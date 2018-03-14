DHA YURT BÜLTENİ-4

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 54'üncü gün; 3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu. TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 54'üncü güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 51'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Haber:HATAY-KİLİS, (DHA) ============================================ Afrin'e giden Uzman Çavuş'a ailesinden sürpriz Zeytin Dalı Harekâtı'na sevk edilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) konvoyunda bulunan Jandarma Uzman Çavuş Osman Çihangir'in (28), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oturan ailesi, otoyolda durdurdukları otobüsteki oğullarına sürpriz yaptı. Ailenin 5 aydır görmedikleri oğulları ile hasret gidermeleri, duygulu anlar yaşattı.

Şırnak'tan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen personelden oluşan otobüs konvoyu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçti. Konvoyda bulunan bekar Uzman Çavuş Osman Çihangir'in Nurdağı'na oturan ailesi ise oğullarına sürpriz yaptı. İlçenin kırsal Kantrancı Mahallesi'nde oturan babası Mehmet, annesi Fatma ile akrabaları, gece ilçeden geçen konvoyu durdurup, Osman Çihangir'i Türk bayraklarıyla karşıladı. Osman Çihangir, karşısında 5 aydır görmediği ailesini görünce kısa süreli şaşkınlıkta konuşamazken, sarılarak hasret giderdi. Kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyun önünde bir süre tekbir getirip, 'En büyük asker, bizim asker' sloganı attı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nurdağı çevre yolu

- Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşların otobüslerin önünü kesmesi

- Osman Çihangir'in ailesiyle kucaklaşması

- Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:218 MB

Haber: Kadir ÇELİK- Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP,(DHA)

======================================== Zincirini koparan pitbull dehşet saçtı İZMİR'in Çiğli ilçesinde, top oynamaya giden 12 yaşındaki Soner Edis, evinin yakınlarındaki bir dükkanda bağlı olduğu zincirini koparan, pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan ve sol bacağının kesilmesi gündeme gelen Edis, "Yarım saat kadar köpekle boğuştum, sonra zaten bayılmışım. Çok korktum, öleceğimi zannettim" dedi.

Olay, geçen pazar günü saat 12.00 sıralarında, Ege Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tekel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Soner Edis, evinin yakınlarındaki bir okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynamak için evden çıktı. Ege Sanayi Sitesi'ndeki bir tornacı dükkanında zincire bağlı olan pitbull cinsi köpek, zincirini koparıp, o sırada yoldan geçmekte olan Edis'e saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ısırılan ve kanlar içerisinde kalan talihsiz çocuk, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Edis, buradaki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Edis'in sol kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmeleri meydana geldiği belirlendi. Sol bacağındaki hasar nedeniyle bacağının kesilmesi ihtimali doğan ve psikolojisi bozulan Edis, tedavi gördüğü hastanenin psikologları tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Kolları ve sol bacağı sargıya alınan Edis'in vücudundan doku alınarak, derin yaraların olduğu bölümlere eklenecek. Olaydan sonra gözaltına alınan ve pazartesi günü adliyeye sevk edilen köpeğin sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeğe ise belediye ekiplerince el konuldu. Olay anında çok korktuğunu ve öleceğini sandığını söyleyen Soner Edis, "Normalde zincirliymiş ama o gün bir şekilde koparmış zincirini. Bir anda üzerime saldırdı ve boğuşmaya başladık. O kadar bağırmama rağmen etraftan hiç kimse gelip yardım etmedi, hepsi öylece baktı. Köpeğin sahibi de aradan zaman geçtikten sonra gelip köpeği aldı. Olay bittikten sonra bayılmışım zaten" diyerek korku dolu anları anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Soner Edis'in hastaneye ilk gelişinden görüntü

- Edis'le hastanede röp.

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ======================================== Soygunlara uçakla gitmiş ADANA'da hırsızlık suçundan 100'den fazla suç kaydı olan İslam Akkurt'un (24) uçağa binip Türkiye'nin çeşitli illerine giderek soygun yaptığı ortaya çıktı.

Polis, kent genelinde ve özellikle Çukurova ilçesinde evden ve işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Girdiği evlerin kapı kilitlerini kıran, bazı evlere de tırmanarak giren zanlı veya zanlılar, altın, elektronik eşya, para ve cep telefonu alarak kayıplara karıştı. Son olarak 100'üncü Yıl Mahallesi'de girdiği evden altın kolye, 22 ayar bilezik, küpe ve Mine D.'ye ait, üzerinde 'İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hastanesi' yazan yüzüğü çalan zanlının yakalanması için harekete geçildi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine özel ekip kurulması ve zanlının bir an önce yakalanmasının talimatını verdi. Polis olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

UÇAĞA BİNİP SOYGUNA GİTTİ

Soygunları gerçekleştiren kişinin İslam Akkurt olduğunu saptayan polis zanlıyı, suçüstü yakalamak için mahalle ve sokak girişlerinde beklemeye başladı. Hırsızlık yapmak için bir apartmana girmeye çalışan Akkurt, polisleri görünce kaçtı. Çok sayıda ekip tarafından 2 saat boyunca kovalanan zanlı, yakalandı. Gözaltına alınan Akkurt'un, Adana dışındaki çevre illere de gidip buralardan soygun yaptığı ve 100'den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlının sık sık İstanbul'a uçakla gittiği ardından Marmara Bölgesi'ndeki kentlere kiraladığı araçla gidip burdaki evlerdenden soygun yaptığı da belirlendi. Akkurt, Emniyet'teki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü

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**Güvenlik Kamerası**

- Hırsızların kaçmaları

- Hırsızlar farklı bir açıdan kaçarken görüntüleri

- Hırsızın apartmanın arka tarafına kontrol etmesi

- Hırsızın apartmana girmesi

- Apartman kapısını açmaya çalışması

- Açması

- Apartmandan içeri girmesi

- Asansöre binmesi

- Elinde çantayla apartmandan çıkması

- Apartmandan uzaklaşması

- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Evdeki çocuğunu çek demesi

- Polis aracına binmesi

- Polis aracının gidişi

- Emniyet Müdürlüğü tabela görüntüsü

SÜRE:03'30"BOYUT:213MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) ============================================ Hilye-i Şerif'i rölyef sanatı ile bakıra işledi (Özel) SİVAS'ta 7 yıldır bakır rölyef ustalığı yapan Necmettin Sadıkoğlu, Hazreti Muhammed'in suretini anlatan Hilye-i Şerif'i rölyef sanatı ile bakıra işledi. Sadıkoğlu yapmış olduğu esere paha biçemiyor.

Sivas'ta oturan evli ve 3 çocuk babası Necmettin Sadıkoğlu(45), 7 yıldan bu yana Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür Sanat Merkezinde bakır rölyef eğitmeni olarak çalışıyor. Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan Necmettin Sadıkoğlu merkezde yaptığı çeşitli çalışmaları ile dikkat çekiyor. Sadıkoğlu, son olarak Hazreti Muhammed'in suretini ve fiziksel özelliklerini anlatan Hilye-i Şerif-i bakıra kabartma olarak işledi. 2 ay süren zorlu bir çalışmanın ardından 1 metre 30 santim boyutundaki eseri tamamlayan, Sadıkoğlu çalışmasına paha biçemiyor. 'BU TİP ESERLERİN FİYATI OLMAZ'

Sadıkoğlu, eserin tamamını el işçiliği ile yaptığını söyledi. Hilye-i Şerif'i bakıra 2 ayda işlediğini belirten Sadıkoğlu, "Hilye-i Şerif'e Peygamber Efendimizin yazımsal resmi deriz. Biliyorsunuz hiç bir zaman peygamber efendimizin resmi yapılmamıştır, yapılmayacaktır. Bunu ilk yapan Hazreti Ali efendimizdir. Bunu okuyup, evinin en güzel yerinde bulundurana çok faydalı olduğuna inanılır. Bunu yapmam yaklaşık 2 ay sürdü. Herhangi bir kimyasal kullanılmadım. Hepsi el işçiliğidir. Tek tek kabartmalarını işledik. 2012 yılından itibaren zırnıklama sistemiyle Türkiye'de bu tarzda çalışmalar yapıyoruz. Bakırı zırnıklama sistemiyle yapıp bu boyuta getirdik. Hilye-i Şerif'in kağıt ebatında yapılmışı var ama bakır kabartma olarak, rölyef olarak, Türkiye'de bunun ilk olduğunu iddia ediyoruz. Bu tip eserlerin fiyatı olmaz. Bu tip eserlerin hediyesi olur. Ama ben buna paha biçemiyorum" dedi.

'HİLYE-İ ŞERİF YARIŞMASINA KATILACAĞIM'

Yaptığı eseri yarışmalara götüreceğini söyleyen Sadıkoğlu, "Yaptığım bu eseri isteyen çok kişi var. Fakat şu anda bir süre daha atölyemi şereflendirmesi, onurlandırması en büyük isteğimdir. Bu tabloyu atölyemde bir süre sergiledikten sonra Türkiye ve dünya genelinde düzenlenen Hilye-i Şerif yarışmaları var. Bu eserimizle yarışmalara katılıp Sivas'ı en güzel şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Atölyeden görnütüler

-Sadıkoğlu'nun bakırla çalışması

-Yaptığı Hilye-i Şerifin görüntüleri

-Konuşması (402 mb - HD)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ============================================ ÖZEL-İlkokul öğrencilerinden Mehmetçik için bahçede kermes Kayseri'de Feridun Cıngıllı İlkokulu öğrencileri Afrin'de görev yapan Mehmetçik için, okul bahçesinde kermes düzenledi. Kermesten elde edilen 3 bin 900 TL Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

Feridun Cıngıllı İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermeste veliler evlerinde yaptıkları yiyecekleri Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla satışa sundu. Okuldaki öğrenciler bugünkü harçlıklarıyla kermesten yiyecek alarak, Mehmetçiğe destek oldu. Feridun Cıngıllı İlkokul Müdürü Lütfü Bolat etkinlikle ilgili olarak, "4'üncü sınıf öğrencilerimiz, velileri ve öğretmenlerimiz tarafından geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere kermes düzenleme isteği oldu. Bizde okul idaresi olarak bu olaya olumlu baktık. Velilerimizin kendi el emekleri tarafından ürünlerini okulumuzda öğrencilerimize sattık. Elde ettiğimiz 3 bin 900 TL'lik gelirin tamamının Afrin'de bulunan Mehmetçiğimiz için banka hesaplarına yatırdık. Bizde kendilerine maddi ve manevi olarak desteklerimizi sunuyoruz. Allah ordumuzu korusun" ifadelerini kullandı. Okul Aile Birliği Başkanı Ebru Tural ise, "Afrin'de bulunan Mehmetçiklerimiz için kermes düzenledik. Manevi yönden zaten yanlarındayız ama maddi yönden de yanlarında olmak için bu etkinliği düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Öğrenciler de, projeyi Mehmetçik Vakfı için düzenlediklerini belirterek, güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.