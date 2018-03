DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MEHMETÇİK İÇİN TEK YÜREK OLDULAR

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde Zeytin Dalı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçik için kampanya düzenlendi. Yaklaşık 30 bin TL nakdi yardım toplanarak Mehmetçik Vakfı'na bağışlanırken, lokum, sucuk ve katmerinin yanında beldeye has 'kaymak böreği tatlısı' da Mehmetçik için hazırlandı. Sinanpaşa'ya bağlı Düzağaç Belde Belediyesi Başkanı Muammer Işıklı öncülüğünde bölge halkı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan kahraman askerlere destek olmak amacıyla Hatay'a gitme kararı aldı. 7'den 77'ye beldede yaşayanlar tek yürek olarak askerler için topladıkları nakdi yardımın yanı sıra yöresel lezzetleri de yanlarında götürdü. Afyon lokumu, sucuğu ve katmerinin yanında beldeye has 'kaymak böreği tatlısı' da Mehmetçik için hazırlandı. Başkan Muammer Işıklı başkanlığındaki heyet dün otobüsle Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

'30 BİN TL NAKDİ YARDIM TOPLADIK'

Belediye Başkanı Muammer Işıklı, halka kahraman Mehmetçik için düzenlenen yardım kampanyasına verdiklerin destekten dolayı teşekkür ederken, belde sakinlerinin büyük anlam ifade eden birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi. Işıklı, "Kahraman Mehmetçiğimize yardım için bir araya geldik. Hakikaten güzel bir yardım kampanyası oldu. 30 bin TL tutarında nakdi yardım topladık. Topladığımız bu nakdi yardımı Mehmetçik Vakfımıza gönderiyoruz. Ayrıca kahraman Mehmetçiğimizin tatması için beldemize has kaymak böreği tatlısı hazırladık. Ayrıca Afyon sucuğu, lokumu, kaymağından aldık ve Mehmetçiğimize götüreceğiz" dedi.

DÜZAĞAÇ'TA MİLLİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Başkan Muammer Işıklı, "Kahraman Mehmetçiğimize destek vermek için 'biz de ordumuzun yanındayız' diyerek Hatay'a gideceğiz. Orada Mehmetçiğimize moral verip her zaman onların yanında olduğumuzu ifade edeceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim; Düzağaç'ımızda halkımız evlerini, iş yerlerini bayraklarla donattı. Düzağaç'ta milli bir seferberlik ilan edildi. Vatan için canımızı vermemiz icap ederse seve seve vermeye hazırız" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN MEKTUP

Düzağaç Beldesindeki ilk ve orta okullarda öğrenim gören çocuklar da kahraman Mehmetçik için yazdığı mektup ve şiirleri Belediye Başkanı Muammer Işıklı'ya teslim etti. Kahraman askerlerin mektuplarını okuyacaklarından emin olduklarını dile getiren öğrenciler, "Kalbimiz kahraman askerlerimiz için atıyor. Her zaman onlara dua ediyoruz" dedi.

Öğrencilerin yazdığı mektuplardan çok etkilendiğini söyleyen Belediye Başkanı Işıklı, "Mektupları tek tek okumaya kalksak herkes ağlamaya başlar. Öğrencilerimiz o kadar duygulu ve güzel mektup yazmışlar ki nasıl Çanakkale'de ülkemizi savunduysak, nasıl Sarıkamış'ta bir kurşun sıkmadan 94 bin askerimizi şehit verdiysek bugün şehit olmaya hazır 80 milyon insan var. Mektup yazan öğrencilerimizi de kutluyorum" dedi.

'HALKIMIZ MİLLİ BİR DURUŞ SERGİLİYOR'

Düzağaç Beldesi Işık Mahallesi Muhtarı Hasan Mutlu da böylesine önemli bir çalışmada yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mutlu, sözlerini şu ifadelerle devam etti:

"Halkımızın isteğiyle kahraman Mehmetçiğimize yardım topladık. Bu toplanan yardımları başkanımızla birlikte Hatay'a götüreceğiz. Bu beldemizin milli duruşu ve milli davadır. Yardımdan öte birlikteliğimizi anlatıyor. Beldemizde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes kahraman Mehmetçiğimize destek olmak için bir araya geldi. Konu vatansa gerisi teferruattır."