Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Dün (perşembe) öğlende kılınan namazın ardından Mustafa Özbayram'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarına alınıp, cenaze aracına taşındı. Eğriboyun Mezarlığı'na getirilen cenaze, buradaki Gaziler Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakam Vekili Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, merhumun iki oğlu ile yakınlarının da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup katıldı. GÖRÜNTÜ DRÖKÜMÜ:

- Askerlerin omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutun mezarlığı getirilişi

- Mustafa Özbayram'in fotoğrafı

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ========= Moryakup Kilisesi ile tarihi Cami'nin UNESCO'un asıl listesine alınması talebi MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bulunan ve 4 yıl önce UNESCO dünya mirası geçici listesi'ne alınan Roma döneminde kurulan dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Moryakup Kilisesi ile hemen bitişiğindeki 12'inci yüzyılda yapılan Zeynel Abidin Camii'nin asıl listeye alınması isteniyor. Moryakup Kilisesi'nde görevli Daniyel Çepe, asıl listeye girebilmek için caminin ardından kilisenin de restorasyonunun yapılması gerektiğini belirterek, "2014 yılında, hem Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin camisi UNESCO'nın dünya mirası geçici listesine alınmış. Tabi restorasyon yapılırsa birinci derecede listeye alınacak. Bizde restorasyonunu bekliyoruz" dedi. Nusaybin Belediyesi, tarihi kilise ve caminin bulunduğu alanı yaptığı düzenlemeyle Kültür ve İnanç Sokağı'na dönüştürdü. Nusaybin ilçesinde bulunan ve 4 yıl önce UNESCO Dünya mirası geçici listesine alınan tarihi Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesinin bir an önce asıl listeye alınması istenildi. Moryakup kilisesi görevlisi Süryani Daniyel Çepe, kilisenin Milattan sonra 300 yılarında Roma döneminde kurulduğunu ve aynı zamanda dünyanın ilk Üniversitesi olduğunu belirtirek, "Zamanında burası yatılı imiş, 800 ve 1000 öğrenci varmış. Burda Süryanice dilince Teoloji, Felsefe, Mantık, Edebiyat, Geometri, Astronomi, Tıp ve Hukuk dersleri verilmiş. 2014 yılında hem Moryakup kilisesi ve Zeynel Abidin camisi UNESCO'nın dünya mirası geçici listesine alınmış. Tabi restorasyon yapılırsa birinci derecede listeye alınacak. Bizde restorasyonunu bekliyoruz. Çabuk yapsınlar ki UNESCO'ya girsin. Zeynel Abidin Camisi ve Moryakup kilisesi arasında kültür inanç parkı yapılmış "dedi.

UNESCO'nun dünya mirası asıl listesine alınması istenen Zeynel Abidin cami ve Moryakup kilisesinin bulunduğu bölgede Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal'ın talimatıyla Belediye tarafından çalışma yapıldı. Hazırlanan, "Nusaybin Kültür - İnanç Parkı" projesi kapsamında 110 metre betonarme ihate duvarı, 3 bin 300 metrekare doğal küçük bazalt taşı ile yol kaplaması yapıldı. Proje kapsamında toplam uzunluğu yaklaşık 500 metre olan Zeynel Abidin sokağında kaldırım döşemesi, bordür döşemesi, ihate duvar kaplaması, sokağa bakan bütün evlerin dış cephe kaplaması yapıldi. Belediye, sokağı trafiğe kapatmayı hedeflerken, Kilise ve tarihi caminin bulunduğu ve 'Kültür ve İnanç Sokağı'na çevrilen bölgeye yerli ve yabancı turİstlerin büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

-Moryakup Kilisesi'nin dış ve iç kısmından görüntü

-Moryakup'un lehit mezarı

-Zeynel Abidin Camii'nin dış ve iç mekanından görüntü

-Zeynel Abidin Türbesi ve ailesinin türbesinden görüntü

-Zeynel Abidin ve Moryakup kilisesinin dış mekanlarından görüntü

-Röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) ============ 3 çocuğu doktor, 1'i öğretmen, 1'i hemşire olan anne, okuma yazma kursuna katıldı MARDİN'in Derik ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamındaki kursa katılan 58 yaşındaki 5 çocuk annesi Keziban Koyun, okuma ve yazma bilmemesine rağmen çocuklarından 3'ü doktor, biri öğretmen, biri de hemşire oldu. Okula gitmediği için pişmanlık duyduğunu belirten Keziban Koyun, "Doktora gittiğim zaman tabelaları okuyamıyorum. Kafamız pas tutmuş ama sırf o tabelalaları okuyayım diye okuma yazmayı öğrenmeye karar verdim" dedi. Derik ilçesinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında, 123 kursta, bin 538 yetişkin erkek ve kadına okuma yazma eğitimi veriliyor. Eğitim alan yetişkin sayısıyla Mardin genelinde birinci sırada olan Derik'te Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, kurslar hakkında detaylı bilgi vererek, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında 123 okuma yazma kursu açılmış olup, bu kurslara bin 538 yetişkinimiz kayıt yaptırmıştır. 223 kişi bu kapsamda ikinci kademe okur yazarlık belgesi almaya hak kazanmış olup, ilkokul diplomasına eş değer belgeyi almaya hak kazanmıştır. Derik ilçemiz, Mardin ili ilçeleri arasında yetişkin okuma yazma çalışmalarında birinci sıraya yerleşmiştir. Çalışmalarımıza yoğun destek sağlayan Kaymakamımız sayın Hakan Kafkas ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kahraman'a ilgi ve alakalarından, desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan kursiyerlerden 58 yaşındaki Kezziban Koyun, Türkçe ve okuma yazma bilmemesine rağmen 5 çocuğunu da okuttuğunu belirterek, "3 kız, 2 erkek çocuk annesiyim. 3 kızımdan 1'i Doktor,'i 1Hemşire,1'i Öğretmen, 2 oğlum da doktor. Onlardan yana rahatım. Kızım da ben kursta olduğum için beni ziyarete gelmiş. Okulu seviyoruz, istiyoruz ki okuma yazma öğrenelim. Yaşımız biraz illerlemiş, kafamız pas tutmuş. İstiyoruz ki bir doktora gittiğimizde okumayı bilelim. Doktor tabelalarındaki yazıları okuyabilmek için okuma yazma kurslarına katıldım" diye konuştu. Okuma yazma kursuna eltisiyle birlikte gelen kursiyerlerden 38 yaşındaki Sultani Çeri de, 4 çocuk sahibi olduğunu, okuma ve yazmayı öğrenerek bir meslek sahibi olmak istediğini söyledi. Çeri, "Çocuklarım okuma yazmayı biliyordu ben de bilmiyordum. Telefon, internet çıkmış açmayı, kullanmayı bilmiyorduk. Allah razı olsun biraz okuma yazmayı öğrendik. Şimdi en azından cep telefonu çaldığında kimin aradığını okuyabiliyorum" şeklinde konuştu.

İki eltiden biri olan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan kursiyerlerden 52 yaşındaki Sultan Çeri ise, 10 çocuk annesi olduğunu, okumayı, yazmayı ve Türkçeyi öğrenmek istediği için kursa yazıldığını anlattı. Kursiyerlerden 7 çocuk annesi Emine Özbahçeci (38), çocukluk döneminde kaldıkları İzmir'de ailesinin kendisini okula göndermediğinden yakınarak, "Ailem beni okula göndermediği için en büyük isteğim çocuklarımın okula giderek, iyi bir yere gelmeleriydi. Bir anne olarak çocuklarıma her zaman okuma, yazmada yardımcı olmak istedim. Ama bilmiyordum, bu yüzden hep bir tarafım eksik gibiydi. Şimdi en büyük isteğim okuma ve yazmayı öğrenmek ve çocuklarıma derslerinde yardımcı olmak. Şimdi biraz öğrendim ama daha da geliştireceğim" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü

-Okuldaki okuma yazma kursuna katılan kursiyerler

-Kursiyerlerin konuşması

- Kursiyerlerden Kezziban Koyun'un Kürtçe konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- ============== Çatıdan düşen kedi için seferber olundu

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, çatıdan düşen sokak kedisi için mahallelili seferber oldu. Vücudunda kırıklar olan kedi belediye ekiplerince veterinere götürülürken, kedinin yavrularının bakımını ise mahalleli üstlendi. Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde yavruladığı çatıdan düşerek yaralanan sokak kedisinin çıkardığı ses üzerine mahalleli yardımına koştu. Kedinin acı içinde olduğunu görenler, Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Bu sırada çatıda kalan 3 yavru, mahalleli tarafından paylaşılarak bakımları üstlenildi. Kısa sürede gelen belediye personeli, yaralı kediyi alarak veterinere götürdü. Kedinin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Belediyeyi arayarak durumu haber veren Gökhan Anaç, 'Boncuk' adını verdikleri kedinin yaralı olduğunu fark ettiklerini söyleyerek, "Ben gördüğümde yerde duruyordu. Elleri ve ayakları tutmuyor. Veterinere haber verdik. Belediye ekipleri geldi. Yavrularına biz bakıyoruz. Kediler kapının önündeydi hep. İnşallah iyileşir. İyileşirse yine alıp kapımızın önünde bakmaya devam edeceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü

-Yaralı kedi

-Toplanan mahalleli

-Kedinin alınması

-Belediye aracına konulması

-Gökhan Anaç ile röp.

Süre: (1.59) Boyut: (222 MB)

Haber - Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA) ================= Bayramı öncesi otobüs bileti telaşı KURBAN Bayramı'na sayılı gün kala vatandaşlar, otobüs bileti bulma telaşına girdi.

Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle ilginin arttığını ifade eden otobüs firması yetkilisi Bekir Mercimek (24), vatandaşları biletlerini erken alması konusunda uyardı. Bekir Mercimek, "Otobüslerimizin yüzde 80'i doldu. Yolcular bilet bulmakta zorlanıyor. İlerleyen günlerde ek seferler düzenlemeyi planlıyoruz. Bir hafta içerisinde tüm biletlerin satılmasını bekliyoruz. Satışlardan çok memnunuz" diye konuştu.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere ilginin daha yoğun olduğu bilgisini veren Mercimek, vatandaşların biletlerini gidiş- dönüş almaları tavsiyesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otagar dış plan

- Vatandaşların otagara gelişi

- Valizlerin x-ray cihazlarından geçişi

- Vatandaşların bilet alışı

- Vatandaşların bekleme salonlarından genel görüntü

- Vatandaşların otobüs bekleme genel görüntü

- Otobüs bagajındaki bavullar detay