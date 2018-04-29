DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ÇUKURCA'DA SINIRIN SIFIR NOKTASINDA 'FOTO SAFARİ' HAKKARİ'nin, Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle 'foto safari' düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf sanatçıları, bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği bölgenin güzelliklerini fotoğrafladı. Sanatçılar, gördükleri karşısında büyülendiklerini belirtirken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçenin artık terörle değil, güzelliklerle anılmasını istediklerini söyledi.

Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki 7 bin nüfuslu Çukurca ilçesi, farklı bir etkinlikle gündeme geldi. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçeye 7 ay önce gelen Kaymakam Temel Ayca, bir taraftan ilçenin çehresini değiştirmek için mücadele ederken, bir yandan da terörle birlikte bozulan imajı değiştirmek için çalışmalara başladı. Bu amaçla da düzenlediği 'foto safari' programıyla Türkiye genelinden fotoğraf sanatçılarını ilçeye davet etti. Yaklaşık 1 ay önce kaymakamlık tarafından yapılan duyurular üzerine 5 günlük program için Çukurca'ya gelen fotoğraf sanatçıları, ilçenin güzelliklerine hayran kaldı. Sanatçılar, bir zamanlar çatışmaların yaşandığı sıfır noktada gezerek fotoğrafı çekmeye başladı. Uygun ışık ve doğru açı kollamaya çalışan yüzü aşkın fotoğraf sanatçısı, birbirleriyle yarıştı.Fotoğraf sanatçıları dağ taş demeden bölgeyi gezerken, kaymakamlık ve belediye ekipleri ise Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın da desteğini alarak her türlü imkanı sunmaya çalıştı. Çekilen fotoğraflar, kaymakamlık tarafından oluşturulan juri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girecek fotoğraflar, ödüllendirilecek.

SANATÇILAR EVLERDE MİSAFİR EDİLDİ Konaklama imkanın kısıtlı olduğu ilçede kaymakamlık, gelen misafirler için en büyük desteği ise ilçe halkından aldı. 2 misafirhane dışında otelin olmadığı ilçede vatandaşlar, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen fotoğraf sanatçılarını evlerine götürerek misafir etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ayca, doğu-batı kardeşliğini pekiştirilmesi için bunu yaptıklarını, durumdan hem vatandaşların, hem de gelen misafirlerin memnunluk duyduklarını söyledi. Çukurca'nın artık terörle anılmasını istemediklerini de belirten Kaymakam Ayca, her yıl fotoğraf yarışması ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemeyi amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu: "Çukurca'ya geldikten bir ay sonra böyle bir organizasyon düzenlemeye karar vermiştik. En uygun ayın da nisan ayı olduğunu düşündük. Bu mevsimde buranın doğası çok güzel. Tek endişemiz ise gelecek kişiler çok olursa, nasıl barındıracağız endişesiydi. Onu da ilçe halkı ile çözdük ve gelen fotoğraf sanatçılarını evlerde misafir ettik. Bir kısım fotoğrafçılar şu anda yereldeki halkın evinde kalıyorlar. Doğu- batı kardeşliğini tesis etmeye çalışıyoruz. Yarışma 5 gün sürecek. Her gün rafting, yamaç paraşütü, kaya tırmanışı gibi aktiviteler olacak. 2 Mayıs'ta güzel bir yemek şenliğ7miz olacak. Yöresel yemekleri fotoğrafçılara sunacağız. Amacımız, sadece fotoğraf çektirmek değil. Aynı zamanda buranın kültürünün bilinmesini ve güzelliklerin tanıtılmasını istiyoruz ve dolayısıyla doğasının güzelliğini, insanların misafirperverliğini bu vesile ile tüm ülkemize, herkese duyurmak istiyoruz." DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ise ilçede bulunan tarihi taş evlerin restore edilmesi için ilçeye geldiklerini ve düzenlenen etkinliğe de destek verdiklerini söyledi. Demir, "Çukurca kalesinin eteğinde olan tarihi taş binaların restore edilerek hem buraya değer katma, hem de tarihi bugüne getirme noktasında idare olarak buraya finansman sağladık. Düzenlenen fotoğraf safarisinin olumlu bir etki bırakacağını umut ediyorum. Gelen katılımcılar iyi fotoğrafçılar. Bu tabiat güzellikleri ile beraber bunun doğa turizmi kapsamında güzel fırsatlar da sunuyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kayıt yapan fotoğrafçılar

-Çukurca ilçe merkezi

-İlçe merkezinden detaylar

-Fotoğraf sanatçısıyla röportaj

-Doğal güzelliklerden detaylar

-Çeltik tarlaları

-Çalışan fotoğraf sanatçıları

-Fotograf sanatçısıyla röportaj

-Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile röportaj

-Fotoğrafçılardan detaylar

-Yamaç paraşütü yapanlar Feyat ERDEMİR/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- ====================================================== 2)RİZE’DE SARMAŞIK EV ÇİÇEK AÇTI RİZE'de, arka cephesini saran sarmaşıklar nedeniyle görünmez hale gelen ev, baharla birlikte açan çiçeklerle rengârenk oldu.

Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yol kenarında yer alan 2 katlı ev, mirasçılarının ilgisizliği nedeniyle arka cephesi sarmaşıklarla kaplandı.Çevresinde yükselen binalarla etrafı çevrilmeye başlanan ve ön cephesinde bir esnafın manav işlettiği sarmaşık ev baharla birlikte çiçek açtı. Yemyeşil sarmaşıkların sardığı çiçek açan evi gören bir daha bakıyor, bol bol fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Sarmaşık ev ilgi odağı oluyor. Sarmaşık evi görmeye gelen vatandaşlar selfie yaparak sosyal medyada paylaşıyor.

Görüntü Dökümü

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Drone ile ev görüntüleri

Evden detaylar

Çiçeklerden detay

Vatandaşlarla röp. Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ==================================================== 3)AVRUPA ÖDÜLLÜ 'KENTSEL TASARIM PROJESİ' KIRAÇ KONSERİ İLE AÇILDI ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi'nin 'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi' projesi sevilen sanatçı Kıraç'ın da konser verdiği etkinlikte açıldı.

İngiltere geçen yıl yapılan yarışmada en iyi kentsel tasarım ödülü alan 'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi' projesinin tamamlanması nedeniyle açılış etkinlikleri düzenlendi. Projenin gerçekleştirildiği alan Ihlamur ağaçları ile donatılarak hem alışveriş hem de gezmek için gelen vatandaşlara ıhlamur kokuları içinde vakit geçirmelerini sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte açılış öncesi Hamamyolu Caddesi'ni gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt vatandaşlara çiçek ve çiçek tohumu dağıttı. 5 bin kişiye dağıtılan çiçek ve tohumla çevreye sahip çıkma mesajı verildi.

Hamamyolu projesinin açılış etkinliğinde Odunpazarı'nda yürütülen başta cam sanatı, ahşap sanatı ve ressamların performansları da canlı olarak icra edildi. Hamamyolu caddesindeki Sanat Köprüsünde ise Odunpazarı'nda bulunan cam müzesi ve ahşap müzesindeki bazı eserler sergilenmeye başlandı. Caddede bir de açık hava kütüphanesi bulunuyor.

Festival havasında gerçekleşen açılış etkinliğinde gündüz, sanatçıların performansları sergilendi, akşam da resmi açılış gerçekleşti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptığı konuşmada, "başladığımız zaman eleştirenler, 'bu böyle olmaz' diyenler bugün buradaki güzelliği görünce projenin hakkını teslim etti. Ben bu proje ile ilgili çalışan herkesi ayrı ayrı kutluyorum. Artık Eskişehir Avrupa kenti olmuştur" dedi.Belediye Başkanı Kazım Kurt daha sonra butona CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer ile birlikte basarak açılışı gerçekleştirdi. Işık gösterileri eşliğindeki açılışın ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Kıraç, söylediği şarkılarla Eskişehirlileri coşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Hamamyolu caddesinden,

-Gündüz yapılan etkinliklerden,

-Belediye Başkanı Kazım kurt'un çiçek ve çiçek tohumu dağıtması,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un caddeyi gezmesi,

-Caddeniin drone ile çekilmiş görüntüsü,

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un konuşması ve açılışın yapılması,

-Kıraç konserinden çekilen görüntüler bulunuyor.) Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA) ======================================================== 4)YARIM ASIR ÖNCE MEZUN OLDUKLARI OKULUN BAHÇESİNDE BULUŞTULAR BURSA’nın tarihi okullarından Hocailyas İlkokulu'ndan yarım asır önce mezun olanlar ilk defa bir araya geldi. Okul bahçesinde düzenlenen eski mezunların buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde 550 yıllık geçmişi olan Hocailyas İlkokulun’dan 60’lı yıllarda mezun olanlar yıllar sonra okul bahçesinde buluştu. Hatıraların canlandığı buluşmada eski mezunlar, birbirleriyle hasret giderdiler. Kapalıçarşı esnafından Muhsin Özyıldırım’ın önderliğinde okul müdüresi Hülya Ayvaz ve Okul Aile Birliği Başkanı Elif Ateş’in desteğiyle yaklaşık 70 eski mezunun buluştuğu etkinlikte okulda yaşanan anılar tazelendi. Eski mezunlar arasında bulunan 1967 mezunu iş insanı Fahrettin Gülener, yaşıtlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını, bu buluşmaya katılabildiği için şanslı olduğunu söyledi. Hocailyas İlkokulu'ndan mezun olduğunu ve eski arkadaşlarını görmek, bir araya gelmek için önerisini okul müdüresi Hülya Ayvaz’a iletmesi üzerine bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Muhsin Özyıldırım, ilk defa toplandıklarını ve bunun geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini belirtti. Konuşmaların ardından hasret gideren eski mezunlar ikramın ardından her yıl Nisan ayının son cumratesi günü buluşmak üzere ayrıldılar.

Görüntü Dökümü

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Mezunlar toplu

Detaylar

Konuşmalar Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- ========================================================== 5)TURİSTLER, TARLADA ÇİLEK YİYİP, DALINDAN DUT TOPLUYOR ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesine tatile gelen Litvanyalı turistler, seradan çilek, dalından dut yiyip, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Kral Koyu'nun eşsiz manzarasında denize giren turistler, 5 milyon yıllık Yalan Dünya Mağarası'na hayran kaldı.

Tatil için Gazipaşa'ya gelen turist kafileleri için doğa, tarih, tarım ve deniz turu düzenleniyor. İşletmeciler ile tur firmaları tarafından haftanın 4 günü düzenlenen turlarda turistler, tarladan çilek, dalından siyah dut yiyip, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buluyor. Litvanyalı 50 kişilik turist kafilesi de çıktıkları turda eğlenceli vakit geçirdi. Sabah Güney Mahallesi'nden tura başlayan Litvanyalı turistler, Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'ni gezdi. Ardından eşsiz manzarasıyla ünlü Kral Koyu'ndaki Delik Deniz'e yürüyen turistler, Türkiye ve Litvanya bayrağı açıp, barış ve kardeşlik mesajı verdi. Kral Koyu'nda denize girip, yüzen tatilciler, fotoğraf çektirdi. Öğle yemeğinin ardından yaklaşık 5 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Yalan Dünya Mağarası'nı gezen Litvanyalı turistler, ardından seraya girip, dalından çilek yedi. Turistler, dalından topladıkları siyah dutun tadına baktı. Kafilenin turu, cami gezisiyle tamamlandı.

'LİTVANYALI TURİSTLERİN ÇOK BEĞENİSİNİ KAZANDI' Turist kafilesini ilçeye getiren seyahat acentesinin sahibi Mustafa Erkut, 2017 yılında ilçeye 1900 turist getirdiklerini belirtirken, bu yıl hedeflerinin sayıyı ikiye katlamak olduğunu vurguladı. Erkut, "Bu muhteşem yerler Litvanyalı turistlerin çok beğenisini kazandı. Buranın reklamı çok hızlı yapıldı Litvanya'da. Benim isteğim buraya gelenlerin temiz tutması. Etrafımızı kirletmememiz lazım. Lütfen buna duyarlı olalım" dedi. 'TEKRAR GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUM' Litvanyalı Svetlana Urbonavıcıene (52), denizi çok sevdiğini, doğanın ve havanın çok güzel olduğunu anlatırken, bölgeye her zaman gelmeyi düşündüğünü söyledi. Jürate Paukstıene (60) ise "Bizi kendisine hayran bırakan bir hava, tarih ve doğa. Buranın doğasından çok etkilendim. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Türkiye'den her ayrılışımızda güzel anılar, hatıralarla gidiyoruz. Bu tatil de onlardan biri. Mutlaka geri geleceğiz" diye konuştu. 'MAĞARAMIZ 5 MİLYON YAŞINDA' Yalan Dünya Mağarası işletmecisi Mehmet Uncuoğlu da şunları söyledi: "Yalan Dünya Mağarası, Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri. Toplamda 3 kilometre uzunluğunda bir mağara. Sonuna kadar aydınlatmalı, tahta yürüyüş yolları yapılmış ve turizme açılmış bir mağara. 5 milyon yaşında hala yaşayan bir mağara, oluşumlarını bitirmemiş. İçeride dikit ve sarkıtların birbirine bitiştiği görülüyor. Devasa salonları olan, son bölümlerine kadar gezilebilen bir mağara."

Görüntü Dökümü

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- Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti gezisi

- Otobüslerle Kral Koyu'na gidiş

- Patika yoldan koya doğru yürüyüş

- Kral Koyu önünde Litvanya ve Türk bayrağı açılması

- Delik taşta yüzme

- Acente sahibi Mustafa Erkut’la röportaj

- Svetlana Urbonavıcıene röportaj

- Jürate Paukstıene röportaj

- Koydan ayrılış

- Yalan Dünya Mağarası'na geliş

- Mağara gezisi

- Mağara işletmecisi Mehmet Uncuoğlu röportaj

- Mağaradan ayrılış

- Çilek ve siyah dut bahçeleri

- Turistlerin çilek ve dut yemesi

- Turistlerin Türkçe 'Çilek çok güzel' demesi

- Kafilenin bahçeden ayrılışı

- Genel ve detay görüntüler 520 MB /// 04.42ö Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ====================================================

6)KUMLUCA'DA MUAZZEZ ERSOY KONSERİ ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sanatçı Muazzez Ersoy konser verdi.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerin final gecesinde Muazzez Ersoy sahneye çıktı. Konserden önce festival tertip komitesine ve gecenin sponsorlarına plaket verildi. Daha sonra sahneye çıkan Muazzez Ersoy sevilen şarkılarını seslendirdi. Muazzez Ersoy'a Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay tarafından adının yazılı olduğu Türk bayrağı motifli poşu taktı. Muazzez Ersoy, "Üzerinde adım yazıyor. Bir de bayrağımızın resmi var. Bayrağımız ilelebet yaşayacak, var olacak" dedi. Başsavcı vekili Mehmet Karakaya da sanatçıya plaket verdi. Gece Muazzez Ersoy'un seslendirdiği şarkılarla sona erdi.