DHA YURT BÜLTENİ - 4

Şehit ateşi Kütahya'ya düştü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberi memleketi Kütahya'yı yasa boğdu.

Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberini askeri yetkililer Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler Köyü'nde oturan ailesine verdi. Şehidin cenazesi bugün öğleyin askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilecek. Şehit uzman çavuş Temel için ikindide Altıntaş ilçesi Genişler Köyü'nde cenaze töreni düzenlenecek. Temel, törenin ardından Genişler Köyü'nde toprağa verilecek. Haber:Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA) =========================================== Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı.

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon ve arazi arama tarama faaliyetleri devam ederken, sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Pülümür Vadisi'nde, saldırı hazırlığındaki bir grup terörist, insansız hava araçları ile tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu noktaya güvenlik güçleri sevk edildi. Çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerden bazılarının öldürüldüğü bildirildi. Çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı. Çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber:TUNCELİ, (DHA) ========================================= Amanoslarda operasyon sürüyor; 1 asker yaralı, 11 terörist etkisiz hale getirildi Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 1 uzman çavuşun da yaralandığı bildirildi. Yaralı asker, İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, operasyon ise devam ediyor. Teröristlerin geçen yıl 2 polisi şehit ettiği anlaşıldı.

Terör örgütü PKK'lı bir grup yuvalandığı Amanos Dağları'nda Jandarma Özel Hareket timleri tarafından yürütülen arama tarama çalışması sırasında dün akşam saatlerinde bir grup teröristle karşılaşıldı. Saldırı hazırlığında olduğu saptanan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yakın hava desteği de sağlanan güvenlik güçleri, 11 teröristi etkisiz hele getirildi, bu sırada bir asker de yaralandı. Yaralı asker, arkadaşları tarafından getirildiği İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Bu arada etkisiz hale getirilen teröristlerin 9 Temmuz 2017'de Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan'ın şehit eden PKK'lılar olduğu da anlaşıldı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ise öldürülen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldığını bölgedeki operasyonların ise devam ettiği bildirildi. Açıklamada şöyle dendi: "Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçlerimiz tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde 26 Mart'ta bir grup terörist tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığı operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, bir tabanca ve bunlara ait muhtelif çap ve sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristlerin 9 Temmuz 2017'de Hatay'ın merkez Antakya İlçesinde 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 19 Ekim 2017'de Samandağ İlçesi Sahil Güvenlik Komutanlığına silahlı saldırı yapılması ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliğe saldırarak bir güvenlik görevlisinin yaralanması ile 18 Mart 2018'de Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesinde doğa yürüyüşü yapmakta olan kişileri durdurarak propaganda yapılması olaylarını gerçekleştiren terörist grup olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri sürdürülmektedir."

Görüntü Dökümü

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- Hastane çevresindeki polis aracı

- Zırhlı araç

- Acil servisin tabelası ve Türk bayrağı SÜRE:17" BOYUT:18 mb

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ- Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA) ========================================= Lice ve Hani'deki 37 köyde sokağa çıkma yasağı Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ile mezra kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, bölgede yaşayanların zarar görmemesi için bugün saat 08.00'den itibaren ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ile mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili şöyle denildi:"İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında, 27 Mart 2018 Salı günü saat 08.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

Haber:DİYARBAKIR, (DHA) ========================================= Mağdur kız, itirafın ardından gözaltına alındı Adana'da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. bulunduğu Hatay’da 'iftira' suçundan gözaltına alındı.

Olay, 14 Ağustos 2017'de merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, iş yerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah B.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım'a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah B., kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kanlar içinde kalan Muhammet Reşit Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Emrah B., sağlık kontrolüne getirildiği sırada, "Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin" dedi. Emrah B., mahkemece tutuklandı. Mağdur F.N.B. ise psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü.

DNA RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili davada, F.N.B. mahkemede, Yıldırım ile bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden görüştüklerini söyledi. F.NB., Muhammet Reşit Yıldırım'ın kendisini teyzesiyle tanıştıracağını söyleyerek bir eve götürdüğünü, burada cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalmasının ardından durumu annesinin fark ettiğini, kürtaj olduğunu anlattı. Mahkeme heyeti, öldürülen Yıldırım ile ceninden alınan örneklerin karşılaştırılarak bebeğin babası olup olmadığının belirlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Alınan örnekler, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemenin ardından raporda, 'Maktul Muhammet Reşit Yıldırım'dan alınan örnekler ve F.B.'ye ait olan cenindeki doku örneklerinde baba-çocuk ilişkisi bakımından uyum bulunmamaktadır' denildi.

İTİRAF EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmasının en son yapılan celsesinde F.N.B., kürtajla alınan bebeğin babasının Muhammet Reşit Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.N.B, "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim" dedi. Mahkeme başkanının, "Daha önce bunları neden söylemedin?" sorusu üzerine F.N.B, "Babamdan korktuğumdan dolayı söylemedim. M.Ç.'ye bir şey olur, babam bir şey yapar diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit'in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım" dedi. Tekrar söz verilen sanık da "Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa ben ne yapayım? Yaptığımdan pişmanım, özür dilerim. Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit'in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım?" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi. Oğlu öldürülen baba Ali Yıldırım ise daha önce yaptığı açıklamada, "Çocuğumun cenazesini, beddualar içinde defnettim. Bahsedilen kız defalarca oğluma mesaj atmış, tanışmak istemiş. Benim oğlum böyle bir insan değil. Hiç yok yere öldürüldü, üzerindeki bu kara lekenin kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu. Mağdur kızın itirafının ardından konuyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hatay’da bulunan şüpheli F.N.B. 'iftira' suçundan gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Ölen çocuğun anne ve babası ile röp. SÜRE:04'46" BOYUT:291 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ========================================== Batman'dan Almanya'ya 3 milyon Euroluk Böğürtlen ihraç edilecek Batman'da, 70 dönümlük araziye ekilen böğürtlenlerin Almanya'ya ihraç edilmesi için 3 milyon Euroluk sözleşme imzalandı. Almanya'da yaklaşık 40 yıldır yaş meyve-sebze sektöründe hizmet veren market işleten Türk asıllı Mirbey Adam, Batman'da ekilen böğürtleni Almanya'ya ihraç etmek için girişimde bulundu. Batman'da gıda sektörü alanında faaliyet yürüten Sabit Ceylan, 70 dönümlük arazide ektiği böğürtleni Almanya'ya satmak için Mirbey Adam ile 3 milyon Euroluk sözleşme imzaladı. 3 milyon Euroluk anlaşma yaptıklarını anlatan Ceylan, "Böğürtlen çok özel bir ürün. Daha önce yetiştirdiğimiz elma başta olmak üzere bazı meyveleri Rusya, Suudi Arabistan, Hindistan, Gürcistan ve Ürdün'e göndermiştik. Şimdi de böğürtleni Avrupa'ya ihraç etmenin hazırlığındayız"dedi.

Batman'dan, daha önce Ortadoğu ülkelerine armut, erik, kaysı ve elma ihraç eden firma, şimdi de 70 dönümlük arazide yetiştirdiği böğürtlenleri Avrupa pazarına çıkarıyor. Yaklaşık 40 yıldır Almanya'da yaş sebze ve meyve ihracatını yapan aslen Türk asıllı iş adamı Mirbey Adam, geldiği Batman'da böğürtlen ihracı için görüşmeler gerçekleştirdi. Batman-Siirt il sınırındaki Yunuslar köyündeki 70 dönümlük arazide yetişen böğürtlenleri gören Adam, "Öncelikle firmayı böyle bir yatırıma teşebbüs etmesinden ötürü kutluyorum. Batman'da böyle bir projenin hayata geçirilmesi cesaret ister. Bu bölgenin en büyük sorunlarından biri de işsizliktir. Buradaki ürünlerin Avrupa'da pazarlanması için bizi davet etmelerinden sonra bu topraklarda ne kadar önemli ürünün yetiştiğine de tanık olduk"dedi. Batman ve yöresinde yetişen sebze-meyve ağırlıklı ürünleri Avrupa'da pazarlayacağını kaydeden Mirbey Adam, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tarım Bakanlığı'nın bazı bölgelerde böğürtlene yönelik yeni proje geliştirdiğini duyduk. Daha yeni deneme safhasında olan Bakanlığın bu projesinden önce Batman, bu ürünü başarmış. Burası Bursa ve Kütahya değil, burası Batman. Çok önemli bir ürünü markalaştırmış. 3 milyon Euro'luk üzerinde bir ciro. Bu iş sıradan bir iş değil. En önemlisi buraya lojistik sağlamaktır. Bu işe başladık. Korkulacak bir şey yok. Afrika ve Rusya'lara gidiyorduk. Oralarda sokakta yürümekten korkuyorduk. Bu bir pazardır. Burada endişe edilecek bir şey yok. Batman böğürtleni başta olmak üzere diğer ürünleri de Avrupa'da pazarlayacağız." Böğürtlenleri Avrupa7ya ihraç edecek olan firması yetkilisi Sabit Ceylan ise, Batman-Siirt il sınırındaki arazilerin çoğunun sulu tarıma açıldığını söyledi. Üç yıl önce ektikleri ağaçlardan ilk meyveyi geçen yıl aldıklarını belirten Ceylan, "Ürünlerimizin bir bölümünü Ortadoğu ağırlıklı ülkelere ihracat yaptık. Bir bölümünü de iç piyasaya sattık. Rusya, Arabistan, Hindistan, Gürcistan ve Ürdün gibi pek çok ülkeye elma ağırlıklı ürün ihracatında bulunduk. Bu bölgede pilot tesis kurduk. Doğru pazarları bulabilirsek bunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu bölgedeki insanların yapamayacağı bir şey yok. Çünkü, bu topraklar verir, insanlar da yapar. Sadece yapmamız gereken suyun önünü açmak. Su kendi yatağını genişletir. Birçok ülkeden işadamları ve dostlarımız tesislerimizi görmeye geliyor. Almanya'dan konuk ettiğimiz Mirbey Adam'la istişare ettik. İlk etapta 70 dönümlük alanda ektiğimiz böğürtleni Mayıs ayında Almanya'ya göndereceğiz"dedi. Markalaşma yolundaki ürünleri 2018 yılında daha çok Avrupa pazarında da görücüye çıkacağını söyleyen Sabit Ceylan, "Bu memlekette düzgün bir şekilde alın terini toprakla buluşturup, ekmek çıkartmanın derdindeyiz. Burada çıkan her ekmek çalışan insanı doydurur. Bu ekmeği bölüşebilme ahlaklılığında olan herkesle çalışırız. Almanya'dan üşenmeyip bahçe, tesislerimizi ve soğuk hava depolarımızı bizzat görüp bizimle anlaşmaya varan sayın Mirbey Adam'la yeni bir hedef belirledik. Böğürtlen özel bir ürün. Böğürtlenin Avrupa ülkelerinde ilgi göreceğine inanıyoruz"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Böğürtlen ekilen arazi

-Üretim tesisinden görüntü

-Soğuk hava deposundan görüntü

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) ========================================== Meme kanserinde 'kekik' mucizesi (Özel) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde çalışan bilim insanları endemik kekik bitkisi üzerinde yaptıkları çalışmalarda kekik bitkisinin meme kanserine iyi geldiğini keşfetti. CÜ İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kanser Araştırma Laboratuvarında iki yıldır endemik kekik bitkisi üzerinde çalışan Eczacılık Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ceylan Hepokur, kekik türlerinin meme kanseri hücrelerine iyi geldiği keşfetti. Hücre kültürü çalışmalarını tamamlayan Hepokur, hayvan deneylerini de tamamladıktan sonra kekiğin etkin maddesinden ilaç üretmeyi planlıyor. Çalışmalarının amacının yeni ilaçlar keşfetmek olduğuna vurgu yapan Hepokur "2 yıldır endemik kekik türleriyle çalışıyoruz. Kekik türlerini meme kanseri hücre hatlarına denedik. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Bilimsel dergilerde yayınlandı. Elde edilen sonuçlarla kekik meme kanserine çok iyi geliyor diyebiliriz. Tabi bunun daha ileri çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın in vitro (hücre kültürü) kısmını bitirdik. İn vivo (hayvan deneyleri) kısmına geçeceğiz. Türkiye Dünya'nın kekik üretiminin yüzde 85'ini karşılıyor. Bu yüzden kekik neden tabletler haline dönüşüp insanlara ilaç olarak gitmesin sorusunu akla getirmektedir. Çalışmamızın amacı ülke ekonomisine katkı sağlamak için yeni ilaçların keşfedilmesi. İnşallah da bu çalışmalar ışığında hedeflerimize ulaşırız" dedi.

'GÜNLÜK 10 GRAM KEKİK TÜKETMEKTE FAYDA VAR'

Özellikle meme kanseri hastalarına günlük 10 gram kekik tüketmelerini öneren Hepokur, "Çalışmalarımızı şimdi hayvan deneyleri üzerine yoğunlaştırdık. Meme kanseri oluşturulan sıçanlarda da aynı çalışmayı planlıyoruz. Kekikteki saf etken maddeyi tespit ettikten sonra bu etken madde saflaştırılarak ilaç haline getirip, bunları meme kanseri hastalarında kullanmak istiyoruz. Meme kanseri hastalarına kesinlikle kekiği öneriyorum. Gerçekten yaptığımız çalışmalarda kekiğin meme kanseri üzerine çok iyi sonuçlarını görüyoruz. Öğün başına yemeklerine parmaklarıyla bir tutam kadar kekik ilave etmelerini kesinlikle öneriyorum. Cumhuriyet Üniversitesi ve İleri Teknoloji Kanser Araştırma Laboratuvarına çalışmalarımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı ekibim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Merkezden görüntü

-Yapılan çalışmalardan görüntüler

-Kekik bitkisinin görüntüleri

-Yrd. Doç. Hepokur'un açıklamaları (393 mb-HD)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) =========================================== Doktorun kitap seferberliği Rize'de özel bir tıp merkezinde 8 aydır görev yapan nöroloji uzmanı Dr. Serdar Tellioğlu, kitap okuma seferberliği başlattı. Hastanede küçük kitaplıklar oluşturan Dr. Tellioğlu, sıra bekleyen hastaları kitap okumaya teşvik ediyor, muayene ettiği hastalarına ise hediye kitap veriyor. Bununla da yetinmeyen ve ziyaret ettiği okullarda küçük kütüphaneler oluşturarak öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olan Dr. Tellioğlu, 8 ayda hayırseverlerin katkıları ile temin ettiği 8 bin dolayında kitabın dağıtımını yaptı. Rize'de özel bir tıp merkezinde 8 ay önce göreve başlayan nöroloji uzmanı Dr. Serdar Tellioğlu, kitap okuma seferberliği başlattı. Hastanede küçük kitaplıklar oluşturan Dr. Tellioğlu, sıra bekleyen hasta ve yakınlarını kitap okumaya teşvik ediyor. Muayene ettiği hastalara reçetelerini yazan Dr. Tellioğlu kitap hediye ediyor. Bununla da yetinmeyen Dr. Tellioğlu sosyal medyada kitap kampanyası başlattı. Arkadaşları ve hayırseverlerin gönderdiği kitapları ziyaret ettiği okullara dağıtıyor. Okullarda küçük kütüphaneler oluşturan ve öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olan Dr. Tellioğlu, 8 ayda temin ettiği 8 bin dolayında kitabın dağıtımını yaptı. Sosyal medyadan yeni çağrılar yapan Dr. Tellioğlu gelecek yeni kitaplarla kampanyasını genişletmeyi amaçlıyor.

'İLK KİTAP DAĞITTIĞIMDA İNSANLAR ŞAŞKINDI'

Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için kampanya başlattığını ifade eden Dr. Serdar Tellioğlu, hastaların da çok olumlu dönüşler aldığını söyledi. Dr. Tellioğlu, "İlk kitap dağıtımına başladığım zamanlarda daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadıkları için hastalarımızda şaşkınlık oluştu.Şimdi ise doktor muayenesi için gittikleri bir yerden ellerinde kitap ile uğurlanmanın çok hoşlarına gittiğini düşünüyorum. En güzeli de çocukların kitaplara ulaştığında yüzlerinde oluşan o sevinç ifadesi. Sadece bunun için bile yaptıklarımıza değer diye düşünüyorum." dedi. '8 BİNE YAKIN KİTAP DAĞITTIM'

8 ayda topladığı 8 bine yakın kitabı dağıtığını ifade eden Dr. Tellioğlu, "Kitap dağıtımı yaptığım çocuklar ve aileleri çok mutlu oldular. Bazı hastalarımla kitaplar üzerine ufak tefek sohbetler bile yaptık. Bazıları kitapları geri getirdi, getirmeyenler de oldu ama önemli olan insanları kitaplarla buluşturabilmiş olmaktı. Kitapları çok okuyan ve talep eden kişiler olduğunu gördüm. İnsanların kitapları çok pahalı bulması veya ulaşamaması gibi sorunları ortadan kaldırmak için bu kampanyayı sürdürdük." diyerek kampanyayı devam ettireceğini söyledi..

'BU KAMPANYADA İSİMSİZ BİRÇOK KAHRAMAN VAR'

Kitap dağıtımına başladıktan sonra hastane yönetiminde desteği ile bir kütüphane kurduklarını söyleyen Dr. Tellioğlu, şöyle dedi: "Projenin gayet güzel ilerlediğini görünce sosyal medyadan yararlandım ve arkadaşlarıma duyurdum. Çoğu arkadaşım bu konuda bana destek verdi. Amerika'dan bile katkı vermek için arayan arkadaşım oldu. Bu kampanyada isimsiz birçok kahraman var. İsmini bilmediğim, yüzünü görmediğim çok kişiden destek aldım. Bir kitap dahi olsa bizle paylaşan çok güzel kişiler var. Gelen kitap yardımları ile kütüphanelerimiz dolup taştı. Bu kitapların daha fazla kişiye ulaşması için şehirde bulunan askı kütüphanelere bıraktım. Bıraktığım kitapları daha sonra kontrol ettim ve yerinde durmadığını, okunduğunu gördüm. Öğretmenler aracılığı ile okullara ve cezaevlerine yolladık. Yemek yenilen mekanlarda kitaplık oluşturdum." Dr. Tellioğlu, doktor gözüyle baktığı zaman, okumanın Alzheimer ve depresyon gibi çeşitli hastalıkların önüne geçtiğini ve bir nevi insanları kitap yoluyla tedavi etmiş olduğunu da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane ve kitaplık görüntüleri

-Dr. Serdar Tellioğlu ile röp.

-Detaylar Haber: Aytekin KALENDER Kamera: Bayram Ali SARI/RİZE,(DHA) ========================================= Kemer'de turizm sezonu erken başladı Antalya'nın Kemer ilçesinde turizm sezonu erken başladı. 12 ay açık olan işletmeler dolarken, Nevruz dolayısıyla İranlı turistlerin yanında Ruslar da tatil için ilçeye geldi. Rus turistler Kemer'e bu sezon yoğun turist akışı olacağını söylerken, turizmciler de beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu aktardı.

Turizm sektörü temsilcilerinin 'rekor yıl' olarak değerlendirilen 2014 rakamlarının gerçekleşeceği tahminlerini yaptığı 2018 turizm sezonuna Kemer hızlı girdi. Mart ayı itibariyle 12 ay açık olan oteller tamamen dolarken, kapalı olan işletmeler de kapılarını açmaya başladı. Bu ay beklenenin dışında Nevruz tatili için gelen İranlı turistlerin yanında Rus turistler de ilçeye ilgi gösterdi. Rusya'da hala soğuk hava ve kar etkili olurken, tatil için Kemer'e gelen Rus turistler plajlara indi.

'ÇOK DAHA FAZLA RUS TURİST GELECEK'

Rusya'dan oğlu ve kız kardeşiyle birlikte tatile gelen İrina Prokhorova, "Türkiye'ye ilk defa ilkbaharda geliyoruz. Daha önce hep yazları gelmiştik. Burada ilkbahar muazzam. Hava çok güzel, deniz elbette hala biraz soğuk ama biz çoktan denize girdik çocuklarla birlikte. Bizim oralarda şu anda soğuk hava var ve hala kar var. Sizde sadece dağların zirvesinde kar var, bizde ise her yerde. Türkiye'ye çok fazla Rus turist geleceğini düşünüyorum. Zaten mart ve nisan aylarında da gelmeye başladık. Mayıs Bayramı ve izinlerle birlikte çok daha fazla Rus turist gelecek" dedi.

'RUS TURİSTLER TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR'

İrina Prokhorova'nın kız kardeşi Marina Kurakayeva, "Burası çok güzel. Temiz bir yer ve tertemiz bir hava var. Atmosferden çok etkilendim. Çok iyi şekilde dinlenebiliyoruz. Türkiye'ye çok fazla turistin bu sene geleceğini biliyoruz. Daha önceleri kapalı bir dönem olmuştu. Şimdi açıldı ve Rus turistler Türkiye'yi çok seviyor. Bununla birlikte Türkler de bizim Rus insanlarını seviyor" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA TURİSTİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Moskova'dan tatil için kızıyla birlikte gelen Oleysa Bickova, "Kemer çok güzel bir yer. Çok fazla turistin Kemer'e geleceğini düşünüyorum ama sezon açıldığında ve daha fazla sıcak olduğunda. Rus turistler Türkiye'yi çok seviyor" dedi.

'MOSKOVA'DA KAR VAR VE ÇOK SOĞUK'

İki çocuk annesi Natalie Kotova, çocuklarıyla birlikte tatile geldiğini söyledi. Kotova, "Moskova'da kar var ve çok soğuk. Ama burası çok iyi bizim için. Otelde çok fazla turist var. Hava iyi ve güneşlenebiliyorsunuz. Daha önce ilkbaharda gelmemiştim ama çok beğendim" diye konuştu.

'UMUTLANDIKÇA UMUTLANIYORUZ'

Bölgede 12 ay açık olan Limak Limra Otel'in Genel Müdürü Dinçer Sarıkaya da yapılan rezervasyonlara bakarak 2018 yılında Rus pazarında diğer yıllara oranla çok daha fazla artış beklediklerini vurguladı. Sarıkaya, şöyle dedi: "Özellikle erken rezervasyonlarla da bunu yaşadık. Dolayısıyla 2018 yılında Türkiye'ye ilk defa gelen Rus misafirlerimizi yorumlarına baktığımızda, yüz yüze görüşmelerimizde Türkiye'yi çok beğendiklerini, özellikle Antalya'yı sevdiklerini ve mevsimini beğendiklerini söylediler. Şimdiye kadar bu özellikleri nasıl kaçırdıklarını da dile getirdiler. Dolayısıyla da reklama gerek olmadan kulaktan kulağa yayılan bir taleple önümüzdeki günlerde yaşadığımız sezon içerisinde hesaplanmayan bir artış göstereceğini düşünüyorum. Tabi bunda da diğer pazarların tamamen kucaklarını açmamış olmalarının da bir avantajını yaşıyoruz diyebiliriz. Fakat bunu yaşayan Rus misafirlerimiz bize 'sürekli müşteri' dediğimiz müşteriler olarak geliyor. İç içe bir aile havasında bunu sürdürüyoruz. Konaklamalarını ve gün geçtikçe de konaklama sayıları artıyor. Eskiden bu misafirler 5 ile 7 gün gelirken, şu anda iki haftalara dayanmaya başladı rezervasyon süreleri. Dolayısıyla umutlandıkça umutlanıyoruz. Ruslar da mutluluklarını dile getiriyor. 2018 yılında belki de rekor bir düzeye gelecek."

'RUS MİSAFİR AKINI OLACAK'

Turizmin sıkıntılı olduğu dönemlerde Ukrayna pazarına girdiklerini hatırlatan Sarıkaya, "Ukrayna pazarındaki artış da devam ediyor. Dolayısıyla Rus pazarındaki artışı dengeli bir biçimde yürütüp bu talebi en iyi şekilde karşılamaya özen göstereceğiz. 2018 yılında tüm diğer yılların üzerinde bir Rus misafir akını olacağını şimdiden tahmin ediyoruz" dedi.